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https://ria.ru/20211025/ukraina-1756208306.html
Украина собралась остановить Россию с помощью США
Климкин придумал способ "остановить Россию" с помощью США - РИА Новости, 25.10.2021
Украина собралась остановить Россию с помощью США
США должны подтверждать свои слова о поддержке Украины реальными действиями, только в таком случае в Москве увидят сигнал, заявил бывший министр иностранных дел РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T20:04
2021-10-25T20:04
в мире
украина
сша
нато
павел климкин
ллойд остин
россия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. США должны подтверждать свои слова о поддержке Украины реальными действиями, только в таком случае в Москве увидят сигнал, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в комментарии для украинского интернет-портала Obozrevatel."Действия всегда являются сигналом. Например, поставки вооружения, размещение тренировочных баз, обмен информацией, в том числе конфиденциальной", — объяснил он.Подводя итоги визита министра обороны США Ллойда Остина на Украину, Климкин признал, что приезд высокопоставленного гостя из Вашингтона — это скорее символ, и он не сможет принести значимых результатов.Остин побывал в Киеве на прошлой неделе. В ходе встречи он заявил, что Вашингтон поддерживает стремление Украины в НАТО, а третьи страны не имеют права вето, чтобы блокировать ее вступление в альянс. По словам российского лидера Владимира Путина, это заявление фактически открывает Украине двери в организацию.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркнул, что Россия не может помешать сближению Украины и НАТО, но сделает все, чтобы минимизировать последствия.
https://ria.ru/20211025/miroporyadok-1756061959.html
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в мире, украина, сша, нато, павел климкин, ллойд остин, россия
20:04 25.10.2021
 
Климкин придумал способ "остановить Россию" с помощью США

Экс-министр иностранных дел Украины Климкин: США должны действиями подать сигнал России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. США должны подтверждать свои слова о поддержке Украины реальными действиями, только в таком случае в Москве увидят сигнал, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в комментарии для украинского интернет-портала Obozrevatel.
"Действия всегда являются сигналом. Например, поставки вооружения, размещение тренировочных баз, обмен информацией, в том числе конфиденциальной", — объяснил он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
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Подводя итоги визита министра обороны США Ллойда Остина на Украину, Климкин признал, что приезд высокопоставленного гостя из Вашингтона — это скорее символ, и он не сможет принести значимых результатов.
Остин побывал в Киеве на прошлой неделе. В ходе встречи он заявил, что Вашингтон поддерживает стремление Украины в НАТО, а третьи страны не имеют права вето, чтобы блокировать ее вступление в альянс. По словам российского лидера Владимира Путина, это заявление фактически открывает Украине двери в организацию.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркнул, что Россия не может помешать сближению Украины и НАТО, но сделает все, чтобы минимизировать последствия.
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
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В миреУкраинаСШАНАТОПавел КлимкинЛлойд ОстинРоссия
 
 
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