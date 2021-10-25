Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211025/zapret-1756085370.html
Путин поручил обеспечить запрет на развлекательные мероприятия ночью
Путин поручил обеспечить запрет на развлекательные мероприятия ночью - РИА Новости, 25.10.2021
Путин поручил обеспечить запрет на развлекательные мероприятия ночью
Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T10:51
2021-10-25T12:02
распространение коронавируса
общество
владимир путин
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755226956_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_96c9268cb7024061b23dc0e6e8d59973.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 06.00, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая ... введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до шести часов утра", - говорится в перечне.Российские регионы должны до 15 ноября доложить насчет запрета на проведение развлекательных мероприятий и ограничения услуг общепита вечером и ночью, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации... введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничения оказания услуг общественного питания в вечернее и ночное время", - говорится в сообщении.Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 ноября, далее - ежемесячно.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755226956_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_a27dcd3ae9ea05ab02084f31aed1dbf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:51 25.10.2021 (обновлено: 12:02 25.10.2021)
 
Путин поручил обеспечить запрет на развлекательные мероприятия ночью

Путин поручил регионам запретить работу общепита и развлекательные мероприятия ночью

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 06.00, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая ... введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до шести часов утра", - говорится в перечне.
Российские регионы должны до 15 ноября доложить насчет запрета на проведение развлекательных мероприятий и ограничения услуг общепита вечером и ночью, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации... введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничения оказания услуг общественного питания в вечернее и ночное время", - говорится в сообщении.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 ноября, далее - ежемесячно.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаОбществоВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:48Астраханка отсудила у больницы миллион рублей за смерть мужа от COVID-19
12:44Минтранс предложил повысить цену за проезд по платным дорогам
12:44Глава МИД Испании прокомментировал спор Польши и Евросоюза
12:44Канцелярия возложила ответственность за жизнь премьера Судана на военных
12:43Наблюдатели от ОБСЕ заявили о нарушениях на выборах президента Узбекистана
12:37В "Руспродсоюзе" объяснили причины подорожания гречки
12:35Правительство подготовило проект постановления о выплатах малому бизнесу
12:32Сын Светличной опроверг сообщения об обращении в полицию из-за ее "пропажи"
12:30В Москве за три дня до локдауна выстроились очереди в пункты вакцинации
12:29В Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашиш
12:29В Южной Корее стартовали ежегодные военные учения
12:27В Судане 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантам
12:27В Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета Приднестровья
12:22Власти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноября
12:21В Коми задержали бывшего руководителя администрации главы республики
12:19"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к России
12:18Верховный суд разъяснил правила вынесения приговоров в особом порядке
12:17Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности
12:16В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денге
12:14В Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей
Лента новостейМолния
Астраханка отсудила у больницы миллион рублей за смерть мужа от COVID-19Минтранс предложил повысить цену за проезд по платным дорогамГлава МИД Испании прокомментировал спор Польши и Евросоюза Канцелярия возложила ответственность за жизнь премьера Судана на военныхНаблюдатели от ОБСЕ заявили о нарушениях на выборах президента УзбекистанаВ "Руспродсоюзе" объяснили причины подорожания гречкиПравительство подготовило проект постановления о выплатах малому бизнесуСын Светличной опроверг сообщения об обращении в полицию из-за ее "пропажи"В Москве за три дня до локдауна выстроились очереди в пункты вакцинацииВ Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашишВ Южной Корее стартовали ежегодные военные ученияВ Судане 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантамВ Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета ПриднестровьяВласти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноябряВ Коми задержали бывшего руководителя администрации главы республики"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к РоссииВерховный суд разъяснил правила вынесения приговоров в особом порядке Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денгеВ Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей