https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756127049.html

В Петербурге допустили расширение обязательной вакцинации

В Петербурге допустили расширение обязательной вакцинации - РИА Новости, 25.10.2021

В Петербурге допустили расширение обязательной вакцинации

В Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу не исключили расширения сфер, работники которых будут подлежать обязательной вакцинации от COVID-19. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T13:55

2021-10-25T13:55

2021-10-25T13:55

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. В Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу не исключили расширения сфер, работники которых будут подлежать обязательной вакцинации от COVID-19."Я думаю, что эта мера не исключена… Это вопрос будет обсуждаться", - сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, отвечая на соответствующий вопрос в ходе видеоконференции по вопросу функционирования организаций Петербурга в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.Ранее сообщалось, что согласно постановления городского управления Роспотребнадзора, второй компонент вакцины от коронавируса в рамках обязательной прививочной кампании до 15 декабря должны получить не менее 80% сотрудников торговли, общепита, транспорта и ряда других сфер. Обязательная вакцинация распространяется, в частности, на работников образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, торговли (включая курьерскую доставку), общепита, гостиничной сферы, транспорта, сферы бытовых услуг, ЖКХ. Также это требование распространяется на персонал бассейнов и фитнес-центров, салонов красоты, банковских офисов, почтовых отделений, спортивно-оздоровительных комплексов, а также на организаторов культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий и госслужащих.

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

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