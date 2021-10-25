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В Челябинской области рассказали о выплатах за газифицирование дома

В Челябинской области рассказали о выплатах за газифицирование дома - РИА Новости, 25.10.2021

В Челябинской области рассказали о выплатах за газифицирование дома

Более 350 жителей Челябинской области претендуют на получение новой меры социальной поддержки в виде оплаты за установку внутридомового газового оборудования,... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T10:44

2021-10-25T10:44

2021-10-25T10:44

челябинская область

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челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Более 350 жителей Челябинской области претендуют на получение новой меры социальной поддержки в виде оплаты за установку внутридомового газового оборудования, из них 62 человека такие выплаты уже получили, сообщила замминистра социальных отношений региона Любовь Истомина.В феврале 2021 года Законодательным собранием региона был принят закон "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с установкой внутридомового газового оборудования", внесенный губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. В соответствии с законом, одиноко проживающие пенсионеры, малообеспеченные многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами с 1 июля могут воспользоваться мерами социальной поддержки в форме единовременной социальной выплаты на оплату приобретения внутридомового газового оборудования и работ по его установке в размере не более 60 тысяч рублей."В настоящее время у нас 358 человек, которым установлено данное право, из них 62 гражданам выплата уже произведена. Остальные осуществляют работы - работают с организациями, завершают взаимодействие с газораспределительными организациями. До конца года, надеемся, что все, кто встал на учет, реализуют свое право. На эти цели из областного бюджета будет направлено порядка 25 миллионов рублей", - сказала Истомина журналистам.Она напомнила, что социальная выплата соответствует фактическим расходам граждан, но не может превышать 60 тысяч рублей, получить выплату гражданин сможет после поставки оборудования и его проверки. Обязательным условием для получения выплаты является техническая возможность газификации – специальный документ, который выдается газораспределительной организацией, добавила замммнистра.По словам руководителя управления социальной защиты населения Кунашакского района Альбины Кадыровой, после вступления в силу закона район организовал активное его освещение для населения – через СМИ, соцработников, депутатов. "Это действительно реальная поддержка граждан. Основные документы совершенно минимальны – заявление, паспорт с регистрацией, право собственности и сведения о доходах для многодетных семей… На сегодняшний день 112 человек получили консультацию. Уже рассмотрено 54 заявления, положительные решения получили 49 человек. Выплату в октябре получили 23 человека", - сообщила она журналистам.Жительница Кунашакского района, одиноко проживающая пенсионерка Гайниямал Шафигина рассказала журналистам, что узнала о такой мере поддержки из газеты и решила провести в дом газ. "Огромное спасибо правительству. Я и не планировала проводить газ. Я обратилась в августе, числа 15, и 24 сентября мне уже подключили газ. Я очень довольна", - сказала она.Ранее глава региона ставил задачу подключить дома в населенных пунктах, где газ есть, но он не заведен в частные домовладения, до 2022 года. Муниципалитетам надо завершить адресную инвентаризацию и составить пообъектный план-график выполнения работ. "Акцентирую вопрос догазификации населенных пунктов, где уже есть газ, но по разным причинам он не подведен к домам. Эту задачу президент России поставил в своем ежегодном послании, и мы должны до конца 2022 года ее выполнить. У нас в области 480 населенных пунктов, где есть потребность в догазификации. Сейчас мы создаем систему "штабной работы" для координации действий, будем заслушивать на заседаниях регионального штаба муниципальные образования, которые в том числе должны будут к этой работе подключиться. Рекомендую создать аналогичные штабы на уровне муниципалитетов", - отмечал Текслер.

https://ria.ru/20211022/vaktsinatsiya-1755763153.html

https://ria.ru/20211022/chelyabinsk-1755734327.html

https://ria.ru/20211015/ekotropa-1754760316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, челябинская область, кунашакский район, жкх, россия