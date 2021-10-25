https://ria.ru/20211025/varvarstvo-1756209701.html
Русские — варвары! Итальянский шеф назвал позорную ошибку при варке макарон
Итальянский шеф-повар назвал "варварскую" ошибку россиян при варке макарон - РИА Новости, 25.10.2021
Русские — варвары! Итальянский шеф назвал позорную ошибку при варке макарон
Итальянский шеф-повар Уиллиам Ламберти в беседе с "Газетой.ru" назвал две ошибки россиян при варке пасты, которые кажутся ему варварскими. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T20:13
2021-10-25T20:13
2021-10-25T20:13
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Итальянский шеф-повар Уиллиам Ламберти в беседе с "Газетой.ru" назвал две ошибки россиян при варке пасты, которые кажутся ему варварскими."Никакого <…> добавления масла и промывания холодной водой!" — возмутился он.Ламберти также призвал обращать внимание на время, в течение которого нужно варить пасту.Согласно рекомендациям специалиста, для приготовления идеального блюда следует выключать плиту за четыре минуты до положенного времени, а затем откинуть на дуршлаг, положить на предварительно разогретую сковороду и готовить еще около трех минут.
https://ria.ru/20201008/kartofel-1578747090.html
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общество, еда, италия, весь мир, россия, макароны
Итальянский шеф-повар назвал "варварскую" ошибку россиян при варке макарон
Итальянский шеф-повар Ламберти: в России варварские способы приготовления пасты