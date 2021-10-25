https://ria.ru/20211025/voronezh-1756076028.html
В Воронеже полицейского заподозрили в краже машины с парковки
В Воронеже полицейского заподозрили в краже машины с парковки - РИА Новости, 25.10.2021
В Воронеже полицейского заподозрили в краже машины с парковки
Сотрудник одного из подразделений ГУ МВД по Воронежской области подозревается в хищении иномарки с неохраняемой парковки у многоквартирного дома, сообщил РИА... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T09:50
2021-10-25T09:50
2021-10-25T09:50
происшествия
воронежская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости. Сотрудник одного из подразделений ГУ МВД по Воронежской области подозревается в хищении иномарки с неохраняемой парковки у многоквартирного дома, сообщил РИА Новости в понедельник представитель главка.Факт противоправного действия был выявлен сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности и уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с коллегами из регионального ФСБ России."Предварительно установлена его причастность к хищению автомобиля Ауди А4 с неохраняемой парковки у многоквартирного дома по улице Маршала Одинцова", - говорится в сообщении собеседника агентства.По факту происшествия в ГУ МВД по региону назначена служебная проверка."В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. В настоящее время он отстранен от исполнения служебных обязанностей", - сообщил представитель главка.
https://ria.ru/20211022/peterburg-1755733958.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, воронежская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
В Воронеже полицейского заподозрили в краже машины с парковки
В Воронеже полицейского заподозрили в краже иномарки с неохраняемой парковки