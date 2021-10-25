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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756204089.html
В Петербурге удвоились показатели вакцинации от COVID-19, заявил Беглов
В Петербурге удвоились показатели вакцинации от COVID-19, заявил Беглов - РИА Новости, 25.10.2021
В Петербурге удвоились показатели вакцинации от COVID-19, заявил Беглов
Суточные показатели вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге удвоились, но этого недостаточно, для противодействия эпидемии нужно делать 40 тысяч инъекций в... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T19:27
2021-10-25T19:27
распространение коронавируса
общество
вакцинация
санкт-петербург
александр беглов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Суточные показатели вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге удвоились, но этого недостаточно, для противодействия эпидемии нужно делать 40 тысяч инъекций в день, сообщил губернатор города Александр Беглов."Петербургу необходимо резко сократить дистанцию, отделяющую всех нас от приобретения коллективного иммунитета. За прошлую неделю суточные показатели вакцинации в нашем городе удалось удвоить. Но для эффективного противодействия эпидемии этого мало. Сегодня нужно делать не 20, а 40 тысяч инъекций в день. И продержаться на этом уровне до конца ноября", - сказал он в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".Беглов отметил, что в ближайшее время в городе планируется открыть еще 20 прививочных пунктов. "Напомню, сейчас в нашем городе развернуты 174 стационарных и 41 мобильный пункт вакцинации. В ближайшие дни откроем еще 20. Совместно с "Почтой России" вакцинация организована в одном из ее отделений. В конце этой недели будут поведены итоги эксперимента. На основе этих данных специалисты будут принимать решение о целесообразности масштабирования этого опыта", - сказал он.Губернатор призвал всех петербуржцев сделать прививку от коронавируса.Он отметил, что заболеваемость в Петербурге на прошлой неделе оставалась на высоком уровне."Всю прошлую неделю заболеваемость коронавирусом в нашем городе оставалась на высоком уровне – порядка 3 тысяч новых случаем за сутки. Все 18 "красных зон" Петербурга работают под большой нагрузкой. При этом мы стараемся в максимально возможные сроки сохранить оказание плановой помощи", - сказал он.Беглов напомнил, что в Петербурге нерабочими будут дни с 30 октября по 7 ноября."На предприятиях и организациях нашего города в этот период также останутся только те, чье физической присутствие необходимо для обеспечения жизнедеятельности учреждений или непрерывности производства. Правительством Петербурга в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора приняты все необходимые решения. Мы делаем это, чтобы прервать цепочки заражения в учебных и производственных коллективах, а также дать время непривитым жителям нашего города пройти вакцинацию", - сказал он.
https://ria.ru/20211025/sertifikat-1756098443.html
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общество, вакцинация, санкт-петербург, александр беглов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
19:27 25.10.2021
 
В Петербурге удвоились показатели вакцинации от COVID-19, заявил Беглов

Беглов: показатели вакцинации от COVID-19 в Петербурге удвоились, но этого недостаточно

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛюди в очереди на вакцинацию от коронавируса в ТК "Заневский каскад" в Санкт-Петербурге
Люди в очереди на вакцинацию от коронавируса в ТК Заневский каскад в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Суточные показатели вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге удвоились, но этого недостаточно, для противодействия эпидемии нужно делать 40 тысяч инъекций в день, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Петербургу необходимо резко сократить дистанцию, отделяющую всех нас от приобретения коллективного иммунитета. За прошлую неделю суточные показатели вакцинации в нашем городе удалось удвоить. Но для эффективного противодействия эпидемии этого мало. Сегодня нужно делать не 20, а 40 тысяч инъекций в день. И продержаться на этом уровне до конца ноября", - сказал он в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".
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Беглов отметил, что в ближайшее время в городе планируется открыть еще 20 прививочных пунктов. "Напомню, сейчас в нашем городе развернуты 174 стационарных и 41 мобильный пункт вакцинации. В ближайшие дни откроем еще 20. Совместно с "Почтой России" вакцинация организована в одном из ее отделений. В конце этой недели будут поведены итоги эксперимента. На основе этих данных специалисты будут принимать решение о целесообразности масштабирования этого опыта", - сказал он.
Губернатор призвал всех петербуржцев сделать прививку от коронавируса.
Он отметил, что заболеваемость в Петербурге на прошлой неделе оставалась на высоком уровне.
"Всю прошлую неделю заболеваемость коронавирусом в нашем городе оставалась на высоком уровне – порядка 3 тысяч новых случаем за сутки. Все 18 "красных зон" Петербурга работают под большой нагрузкой. При этом мы стараемся в максимально возможные сроки сохранить оказание плановой помощи", - сказал он.
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Беглов напомнил, что в Петербурге нерабочими будут дни с 30 октября по 7 ноября.
"На предприятиях и организациях нашего города в этот период также останутся только те, чье физической присутствие необходимо для обеспечения жизнедеятельности учреждений или непрерывности производства. Правительством Петербурга в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора приняты все необходимые решения. Мы делаем это, чтобы прервать цепочки заражения в учебных и производственных коллективах, а также дать время непривитым жителям нашего города пройти вакцинацию", - сказал он.
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