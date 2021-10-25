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Из-под завалов дома в Набережных Челнах извлекли двух пострадавших детей
Из-под завалов дома в Набережных Челнах извлекли двух пострадавших детей - РИА Новости, 25.10.2021
Из-под завалов дома в Набережных Челнах извлекли двух пострадавших детей
Пострадавший, которого извлекли из-под завалов в Набережных Челнах, оказался ребенком, его состояние предварительно оценивается как среднетяжелое, сообщила... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:11
2021-10-25T18:11
2021-10-25T18:32
происшествия
набережные челны
россия
взрыв в доме в набережных челнах
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Пострадавший, которого извлекли из-под завалов в Набережных Челнах, оказался ребенком, его состояние предварительно оценивается как среднетяжелое, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что из-под завалов извлекли одного пострадавшего."Пострадавший, извлеченный из-под завалов - ребенок 2010 года рождения. Его состояние предварительно оценивается как среднетяжелое", - говорится в сообщении.По данным МЧС, при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже. По предварительной информации, четыре человека пострадали, 32 были эвакуированы.
https://ria.ru/20211025/proisshestviya-1756190448.html
набережные челны
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происшествия, набережные челны, россия, взрыв в доме в набережных челнах, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:11 25.10.2021 (обновлено: 18:32 25.10.2021)
Из-под завалов дома в Набережных Челнах извлекли двух пострадавших детей
Двух детей спасли после взрыва в пятиэтажке в Набережных Челнах