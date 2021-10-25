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https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756195462.html
Facebook удалил видео президента Бразилии с высказываниями о COVID-19
Facebook удалил видео президента Бразилии с высказываниями о COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021
Facebook удалил видео президента Бразилии с высказываниями о COVID-19
Facebook и Instagram удалили видео, сделанное президентом Бразилии Жаиром Болсонару, где он говорил о связи между вакцинами против коронавируса и ВИЧ, сообщает... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:40
2021-10-25T18:40
в мире
вакцинация
бразилия
instagram
facebook
жаир болсонару
коронавирус covid-19
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 окт – РИА Новости. Facebook и Instagram удалили видео, сделанное президентом Бразилии Жаиром Болсонару, где он говорил о связи между вакцинами против коронавируса и ВИЧ, сообщает газета Folha de São Paulo.Издание ссылается на заявление представителей компаний, которые утверждают, что политика соцсетей "не допускает ссылок на то, что вакцины против COVID-19 убивают или могут причинить тяжелый вред людям".На прошлой неделе Болсонару во время трансляции процитировал сообщения, якобы поступающие из Великобритании, о связи вакцин с возможностью развития ВИЧ.Различные организации, например, Бразильское общество инфектологии и Медицинская ассоциация Бразилии, опровергли заявления Болсонару и призвали людей с ВИЧ вакцинироваться третьей, бустерной дозой вакцины.Президент Бразилии ранее уже сталкивался с блокировкой контента в интернете. Так, видеохостинг YouTube заблокировал часть видеозаписей на канале Болсонару, в которых он заявляет об эффективности препаратов ивермектин и гидроксидлорохин против коронавируса и бесполезности масочного режима.Twitter и Facebook в прошлом году удалили аккаунты 16 сторонников президента Бразилии, подозреваемых в распространении лживых новостей.
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в мире, вакцинация, бразилия, instagram, facebook, жаир болсонару, коронавирус covid-19
18:40 25.10.2021
 
Facebook удалил видео президента Бразилии с высказываниями о COVID-19

Facebook и Instagram удалили пост Болсонару, где он говорит о связи между вакцинами и ВИЧ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 окт – РИА Новости. Facebook и Instagram удалили видео, сделанное президентом Бразилии Жаиром Болсонару, где он говорил о связи между вакцинами против коронавируса и ВИЧ, сообщает газета Folha de São Paulo.
Издание ссылается на заявление представителей компаний, которые утверждают, что политика соцсетей "не допускает ссылок на то, что вакцины против COVID-19 убивают или могут причинить тяжелый вред людям".
На прошлой неделе Болсонару во время трансляции процитировал сообщения, якобы поступающие из Великобритании, о связи вакцин с возможностью развития ВИЧ.
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 19:57
Спецкомиссия сената Бразилии предъявила обвинение президенту Болсонару
Различные организации, например, Бразильское общество инфектологии и Медицинская ассоциация Бразилии, опровергли заявления Болсонару и призвали людей с ВИЧ вакцинироваться третьей, бустерной дозой вакцины.
Президент Бразилии ранее уже сталкивался с блокировкой контента в интернете. Так, видеохостинг YouTube заблокировал часть видеозаписей на канале Болсонару, в которых он заявляет об эффективности препаратов ивермектин и гидроксидлорохин против коронавируса и бесполезности масочного режима.
Twitter и Facebook в прошлом году удалили аккаунты 16 сторонников президента Бразилии, подозреваемых в распространении лживых новостей.
 
В миреВакцинацияБразилияInstagramFacebookЖаир БолсонаруКоронавирус COVID-19
 
 
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