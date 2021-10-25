https://ria.ru/20211025/vzryv-1756096678.html

СК попросил арестовать фигурантов дела о взрыве на заводе под Рязанью

СК попросил арестовать фигурантов дела о взрыве на заводе под Рязанью - РИА Новости, 25.10.2021

СК попросил арестовать фигурантов дела о взрыве на заводе под Рязанью

Следствие просит арестовать гендиректора и учредителя компании "Разряд" по делу о взрыве в пороховом цеху в Рязанской области, сообщили РИА Новости в Басманном... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:37

2021-10-25T11:37

2021-10-25T11:37

происшествия

рязанская область

взрыв на территории рязанского завода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782313_0:29:569:349_1920x0_80_0_0_55bccdc62651d9228dcf3b77d563cce4.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Следствие просит арестовать гендиректора и учредителя компании "Разряд" по делу о взрыве в пороховом цеху в Рязанской области, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступили ходатайства следователя об избрании в отношении учредителя компании ООО "Разряд" Александра Егоршина и ее генерального директора Сергея Нистраткина меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Им вменяется часть 3 статьи 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц).Взрыв и пожар на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области произошел 22 октября, погибли 17 человек. Цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов.

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Момент взрыва на заводе "Эластик" под Рязанью. Видео с камеры наблюдения Камера видеонаблюдения зафиксировала момент начала пожара на заводе под Рязанью. Накануне стало известно, что на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области произошел пожар, жертвами которого стали 17 человек. 2021-10-25T11:37 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, рязанская область, взрыв на территории рязанского завода, видео