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Нарушивших границу России литовцев отпустили на родину
Нарушивших границу России литовцев отпустили на родину - РИА Новости, 25.10.2021
Нарушивших границу России литовцев отпустили на родину
Троих литовцев, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Куршском заливе, отпустили на родину, сообщила представитель МИД республики Витауте... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T00:05
2021-10-25T00:05
2021-10-25T08:33
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россия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Троих литовцев, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Куршском заливе, отпустили на родину, сообщила представитель МИД республики Витауте Шмайжите-Кулешене.По ее словам, этому способствовала слаженная работа литовских дипломатов и чиновников.При этом представитель МИД оставила без комментариев вопрос, был ли среди задержанных мэр Клайпедского района Литвы Бронюс Маркаускас.Ранее Шмайжите-Кулешене сообщила о задержании Маркаускаса и двух его друзей российскими пограничниками в Куршском заливе за нарушение российских рубежей.
https://ria.ru/20211015/narusheniya-1754806067.html
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в мире, литва, россия
00:05 25.10.2021 (обновлено: 08:33 25.10.2021)
Нарушивших границу России литовцев отпустили на родину
Шмайжите-Кулешене: нарушившие границу России в Куршском заливе литовцы вернулись на родину
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Троих литовцев, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Куршском заливе, отпустили на родину, сообщила представитель МИД республики Витауте Шмайжите-Кулешене.
"Задержанные литовские граждане благополучно вернулись в Литву", — заявила она LRT
.
По ее словам, этому способствовала слаженная работа литовских дипломатов и чиновников.
При этом представитель МИД оставила без комментариев вопрос, был ли среди задержанных мэр Клайпедского района Литвы Бронюс Маркаускас.
Ранее Шмайжите-Кулешене сообщила о задержании Маркаускаса и двух его друзей российскими пограничниками в Куршском заливе за нарушение российских рубежей.