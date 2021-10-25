https://ria.ru/20211025/vzryv-1756175368.html

Суд арестовал подозреваемых по делу о взрыве на заводе в Рязанской области

Суд арестовал подозреваемых по делу о взрыве на заводе в Рязанской области - РИА Новости, 25.10.2021

Суд арестовал подозреваемых по делу о взрыве на заводе в Рязанской области

Басманный районный суд Москвы арестовал учредителя компании ООО "Разряд" Александра Егоршина по делу о взрыве в пороховом цеху в Рязанской области, где погибли... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:19

2021-10-25T17:19

2021-10-25T18:43

происшествия

рязанская область

шиловский район

москва

россия

взрыв на территории рязанского завода

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал учредителя компании ООО "Разряд" Александра Егоршина по делу о взрыве в пороховом цеху в Рязанской области, где погибли 17 человек, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Егоршина меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в суде.Аналогичную меру пресечения суд избрал в отношении гендиректора компании Сергея Нистраткина.Срок ареста обоим установлен до 22 декабря. В пресс-службе пояснили, что защита просила для них меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, но суд отклонил ходатайства адвокатов.Им вменяется часть 3 статьи 217 УК России ("Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц").Взрыв и пожар на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области произошел 22 октября, погибли 17 человек. Цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов.

https://ria.ru/20211023/vzryv-1755926844.html

https://ria.ru/20211025/proschanie-1756136574.html

рязанская область

шиловский район

москва

россия

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происшествия, рязанская область, шиловский район, москва, россия, взрыв на территории рязанского завода