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Путин поручил обеспечить запрет на развлекательные мероприятия ночью

Путин поручил обеспечить запрет на развлекательные мероприятия ночью - РИА Новости, 25.10.2021

Путин поручил обеспечить запрет на развлекательные мероприятия ночью

Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T10:51

2021-10-25T10:51

2021-10-25T12:02

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 06.00, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая ... введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до шести часов утра", - говорится в перечне.Российские регионы должны до 15 ноября доложить насчет запрета на проведение развлекательных мероприятий и ограничения услуг общепита вечером и ночью, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации... введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничения оказания услуг общественного питания в вечернее и ночное время", - говорится в сообщении.Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 ноября, далее - ежемесячно.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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