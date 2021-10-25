https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756087490.html

Путин поручил доложить об увеличении объемов вакцинации от COVID-19

Путин поручил доложить об увеличении объемов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021

Путин поручил доложить об увеличении объемов вакцинации от COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 ноября доложить об увеличении объемов тестирования и вакцинации от новой коронавирусной инфекции,... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:03

2021-10-25T11:03

2021-10-25T11:28

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 ноября доложить об увеличении объемов тестирования и вакцинации от новой коронавирусной инфекции, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить... кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, с целью раннего выявления носителей коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотрев проведение в кратчайшие сроки мероприятий по изоляции таких лиц и лиц, находившихся с ними в контакте", - говорится в сообщении.Доложить об исполнении поручения нужно до 15 ноября, далее - ежемесячно.

https://ria.ru/20211024/covid-1756034191.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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