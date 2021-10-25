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Спасатели извлекли из-под завалов в Набережных Челнах пострадавшую девушку
Спасатели извлекли из-под завалов в Набережных Челнах пострадавшую девушку - РИА Новости, 25.10.2021
Спасатели извлекли из-под завалов в Набережных Челнах пострадавшую девушку
Девушку 1999 года рождения спасли из-под завалов в пятиэтажном доме в Набережных Челнах, она в тяжёлом состоянии, сообщил представитель минздрава Татарстана. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T19:37
2021-10-25T19:37
2021-10-25T19:52
происшествия
набережные челны
взрыв в доме в набережных челнах
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КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Девушку 1999 года рождения спасли из-под завалов в пятиэтажном доме в Набережных Челнах, она в тяжёлом состоянии, сообщил представитель минздрава Татарстана.По данным МЧС, в понедельник вечером при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже. По предварительной информации, четыре человека пострадали, 32 были эвакуированы. По данным минздрава Татарстана, пострадали братья 2010 и 2004 годов рождения, а также мужчина 1951 года рождения. Они госпитализированы."По состоянию на 19.25: из-под завалов в результате происшествия в городе Набережные Челны извлекли девушку 1999 года рождения. Состояние стабильно тяжелое", - сказал представитель минздрава журналистам.Пострадавшая доставляется в больницу скорой медицинской помощи города.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, набережные челны, взрыв в доме в набережных челнах
19:37 25.10.2021 (обновлено: 19:52 25.10.2021)
Спасатели извлекли из-под завалов в Набережных Челнах пострадавшую девушку
Девушку достали из-под завалов в Набережных Челнах, ее состояние тяжелое