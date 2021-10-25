https://ria.ru/20211025/urin-1756128725.html

Суд признал банкротом скандально известного экс-банкира Урина

Суд признал банкротом скандально известного экс-банкира Урина - РИА Новости, 25.10.2021

Суд признал банкротом скандально известного экс-банкира Урина

Арбитражный суд Московской области по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), конкурсного управляющего "Славянского банка", признал банкротом... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:03

2021-10-25T14:03

2021-10-25T14:03

происшествия

тамбовская область

геннадий шилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), конкурсного управляющего "Славянского банка", признал банкротом скандально известного экс-банкира Матвея Урина, бывшего бенефициара этого и ряда других банков, следует из опубликованного решения суда.Суд открыл на полгода процедуру реализации имущества Урина, минуя начальную стадию банкротства гражданина – реструктуризацию долгов. Сам должник не возражал против введения реализации имущества. Суд включил в реестр требований кредиторов экс-банкира его задолженность перед "Славянским банком" в размере около 1,4 миллиона рублей, подтвержденную решением Преображенского районного суда Москвы от 29 июня 2012 года. Финансовым управляющим утвержден Юрий Прыгаев.Изначально это заявление АСВ в апреле поступило в арбитражный суд Москвы, который в июле передал его по подсудности. В июле же АСВ подало в арбитражный суд Московской области еще одно заявление о банкротстве Урина. В нем указана сумма задолженности намного больше – около 2,3 миллиарда рублей. Оба заявления суд ранее объединил в одно производство, и второе из них рассмотрят в декабре.ЦБ РФ в декабре 2010 года отозвал лицензии у Традо-банка, "Славянского банка", Уралфинпромбанка, банка "Монетный дом" и Донбанка, а в апреле 2011 года – у Соцгорбанка. Все эти банки, по данным СМИ, входили в группу Урина. "Славянский банк" был признан банкротом в марте 2011 года. На тот момент, как сообщил представитель ЦБ в суде, его активы оценивались в 3,9 миллиарда рублей, а обязательства – в 7,3 миллиарда. В марте 2013 года Замоскворецкий суд приговорил Урина к семи с половиной годам колонии за хищение 16 миллиардов рублей у подконтрольных банков. Было установлено, что Урин входил в состав организованной преступной группы, специализирующейся на мошенничестве с банковскими операциями.Ранее, в ноябре 2011 года, Кунцевский суд приговорил экс-банкира к 4,5 годам лишения свободы. Урин был признан виновным в хулиганстве, нанесении побоев и повреждении чужого имущества. В ноябре 2010 года Урин и его охранники, выезжая на двух автомобилях на Рублево-Успенское шоссе, в нарушение правил дорожного движения не уступили дорогу двигавшейся по шоссе машине BMW. Как сообщали СМИ после инцидента, избит был голландец – бывший член правления компании, аффилированной с "Газпромом".Адвокат Геннадий Шило в сентябре 2018 года сообщил РИА Новости, что Урин вышел на свободу из колонии в Тамбовской области, после того как ему пересчитали срок из расчета, что один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии. В СИЗО, по словам адвоката, Урин "пробыл без малого пять лет".

https://ria.ru/20211001/chernogoriya-1752658449.html

https://ria.ru/20210811/nalogi-1745284401.html

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тамбовская область, геннадий шилов