Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211025/ukraina-1756199930.html
В ЛНР обвинили Киев в имитации выполнения Минских соглашений
В ЛНР обвинили Киев в имитации выполнения Минских соглашений - РИА Новости, 25.10.2021
В ЛНР обвинили Киев в имитации выполнения Минских соглашений
Продление закона об особом статусе Донбасса необходимо Киеву только для имитации выполнения Минских соглашений, заявил РИА Новости в понедельник представитель... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:58
2021-10-25T19:09
в мире
украина
киев
оон
верховная рада украины
родион мирошник
ситуация в днр и лнр
алексей данилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569879562_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_f44f73b5f7eec8f1875e012ae8f40c58.jpg
ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Продление закона об особом статусе Донбасса необходимо Киеву только для имитации выполнения Минских соглашений, заявил РИА Новости в понедельник представитель ЛНР в политической подгруппе по урегулированию ситуации в регионе Родион Мирошник.Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что власти Украины ожидают тяжелые пара месяцев, так как Верховная рада подходит к вопросу о продлении действия закона об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Депутаты намерены продлить его в декабре ввиду отсутствия подвижек в "минском" и "нормандском" форматах по урегулированию конфликта. Действие закона заканчивается 31 декабря. Украинские власти считают, что продление закона подтверждает готовность Киева работать в рамках "Минска-2".По словам Мирошника, Киев намеревается уже в пятый раз номинально продлить действие закона, хотя об этом просить никто не собирается."В ответ на полностью обоснованную претензию о невыполнении Киевом Минских соглашений им нужно что-то отвечать. А вот ни к чему не ведущей пролонгацией закона они и намерены демонстрировать псевдоприверженность Украины Минским соглашениям", - подчеркнул представитель республики.В сентябре 2014 года Рада еще домайданного состава приняла закон Об особом статусе Донбасса. В марте 2015-го, уже после подписания Комплекса мер по урегулированию конфликта, новая "патриотическая Рада" в одностороннем порядке изменила содержание закона, введя туда неприемлемые и несогласованные с республиками нормы и заблокировала его до выборов в местные советы в "особых районах".На саммите стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина), прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике. В нем указано, что в украинское законодательство нужно интегрировать "формулу Штайнмайера" - договоренности, определяющие порядок предоставления Донбассу особого статуса, а сам особый статус региона должен действовать на постоянной основе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211022/lavrov-1755799678.html
https://ria.ru/20211019/mnenie-1755129213.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569879562_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_a6e341a5c8368f99c8aca5b850405c8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, оон, верховная рада украины, родион мирошник, ситуация в днр и лнр, алексей данилов, россия
18:58 25.10.2021 (обновлено: 19:09 25.10.2021)
 
В ЛНР обвинили Киев в имитации выполнения Минских соглашений

ЛНР: продлевая закон о статусе Донбасса, Киев имитирует выполнение Минских соглашений

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Продление закона об особом статусе Донбасса необходимо Киеву только для имитации выполнения Минских соглашений, заявил РИА Новости в понедельник представитель ЛНР в политической подгруппе по урегулированию ситуации в регионе Родион Мирошник.
Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что власти Украины ожидают тяжелые пара месяцев, так как Верховная рада подходит к вопросу о продлении действия закона об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Депутаты намерены продлить его в декабре ввиду отсутствия подвижек в "минском" и "нормандском" форматах по урегулированию конфликта. Действие закона заканчивается 31 декабря. Украинские власти считают, что продление закона подтверждает готовность Киева работать в рамках "Минска-2".
"Пролонгация закона об особом статусе нужна Киеву исключительно для имитации исполнения "Минска-2" и к реальному урегулированию отношения не имеет", - сказал Мирошник.
По словам Мирошника, Киев намеревается уже в пятый раз номинально продлить действие закона, хотя об этом просить никто не собирается.
"В ответ на полностью обоснованную претензию о невыполнении Киевом Минских соглашений им нужно что-то отвечать. А вот ни к чему не ведущей пролонгацией закона они и намерены демонстрировать псевдоприверженность Украины Минским соглашениям", - подчеркнул представитель республики.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Боливии Рохелио Майтой - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 14:31
Лавров пошутил о позиции Киева по Минским соглашениям
В сентябре 2014 года Рада еще домайданного состава приняла закон Об особом статусе Донбасса. В марте 2015-го, уже после подписания Комплекса мер по урегулированию конфликта, новая "патриотическая Рада" в одностороннем порядке изменила содержание закона, введя туда неприемлемые и несогласованные с республиками нормы и заблокировала его до выборов в местные советы в "особых районах".
На саммите стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина), прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике. В нем указано, что в украинское законодательство нужно интегрировать "формулу Штайнмайера" - договоренности, определяющие порядок предоставления Донбассу особого статуса, а сам особый статус региона должен действовать на постоянной основе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 02:15
Пушков объяснил, почему Украину должно волновать мнение России
 
В миреУкраинаКиевООНВерховная Рада УкраиныРодион МирошникСитуация в ДНР и ЛНРАлексей ДаниловРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39На рынке во Владивостоке произошел крупный пожар
04:19В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к России
04:15Мошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?
04:14Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде Оксфорда
04:08Эксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19
03:46Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться
03:31У северных Курил произошло землетрясение
03:26Биолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользы
03:16Эксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2
03:15Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля
03:07"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с Британией
03:00Ученые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходов
03:00Юрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканами
02:38Bloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"
02:16В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатов
02:15Специалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ
02:15Иммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболеть
01:54При стрельбе в Айдахо погибли два человека
01:46Международная "тройка" по Судану объявила ультиматум военным
01:36Возле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы
Лента новостейМолния
На рынке во Владивостоке произошел крупный пожарВ Раде пословицей описали, как втереться в доверие к РоссииМошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде ОксфордаЭксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироватьсяУ северных Курил произошло землетрясениеБиолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользыЭксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с БританиейУченые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходовЮрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканамиBloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатовСпециалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХИммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболетьПри стрельбе в Айдахо погибли два человекаМеждународная "тройка" по Судану объявила ультиматум военнымВозле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы