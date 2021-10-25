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Нарушивших границу России литовцев отпустили на родину

Нарушивших границу России литовцев отпустили на родину - РИА Новости, 25.10.2021

Нарушивших границу России литовцев отпустили на родину

Троих литовцев, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Куршском заливе, отпустили на родину, сообщила представитель МИД республики Витауте... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T00:05

2021-10-25T00:05

2021-10-25T08:33

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россия

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Троих литовцев, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Куршском заливе, отпустили на родину, сообщила представитель МИД республики Витауте Шмайжите-Кулешене.По ее словам, этому способствовала слаженная работа литовских дипломатов и чиновников.При этом представитель МИД оставила без комментариев вопрос, был ли среди задержанных мэр Клайпедского района Литвы Бронюс Маркаускас.Ранее Шмайжите-Кулешене сообщила о задержании Маркаускаса и двух его друзей российскими пограничниками в Куршском заливе за нарушение российских рубежей.

https://ria.ru/20211015/narusheniya-1754806067.html

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2021

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в мире, литва, россия