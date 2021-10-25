https://ria.ru/20211025/ukraina-1756208306.html

Украина собралась остановить Россию с помощью США

Климкин придумал способ "остановить Россию" с помощью США - РИА Новости, 25.10.2021

Украина собралась остановить Россию с помощью США

США должны подтверждать свои слова о поддержке Украины реальными действиями, только в таком случае в Москве увидят сигнал, заявил бывший министр иностранных дел РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T20:04

2021-10-25T20:04

2021-10-25T20:04

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сша

нато

павел климкин

ллойд остин

россия

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. США должны подтверждать свои слова о поддержке Украины реальными действиями, только в таком случае в Москве увидят сигнал, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в комментарии для украинского интернет-портала Obozrevatel."Действия всегда являются сигналом. Например, поставки вооружения, размещение тренировочных баз, обмен информацией, в том числе конфиденциальной", — объяснил он.Подводя итоги визита министра обороны США Ллойда Остина на Украину, Климкин признал, что приезд высокопоставленного гостя из Вашингтона — это скорее символ, и он не сможет принести значимых результатов.Остин побывал в Киеве на прошлой неделе. В ходе встречи он заявил, что Вашингтон поддерживает стремление Украины в НАТО, а третьи страны не имеют права вето, чтобы блокировать ее вступление в альянс. По словам российского лидера Владимира Путина, это заявление фактически открывает Украине двери в организацию.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркнул, что Россия не может помешать сближению Украины и НАТО, но сделает все, чтобы минимизировать последствия.

https://ria.ru/20211025/miroporyadok-1756061959.html

https://ria.ru/20211022/ukraina-1755889095.html

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в мире, украина, сша, нато, павел климкин, ллойд остин, россия