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Немецкий посол рассказал о подготовке встречи в "нормандском формате"
Немецкий посол рассказал о подготовке встречи в "нормандском формате" - РИА Новости, 25.10.2021
Немецкий посол рассказал о подготовке встречи в "нормандском формате"
Встреча глав МИД в "нормандском формате" готовится, но дата пока не определена, сообщил журналистам в понедельник посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T08:55
2021-10-25T08:55
в мире
украина
германия
франция
геза андреас фон гайр
минские соглашения
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Встреча глав МИД в "нормандском формате" готовится, но дата пока не определена, сообщил журналистам в понедельник посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр."Во время последней встречи с господином Путиным госпожа Меркель сказала, что должна пройти встреча на высшем уровне в "нормандском формате". Для подготовки такой встречи будут встречаться министры иностранных дел. Насколько мне известно, подготовка встречи министров иностранных дел в настоящее время проходит, но точной даты такой встречи еще не назначено", - сказал посол.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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в мире, украина, германия, франция, геза андреас фон гайр, минские соглашения, россия
08:55 25.10.2021
 
Немецкий посол рассказал о подготовке встречи в "нормандском формате"

Посол Германии: встреча глав МИД в "нормандском формате" готовится, но дата не определена

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПосол Германии в России Геза Андреас фон Гайр
Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Встреча глав МИД в "нормандском формате" готовится, но дата пока не определена, сообщил журналистам в понедельник посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.
"Во время последней встречи с господином Путиным госпожа Меркель сказала, что должна пройти встреча на высшем уровне в "нормандском формате". Для подготовки такой встречи будут встречаться министры иностранных дел. Насколько мне известно, подготовка встречи министров иностранных дел в настоящее время проходит, но точной даты такой встречи еще не назначено", - сказал посол.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015 - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 03:35
История переговоров в "нормандском формате"
 
В миреУкраинаГерманияФранцияГеза Андреас фон ГайрМинские соглашенияРоссия
 
 
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