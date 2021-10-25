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СК возбудил дело после взрыва газа в Набережных Челнах
СК возбудил дело после взрыва газа в Набережных Челнах - РИА Новости, 25.10.2021
СК возбудил дело после взрыва газа в Набережных Челнах
Уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено по факту обрушения части дома в Набережных Челнах,... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:39
2021-10-25T19:57
происшествия
набережные челны
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
россия
взрыв в доме в набережных челнах
александр бастрыкин
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КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено по факту обрушения части дома в Набережных Челнах, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.По данным МЧС РФ, в понедельник вечером при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. По предварительной информации, четыре человека пострадали, 32 были эвакуированы."В одном из пятиэтажных жилых многоквартирных домов в 48-м комплексе города Набережные Челны в результате хлопка газа произошло обрушение перекрытий четвертого и пятого этажей. Данные о пострадавших уточняются. По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении ведомства.В настоящее время, как отмечается, следователи проводят осмотр места происшествия. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.По данным на сайте СК РФ, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК РФ по Татарстан представить доклад о произошедшем.
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набережные челны
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, набережные челны, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), россия, взрыв в доме в набережных челнах, александр бастрыкин
18:39 25.10.2021 (обновлено: 19:57 25.10.2021)
 
СК возбудил дело после взрыва газа в Набережных Челнах

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в пятиэтажном доме в Набережных Челнах

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено по факту обрушения части дома в Набережных Челнах, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
По данным МЧС РФ, в понедельник вечером при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. По предварительной информации, четыре человека пострадали, 32 были эвакуированы.
Последствия взрыва в доме в Набережных Челнах
Вчера, 17:57
Появились первые кадры с места взрыва в доме в Набережных Челнах
"В одном из пятиэтажных жилых многоквартирных домов в 48-м комплексе города Набережные Челны в результате хлопка газа произошло обрушение перекрытий четвертого и пятого этажей. Данные о пострадавших уточняются. По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время, как отмечается, следователи проводят осмотр места происшествия. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По данным на сайте СК РФ, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК РФ по Татарстан представить доклад о произошедшем.
Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
Вчера, 18:31
В Набережных Челнах сотрудники МЧС спасли жильца с пятого этажа
 
ПроисшествияНабережные ЧелныСледственный комитет России (СК РФ)Республика Татарстан (Татарстан)РоссияВзрыв в доме в Набережных ЧелнахАлександр Бастрыкин
 
 
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