https://ria.ru/20211025/vzryv-1756175368.html
Суд арестовал подозреваемых по делу о взрыве на заводе в Рязанской области
Суд арестовал подозреваемых по делу о взрыве на заводе в Рязанской области - РИА Новости, 25.10.2021
Суд арестовал подозреваемых по делу о взрыве на заводе в Рязанской области
Басманный районный суд Москвы арестовал учредителя компании ООО "Разряд" Александра Егоршина по делу о взрыве в пороховом цеху в Рязанской области, где погибли... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:19
2021-10-25T17:19
2021-10-25T18:43
происшествия
рязанская область
шиловский район
москва
россия
взрыв на территории рязанского завода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_c9c6c5570a88771767042529eb5fe9a8.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал учредителя компании ООО "Разряд" Александра Егоршина по делу о взрыве в пороховом цеху в Рязанской области, где погибли 17 человек, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Егоршина меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в суде.Аналогичную меру пресечения суд избрал в отношении гендиректора компании Сергея Нистраткина.Срок ареста обоим установлен до 22 декабря. В пресс-службе пояснили, что защита просила для них меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, но суд отклонил ходатайства адвокатов.Им вменяется часть 3 статьи 217 УК России ("Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц").Взрыв и пожар на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области произошел 22 октября, погибли 17 человек. Цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов.
https://ria.ru/20211023/vzryv-1755926844.html
https://ria.ru/20211025/proschanie-1756136574.html
рязанская область
шиловский район
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f3559e986e76bfd873d59f30426f6127.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, шиловский район, москва, россия, взрыв на территории рязанского завода
17:19 25.10.2021 (обновлено: 18:43 25.10.2021)
Суд арестовал подозреваемых по делу о взрыве на заводе в Рязанской области
Суд в Москве арестовал двух подозреваемых по делу о взрыве на заводе в Рязанской области