https://ria.ru/20211025/ukraina-1756199930.html

В ЛНР обвинили Киев в имитации выполнения Минских соглашений

В ЛНР обвинили Киев в имитации выполнения Минских соглашений - РИА Новости, 25.10.2021

В ЛНР обвинили Киев в имитации выполнения Минских соглашений

Продление закона об особом статусе Донбасса необходимо Киеву только для имитации выполнения Минских соглашений, заявил РИА Новости в понедельник представитель... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T18:58

2021-10-25T18:58

2021-10-25T19:09

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ситуация в днр и лнр

алексей данилов

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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Продление закона об особом статусе Донбасса необходимо Киеву только для имитации выполнения Минских соглашений, заявил РИА Новости в понедельник представитель ЛНР в политической подгруппе по урегулированию ситуации в регионе Родион Мирошник.Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что власти Украины ожидают тяжелые пара месяцев, так как Верховная рада подходит к вопросу о продлении действия закона об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Депутаты намерены продлить его в декабре ввиду отсутствия подвижек в "минском" и "нормандском" форматах по урегулированию конфликта. Действие закона заканчивается 31 декабря. Украинские власти считают, что продление закона подтверждает готовность Киева работать в рамках "Минска-2".По словам Мирошника, Киев намеревается уже в пятый раз номинально продлить действие закона, хотя об этом просить никто не собирается."В ответ на полностью обоснованную претензию о невыполнении Киевом Минских соглашений им нужно что-то отвечать. А вот ни к чему не ведущей пролонгацией закона они и намерены демонстрировать псевдоприверженность Украины Минским соглашениям", - подчеркнул представитель республики.В сентябре 2014 года Рада еще домайданного состава приняла закон Об особом статусе Донбасса. В марте 2015-го, уже после подписания Комплекса мер по урегулированию конфликта, новая "патриотическая Рада" в одностороннем порядке изменила содержание закона, введя туда неприемлемые и несогласованные с республиками нормы и заблокировала его до выборов в местные советы в "особых районах".На саммите стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина), прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике. В нем указано, что в украинское законодательство нужно интегрировать "формулу Штайнмайера" - договоренности, определяющие порядок предоставления Донбассу особого статуса, а сам особый статус региона должен действовать на постоянной основе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211022/lavrov-1755799678.html

https://ria.ru/20211019/mnenie-1755129213.html

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в мире, украина, киев, оон, верховная рада украины, родион мирошник, ситуация в днр и лнр, алексей данилов, россия