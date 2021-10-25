В Петербурге удвоились показатели вакцинации от COVID-19, заявил Беглов
Беглов: показатели вакцинации от COVID-19 в Петербурге удвоились, но этого недостаточно
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛюди в очереди на вакцинацию от коронавируса в ТК "Заневский каскад" в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Суточные показатели вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге удвоились, но этого недостаточно, для противодействия эпидемии нужно делать 40 тысяч инъекций в день, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Петербургу необходимо резко сократить дистанцию, отделяющую всех нас от приобретения коллективного иммунитета. За прошлую неделю суточные показатели вакцинации в нашем городе удалось удвоить. Но для эффективного противодействия эпидемии этого мало. Сегодня нужно делать не 20, а 40 тысяч инъекций в день. И продержаться на этом уровне до конца ноября", - сказал он в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".
Беглов отметил, что в ближайшее время в городе планируется открыть еще 20 прививочных пунктов. "Напомню, сейчас в нашем городе развернуты 174 стационарных и 41 мобильный пункт вакцинации. В ближайшие дни откроем еще 20. Совместно с "Почтой России" вакцинация организована в одном из ее отделений. В конце этой недели будут поведены итоги эксперимента. На основе этих данных специалисты будут принимать решение о целесообразности масштабирования этого опыта", - сказал он.
Губернатор призвал всех петербуржцев сделать прививку от коронавируса.
Он отметил, что заболеваемость в Петербурге на прошлой неделе оставалась на высоком уровне.
"Всю прошлую неделю заболеваемость коронавирусом в нашем городе оставалась на высоком уровне – порядка 3 тысяч новых случаем за сутки. Все 18 "красных зон" Петербурга работают под большой нагрузкой. При этом мы стараемся в максимально возможные сроки сохранить оказание плановой помощи", - сказал он.
Беглов напомнил, что в Петербурге нерабочими будут дни с 30 октября по 7 ноября.
"На предприятиях и организациях нашего города в этот период также останутся только те, чье физической присутствие необходимо для обеспечения жизнедеятельности учреждений или непрерывности производства. Правительством Петербурга в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора приняты все необходимые решения. Мы делаем это, чтобы прервать цепочки заражения в учебных и производственных коллективах, а также дать время непривитым жителям нашего города пройти вакцинацию", - сказал он.