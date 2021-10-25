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Эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения сейчас
Эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения сейчас - РИА Новости, 25.10.2021
Эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения сейчас
Макроэкономика в настоящий момент говорит в пользу покупки валюты. Об этом агентству “Прайм” рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T02:15
2021-10-25T02:15
2021-10-25T02:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
сша
китай
федеральная резервная система сша
россия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Макроэкономика в настоящий момент говорит в пользу покупки валюты. Об этом агентству “Прайм” рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами".Сейчас рубль активно растет по отношению к основным мировым валютам на фоне роста цен на энергоносители, отмечает эксперт. Нефть пытается закрепиться на отметке в 85 долларов за баррель, газ укрепляется выше 1000 долларов за тысячу кубометров, уголь продолжает бить рекорды стоимости на рынке в Китае. На этом фоне российская валюта, наряду со всеми экспортными аналогами, поднялась до годовых максимумов, подчеркнул собеседник агентства.“Однако ряд событий в США и Китае, таких, как решение ФРС о сворачивании QE и кризис недвижимости из-за долгов китайских застройщиков, могут резко обвалить рынок — вслед за ним начнут снижаться и валюты развивающихся рынков", — предупредил Коган.
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экономика, рубль, доллар, сша, китай, федеральная резервная система сша, россия, михаил коган