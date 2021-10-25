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Из-под завалов дома в Набережных Челнах извлекли двух пострадавших детей

Из-под завалов дома в Набережных Челнах извлекли двух пострадавших детей - РИА Новости, 25.10.2021

Из-под завалов дома в Набережных Челнах извлекли двух пострадавших детей

Пострадавший, которого извлекли из-под завалов в Набережных Челнах, оказался ребенком, его состояние предварительно оценивается как среднетяжелое, сообщила... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T18:11

2021-10-25T18:11

2021-10-25T18:32

происшествия

набережные челны

россия

взрыв в доме в набережных челнах

республика татарстан (татарстан)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Пострадавший, которого извлекли из-под завалов в Набережных Челнах, оказался ребенком, его состояние предварительно оценивается как среднетяжелое, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что из-под завалов извлекли одного пострадавшего."Пострадавший, извлеченный из-под завалов - ребенок 2010 года рождения. Его состояние предварительно оценивается как среднетяжелое", - говорится в сообщении.По данным МЧС, при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже. По предварительной информации, четыре человека пострадали, 32 были эвакуированы.

https://ria.ru/20211025/proisshestviya-1756190448.html

набережные челны

россия

республика татарстан (татарстан)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, набережные челны, россия, взрыв в доме в набережных челнах, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)