Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756127049.html
В Петербурге допустили расширение обязательной вакцинации
В Петербурге допустили расширение обязательной вакцинации - РИА Новости, 25.10.2021
В Петербурге допустили расширение обязательной вакцинации
В Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу не исключили расширения сфер, работники которых будут подлежать обязательной вакцинации от COVID-19. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T13:55
2021-10-25T13:55
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745473482_0:326:2914:1965_1920x0_80_0_0_72751f439bf23c010b7b3365e26241f2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. В Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу не исключили расширения сфер, работники которых будут подлежать обязательной вакцинации от COVID-19."Я думаю, что эта мера не исключена… Это вопрос будет обсуждаться", - сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, отвечая на соответствующий вопрос в ходе видеоконференции по вопросу функционирования организаций Петербурга в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.Ранее сообщалось, что согласно постановления городского управления Роспотребнадзора, второй компонент вакцины от коронавируса в рамках обязательной прививочной кампании до 15 декабря должны получить не менее 80% сотрудников торговли, общепита, транспорта и ряда других сфер. Обязательная вакцинация распространяется, в частности, на работников образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, торговли (включая курьерскую доставку), общепита, гостиничной сферы, транспорта, сферы бытовых услуг, ЖКХ. Также это требование распространяется на персонал бассейнов и фитнес-центров, салонов красоты, банковских офисов, почтовых отделений, спортивно-оздоровительных комплексов, а также на организаторов культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий и госслужащих.
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745473482_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_8a35bf5ed1deccde91393b14a53ea69c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:55 25.10.2021
 
В Петербурге допустили расширение обязательной вакцинации

В Петербурге допустили расширение перечня сфер, в которых вакцинация будет обязательной

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЗдание Правительства в Санкт-Петербурге
Здание Правительства в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. В Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу не исключили расширения сфер, работники которых будут подлежать обязательной вакцинации от COVID-19.
"Я думаю, что эта мера не исключена… Это вопрос будет обсуждаться", - сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, отвечая на соответствующий вопрос в ходе видеоконференции по вопросу функционирования организаций Петербурга в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что согласно постановления городского управления Роспотребнадзора, второй компонент вакцины от коронавируса в рамках обязательной прививочной кампании до 15 декабря должны получить не менее 80% сотрудников торговли, общепита, транспорта и ряда других сфер. Обязательная вакцинация распространяется, в частности, на работников образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, торговли (включая курьерскую доставку), общепита, гостиничной сферы, транспорта, сферы бытовых услуг, ЖКХ. Также это требование распространяется на персонал бассейнов и фитнес-центров, салонов красоты, банковских офисов, почтовых отделений, спортивно-оздоровительных комплексов, а также на организаторов культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий и госслужащих.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39На рынке во Владивостоке произошел крупный пожар
04:19В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к России
04:15Мошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?
04:14Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде Оксфорда
04:08Эксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19
03:46Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться
03:31У северных Курил произошло землетрясение
03:26Биолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользы
03:16Эксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2
03:15Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля
03:07"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с Британией
03:00Ученые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходов
03:00Юрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканами
02:38Bloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"
02:16В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатов
02:15Специалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ
02:15Иммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболеть
01:54При стрельбе в Айдахо погибли два человека
01:46Международная "тройка" по Судану объявила ультиматум военным
01:36Возле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы
Лента новостейМолния
На рынке во Владивостоке произошел крупный пожарВ Раде пословицей описали, как втереться в доверие к РоссииМошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде ОксфордаЭксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироватьсяУ северных Курил произошло землетрясениеБиолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользыЭксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с БританиейУченые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходовЮрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканамиBloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатовСпециалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХИммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболетьПри стрельбе в Айдахо погибли два человекаМеждународная "тройка" по Судану объявила ультиматум военнымВозле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы