https://ria.ru/20211025/voronezh-1756076028.html

В Воронеже полицейского заподозрили в краже машины с парковки

В Воронеже полицейского заподозрили в краже машины с парковки - РИА Новости, 25.10.2021

В Воронеже полицейского заподозрили в краже машины с парковки

Сотрудник одного из подразделений ГУ МВД по Воронежской области подозревается в хищении иномарки с неохраняемой парковки у многоквартирного дома, сообщил РИА... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T09:50

2021-10-25T09:50

2021-10-25T09:50

происшествия

воронежская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости. Сотрудник одного из подразделений ГУ МВД по Воронежской области подозревается в хищении иномарки с неохраняемой парковки у многоквартирного дома, сообщил РИА Новости в понедельник представитель главка.Факт противоправного действия был выявлен сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности и уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с коллегами из регионального ФСБ России."Предварительно установлена его причастность к хищению автомобиля Ауди А4 с неохраняемой парковки у многоквартирного дома по улице Маршала Одинцова", - говорится в сообщении собеседника агентства.По факту происшествия в ГУ МВД по региону назначена служебная проверка."В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. В настоящее время он отстранен от исполнения служебных обязанностей", - сообщил представитель главка.

https://ria.ru/20211022/peterburg-1755733958.html

воронежская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронежская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия