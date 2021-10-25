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Суд арестовал подозреваемых по делу о взрыве на заводе в Рязанской области
Суд арестовал подозреваемых по делу о взрыве на заводе в Рязанской области - РИА Новости, 25.10.2021
Суд арестовал подозреваемых по делу о взрыве на заводе в Рязанской области
Басманный районный суд Москвы арестовал учредителя компании ООО "Разряд" Александра Егоршина по делу о взрыве в пороховом цеху в Рязанской области, где погибли... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:19
2021-10-25T18:43
происшествия
рязанская область
шиловский район
москва
россия
взрыв на территории рязанского завода
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал учредителя компании ООО "Разряд" Александра Егоршина по делу о взрыве в пороховом цеху в Рязанской области, где погибли 17 человек, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Егоршина меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в суде.Аналогичную меру пресечения суд избрал в отношении гендиректора компании Сергея Нистраткина.Срок ареста обоим установлен до 22 декабря. В пресс-службе пояснили, что защита просила для них меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, но суд отклонил ходатайства адвокатов.Им вменяется часть 3 статьи 217 УК России ("Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц").Взрыв и пожар на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области произошел 22 октября, погибли 17 человек. Цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов.
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рязанская область
шиловский район
москва
россия
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происшествия, рязанская область, шиловский район, москва, россия, взрыв на территории рязанского завода
17:19 25.10.2021 (обновлено: 18:43 25.10.2021)
 
Суд арестовал подозреваемых по делу о взрыве на заводе в Рязанской области

Суд в Москве арестовал двух подозреваемых по делу о взрыве на заводе в Рязанской области

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал учредителя компании ООО "Разряд" Александра Егоршина по делу о взрыве в пороховом цеху в Рязанской области, где погибли 17 человек, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Егоршина меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в суде.
Момент взрыва на заводе Эластик под Рязанью. Видео с камеры наблюдения
23 октября, 11:52
Камера сняла, как произошел взрыв на рязанском заводе
Аналогичную меру пресечения суд избрал в отношении гендиректора компании Сергея Нистраткина.
Срок ареста обоим установлен до 22 декабря. В пресс-службе пояснили, что защита просила для них меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, но суд отклонил ходатайства адвокатов.
Им вменяется часть 3 статьи 217 УК России ("Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц").
Взрыв и пожар на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области произошел 22 октября, погибли 17 человек. Цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов.
Автомобили пожарной службы МЧС РФ и скорой медицинской помощи неподалеку от места взрыва на пороховом заводе в Рязанской област - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
Вчера, 14:36
В Рязанской области простились с погибшими при пожаре на заводе
 
ПроисшествияРязанская областьШиловский районМоскваРоссияВзрыв на территории рязанского завода
 
 
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