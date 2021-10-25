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Путин поручил обеспечить запрет на развлекательные мероприятия ночью
Путин поручил обеспечить запрет на развлекательные мероприятия ночью - РИА Новости, 25.10.2021
Путин поручил обеспечить запрет на развлекательные мероприятия ночью
Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T10:51
2021-10-25T10:51
2021-10-25T12:02
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 06.00, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая ... введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до шести часов утра", - говорится в перечне.Российские регионы должны до 15 ноября доложить насчет запрета на проведение развлекательных мероприятий и ограничения услуг общепита вечером и ночью, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации... введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничения оказания услуг общественного питания в вечернее и ночное время", - говорится в сообщении.Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 ноября, далее - ежемесячно.
РИА Новости
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РИА Новости
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общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:51 25.10.2021 (обновлено: 12:02 25.10.2021)
Путин поручил обеспечить запрет на развлекательные мероприятия ночью
Путин поручил регионам запретить работу общепита и развлекательные мероприятия ночью