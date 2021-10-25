https://ria.ru/20211025/vzryv-1756184236.html

Четыре человека пострадали при взрыве газа в Набережных Челнах

Четыре человека пострадали при взрыве газа в Набережных Челнах - РИА Новости, 25.10.2021

Четыре человека пострадали при взрыве газа в Набережных Челнах

Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах, из поврежденного здания эвакуированы 32 человека, рассказали... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:53

2021-10-25T17:53

2021-10-25T17:58

происшествия

набережные челны

россия

республика татарстан (татарстан)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв в доме в набережных челнах

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах, из поврежденного здания эвакуированы 32 человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Взрыв газовоздушной смеси произошел на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах в понедельник, информировало спасательное ведомство."Спасены и переданы медикам четверо пострадавших", - сказал собеседник агентства.По его словам, из здания эвакуированы 32 человека.

https://ria.ru/20211020/vzryv-1755309074.html

набережные челны

россия

республика татарстан (татарстан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, набережные челны, россия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в набережных челнах