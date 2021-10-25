https://ria.ru/20211025/vaktsiny-1756214751.html

Стало известно о неврологических осложнениях от вакцин Pfizer и AstraZeneca

Стало известно о неврологических осложнениях от вакцин Pfizer и AstraZeneca - РИА Новости, 25.10.2021

Стало известно о неврологических осложнениях от вакцин Pfizer и AstraZeneca

Исследователи связали вакцины BioNTech/Pfizer и Oxford/AstraZeneca с возникновением "семи редких неврологических осложнений", сообщило издание Financial Times. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T21:14

2021-10-25T21:14

2021-10-25T21:14

распространение коронавируса

astrazeneca

коронавирус covid-19

вакцина pfizer/biontech

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ЛОНДОН, 25 окт - РИА Новости. Исследователи связали вакцины BioNTech/Pfizer и Oxford/AstraZeneca с возникновением "семи редких неврологических осложнений", сообщило издание Financial Times.Согласно изданию, речь идет об исследовании, в рамках которого принимались во внимание данные 32 миллионов вакцинированных взрослых в Англии.В частности, было установлено, что среди получивших первую прививку Oxford/AstraZeneca увеличивалось число случаев возникновения синдрома Гийена-Барре: плюс 38 человек к обычному показателю заболеваемости на 10 миллионов человек. Синдром, о котором идет речь, представляет редкое состояние, при котором иммунная система поражает периферические нервы, что приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях - к параличу.Кроме того, в течение 28 дней после вакцинации препаратом BioNTech/Pfizer наблюдался повышенный риск геморрагического инсульта, или кровоизлияния в мозг (примерно плюс 60 случаев к обычному числу геморрагических инсультов на 10 миллионов человек), причем повышение риска было более значительным среди пациентов женского пола.Тем не менее, по словам профессора Эдинбургского университета Азиза Шейха, побочные эффекты встречались настолько редко, что приходится сообщать о числе случаев не на тысячи, а на миллионы человек.Подчеркивается, что риски возникновения всех семи неврологических осложнений выше среди людей, заразившихся коронавирусом, чем среди тех, кто от коронавируса привились. Для сравнения, вследствие заражения коронавирусом показатель заболеваемости синдромом Гийена-Барре на 10 миллионов человек возрастает дополнительно на 145 случаев (а не на 38, как вследствие вакцинации).В рамках исследования изучались данные людей, вакцинированных с декабря по май. Из 32 миллионов вакцинированных 20 миллионов были привиты вакциной AstraZeneca, 12 миллионов - препаратом Pfizer. Их данные сравнивались с данными двух миллионов человек, тесты которых дали положительный результат на COVID-19.

https://ria.ru/20211025/sputnik-1756204847.html

https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756202439.html

https://ria.ru/20211025/sertifikat-1756207096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

astrazeneca , коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech