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СК попросил арестовать фигурантов дела о взрыве на заводе под Рязанью
СК попросил арестовать фигурантов дела о взрыве на заводе под Рязанью - РИА Новости, 25.10.2021
СК попросил арестовать фигурантов дела о взрыве на заводе под Рязанью
Следствие просит арестовать гендиректора и учредителя компании "Разряд" по делу о взрыве в пороховом цеху в Рязанской области, сообщили РИА Новости в Басманном... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:37
2021-10-25T11:37
2021-10-25T11:37
происшествия
рязанская область
взрыв на территории рязанского завода
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Следствие просит арестовать гендиректора и учредителя компании "Разряд" по делу о взрыве в пороховом цеху в Рязанской области, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступили ходатайства следователя об избрании в отношении учредителя компании ООО "Разряд" Александра Егоршина и ее генерального директора Сергея Нистраткина меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Им вменяется часть 3 статьи 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц).Взрыв и пожар на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области произошел 22 октября, погибли 17 человек. Цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов.
рязанская область
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Момент взрыва на заводе "Эластик" под Рязанью. Видео с камеры наблюдения
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент начала пожара на заводе под Рязанью. Накануне стало известно, что на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области произошел пожар, жертвами которого стали 17 человек.
2021-10-25T11:37
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, рязанская область, взрыв на территории рязанского завода, видео
СК попросил арестовать фигурантов дела о взрыве на заводе под Рязанью
СК попросил суд арестовать фигурантов дела о взрыве в пороховом цеху на заводе под Рязанью