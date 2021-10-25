https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756087490.html
Путин поручил доложить об увеличении объемов вакцинации от COVID-19
Путин поручил доложить об увеличении объемов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021
Путин поручил доложить об увеличении объемов вакцинации от COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 ноября доложить об увеличении объемов тестирования и вакцинации от новой коронавирусной инфекции,... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:03
2021-10-25T11:03
2021-10-25T11:28
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590402905_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_0d0d4ed3e597afd8122d1fd37a815ab3.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 ноября доложить об увеличении объемов тестирования и вакцинации от новой коронавирусной инфекции, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить... кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, с целью раннего выявления носителей коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотрев проведение в кратчайшие сроки мероприятий по изоляции таких лиц и лиц, находившихся с ними в контакте", - говорится в сообщении.Доложить об исполнении поручения нужно до 15 ноября, далее - ежемесячно.
https://ria.ru/20211024/covid-1756034191.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590402905_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_42f609448a9dfac20040f6ab92620a5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус в россии
11:03 25.10.2021 (обновлено: 11:28 25.10.2021)
Путин поручил доложить об увеличении объемов вакцинации от COVID-19
Путин поручил доложить об увеличении объемов тестирования и вакцинации от COVID-19