https://ria.ru/20211025/varvarstvo-1756209701.html

Русские — варвары! Итальянский шеф назвал позорную ошибку при варке макарон

Итальянский шеф-повар назвал "варварскую" ошибку россиян при варке макарон - РИА Новости, 25.10.2021

Русские — варвары! Итальянский шеф назвал позорную ошибку при варке макарон

Итальянский шеф-повар Уиллиам Ламберти в беседе с "Газетой.ru" назвал две ошибки россиян при варке пасты, которые кажутся ему варварскими. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T20:13

2021-10-25T20:13

2021-10-25T20:13

общество

еда

италия

весь мир

россия

макароны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/61865/05/618650513_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_2e84f0fe46cc90c6528a4db8e123b5a5.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Итальянский шеф-повар Уиллиам Ламберти в беседе с "Газетой.ru" назвал две ошибки россиян при варке пасты, которые кажутся ему варварскими."Никакого <…> добавления масла и промывания холодной водой!" — возмутился он.Ламберти также призвал обращать внимание на время, в течение которого нужно варить пасту.Согласно рекомендациям специалиста, для приготовления идеального блюда следует выключать плиту за четыре минуты до положенного времени, а затем откинуть на дуршлаг, положить на предварительно разогретую сковороду и готовить еще около трех минут.

https://ria.ru/20201008/kartofel-1578747090.html

италия

весь мир

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, еда, италия, весь мир, россия, макароны