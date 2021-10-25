https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756195462.html

Facebook удалил видео президента Бразилии с высказываниями о COVID-19

Facebook удалил видео президента Бразилии с высказываниями о COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021

Facebook удалил видео президента Бразилии с высказываниями о COVID-19

Facebook и Instagram удалили видео, сделанное президентом Бразилии Жаиром Болсонару, где он говорил о связи между вакцинами против коронавируса и ВИЧ, сообщает... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T18:40

2021-10-25T18:40

2021-10-25T18:40

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вакцинация

бразилия

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жаир болсонару

коронавирус covid-19

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 окт – РИА Новости. Facebook и Instagram удалили видео, сделанное президентом Бразилии Жаиром Болсонару, где он говорил о связи между вакцинами против коронавируса и ВИЧ, сообщает газета Folha de São Paulo.Издание ссылается на заявление представителей компаний, которые утверждают, что политика соцсетей "не допускает ссылок на то, что вакцины против COVID-19 убивают или могут причинить тяжелый вред людям".На прошлой неделе Болсонару во время трансляции процитировал сообщения, якобы поступающие из Великобритании, о связи вакцин с возможностью развития ВИЧ.Различные организации, например, Бразильское общество инфектологии и Медицинская ассоциация Бразилии, опровергли заявления Болсонару и призвали людей с ВИЧ вакцинироваться третьей, бустерной дозой вакцины.Президент Бразилии ранее уже сталкивался с блокировкой контента в интернете. Так, видеохостинг YouTube заблокировал часть видеозаписей на канале Болсонару, в которых он заявляет об эффективности препаратов ивермектин и гидроксидлорохин против коронавируса и бесполезности масочного режима.Twitter и Facebook в прошлом году удалили аккаунты 16 сторонников президента Бразилии, подозреваемых в распространении лживых новостей.

https://ria.ru/20211020/obvinenie-1755477674.html

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в мире, вакцинация, бразилия, instagram, facebook, жаир болсонару, коронавирус covid-19