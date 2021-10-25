https://ria.ru/20211025/vzryv-1756178452.html

В доме в Набережных Челнах прогремел взрыв

В доме в Набережных Челнах прогремел взрыв - РИА Новости, 25.10.2021

В доме в Набережных Челнах прогремел взрыв

Перекрытия двух этажей повреждены при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:31

2021-10-25T17:31

2021-10-25T17:50

происшествия

набережные челны

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика татарстан (татарстан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756181771_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_36dc413d1372598b29d228a8a58c49c5.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Перекрытия двух этажей повреждены при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном панельном жилом доме на улице Татарстан повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами", - сказал собеседник агентства.По его словам, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже здания.

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Последствия взрыва в доме в Набережных Челнах МЧС проверяет сообщение о взрыве в доме в Набережных Челнах. "Подразделения Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона следуют к месту вызова к дому 48/20 в городе Набережные Челны", — рассказали в ведомстве. 2021-10-25T17:31 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), видео