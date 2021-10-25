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Четыре человека пострадали при взрыве газа в Набережных Челнах
Четыре человека пострадали при взрыве газа в Набережных Челнах - РИА Новости, 25.10.2021
Четыре человека пострадали при взрыве газа в Набережных Челнах
Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах, из поврежденного здания эвакуированы 32 человека, рассказали... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:53
2021-10-25T17:53
2021-10-25T17:58
происшествия
набережные челны
россия
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв в доме в набережных челнах
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах, из поврежденного здания эвакуированы 32 человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Взрыв газовоздушной смеси произошел на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах в понедельник, информировало спасательное ведомство."Спасены и переданы медикам четверо пострадавших", - сказал собеседник агентства.По его словам, из здания эвакуированы 32 человека.
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набережные челны
россия
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РИА Новости
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происшествия, набережные челны, россия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в набережных челнах
17:53 25.10.2021 (обновлено: 17:58 25.10.2021)
Четыре человека пострадали при взрыве газа в Набережных Челнах
Четыре человека пострадали, 32 эвакуированы после взрыва газа в Набережных Челнах