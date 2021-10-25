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Немецкий посол рассказал о подготовке встречи в "нормандском формате"
Немецкий посол рассказал о подготовке встречи в "нормандском формате" - РИА Новости, 25.10.2021
Немецкий посол рассказал о подготовке встречи в "нормандском формате"
Встреча глав МИД в "нормандском формате" готовится, но дата пока не определена, сообщил журналистам в понедельник посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T08:55
2021-10-25T08:55
2021-10-25T08:55
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Встреча глав МИД в "нормандском формате" готовится, но дата пока не определена, сообщил журналистам в понедельник посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр."Во время последней встречи с господином Путиным госпожа Меркель сказала, что должна пройти встреча на высшем уровне в "нормандском формате". Для подготовки такой встречи будут встречаться министры иностранных дел. Насколько мне известно, подготовка встречи министров иностранных дел в настоящее время проходит, но точной даты такой встречи еще не назначено", - сказал посол.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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в мире, украина, германия, франция, геза андреас фон гайр, минские соглашения, россия
Немецкий посол рассказал о подготовке встречи в "нормандском формате"
Посол Германии: встреча глав МИД в "нормандском формате" готовится, но дата не определена