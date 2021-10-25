https://ria.ru/20211025/vzryv-1756178452.html
В доме в Набережных Челнах прогремел взрыв
В доме в Набережных Челнах прогремел взрыв - РИА Новости, 25.10.2021
В доме в Набережных Челнах прогремел взрыв
Перекрытия двух этажей повреждены при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:31
2021-10-25T17:31
2021-10-25T17:50
происшествия
набережные челны
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756181771_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_36dc413d1372598b29d228a8a58c49c5.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Перекрытия двух этажей повреждены при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном панельном жилом доме на улице Татарстан повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами", - сказал собеседник агентства.По его словам, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже здания.
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756181771_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_77d317e1c4f3e4c9f93a454f94a7c330.jpg
Последствия взрыва в доме в Набережных Челнах
МЧС проверяет сообщение о взрыве в доме в Набережных Челнах.
"Подразделения Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона следуют к месту вызова к дому 48/20 в городе Набережные Челны", — рассказали в ведомстве.
2021-10-25T17:31
true
PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), видео
17:31 25.10.2021 (обновлено: 17:50 25.10.2021)
В доме в Набережных Челнах прогремел взрыв
В жилом доме в Набережных Челнах прогремел взрыв