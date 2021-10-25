Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211025/voronezh-1756076028.html
В Воронеже полицейского заподозрили в краже машины с парковки
В Воронеже полицейского заподозрили в краже машины с парковки - РИА Новости, 25.10.2021
В Воронеже полицейского заподозрили в краже машины с парковки
Сотрудник одного из подразделений ГУ МВД по Воронежской области подозревается в хищении иномарки с неохраняемой парковки у многоквартирного дома, сообщил РИА... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T09:50
2021-10-25T09:50
происшествия
воронежская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости. Сотрудник одного из подразделений ГУ МВД по Воронежской области подозревается в хищении иномарки с неохраняемой парковки у многоквартирного дома, сообщил РИА Новости в понедельник представитель главка.Факт противоправного действия был выявлен сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности и уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с коллегами из регионального ФСБ России."Предварительно установлена его причастность к хищению автомобиля Ауди А4 с неохраняемой парковки у многоквартирного дома по улице Маршала Одинцова", - говорится в сообщении собеседника агентства.По факту происшествия в ГУ МВД по региону назначена служебная проверка."В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. В настоящее время он отстранен от исполнения служебных обязанностей", - сообщил представитель главка.
https://ria.ru/20211022/peterburg-1755733958.html
воронежская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, воронежская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
09:50 25.10.2021
 
В Воронеже полицейского заподозрили в краже машины с парковки

В Воронеже полицейского заподозрили в краже иномарки с неохраняемой парковки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости. Сотрудник одного из подразделений ГУ МВД по Воронежской области подозревается в хищении иномарки с неохраняемой парковки у многоквартирного дома, сообщил РИА Новости в понедельник представитель главка.
Факт противоправного действия был выявлен сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности и уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с коллегами из регионального ФСБ России.
"Предварительно установлена его причастность к хищению автомобиля Ауди А4 с неохраняемой парковки у многоквартирного дома по улице Маршала Одинцова", - говорится в сообщении собеседника агентства.
По факту происшествия в ГУ МВД по региону назначена служебная проверка.
"В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. В настоящее время он отстранен от исполнения служебных обязанностей", - сообщил представитель главка.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 09:33
В Петербурге полицейского заподозрили в нападении на аптеку
 
ПроисшествияВоронежская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:48Астраханка отсудила у больницы миллион рублей за смерть мужа от COVID-19
12:44Минтранс предложил повысить цену за проезд по платным дорогам
12:44Глава МИД Испании прокомментировал спор Польши и Евросоюза
12:44Канцелярия возложила ответственность за жизнь премьера Судана на военных
12:43Наблюдатели от ОБСЕ заявили о нарушениях на выборах президента Узбекистана
12:37В "Руспродсоюзе" объяснили причины подорожания гречки
12:35Правительство подготовило проект постановления о выплатах малому бизнесу
12:32Сын Светличной опроверг сообщения об обращении в полицию из-за ее "пропажи"
12:30В Москве за три дня до локдауна выстроились очереди в пункты вакцинации
12:29В Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашиш
12:29В Южной Корее стартовали ежегодные военные учения
12:27В Судане 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантам
12:27В Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета Приднестровья
12:22Власти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноября
12:21В Коми задержали бывшего руководителя администрации главы республики
12:19"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к России
12:18Верховный суд разъяснил правила вынесения приговоров в особом порядке
12:17Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности
12:16В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денге
12:14В Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей
Лента новостейМолния
Астраханка отсудила у больницы миллион рублей за смерть мужа от COVID-19Минтранс предложил повысить цену за проезд по платным дорогамГлава МИД Испании прокомментировал спор Польши и Евросоюза Канцелярия возложила ответственность за жизнь премьера Судана на военныхНаблюдатели от ОБСЕ заявили о нарушениях на выборах президента УзбекистанаВ "Руспродсоюзе" объяснили причины подорожания гречкиПравительство подготовило проект постановления о выплатах малому бизнесуСын Светличной опроверг сообщения об обращении в полицию из-за ее "пропажи"В Москве за три дня до локдауна выстроились очереди в пункты вакцинацииВ Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашишВ Южной Корее стартовали ежегодные военные ученияВ Судане 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантамВ Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета ПриднестровьяВласти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноябряВ Коми задержали бывшего руководителя администрации главы республики"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к РоссииВерховный суд разъяснил правила вынесения приговоров в особом порядке Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денгеВ Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей