18:58 25.10.2021 (обновлено: 19:09 25.10.2021)
В ЛНР обвинили Киев в имитации выполнения Минских соглашений
ЛНР: продлевая закон о статусе Донбасса, Киев имитирует выполнение Минских соглашений
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Продление закона об особом статусе Донбасса необходимо Киеву только для имитации выполнения Минских соглашений, заявил РИА Новости в понедельник представитель ЛНР в политической подгруппе по урегулированию ситуации в регионе Родион Мирошник.
Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что власти Украины ожидают тяжелые пара месяцев, так как Верховная рада подходит к вопросу о продлении действия закона об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Депутаты намерены продлить его в декабре ввиду отсутствия подвижек в "минском" и "нормандском" форматах по урегулированию конфликта. Действие закона заканчивается 31 декабря. Украинские власти считают, что продление закона подтверждает готовность Киева работать в рамках "Минска-2".
"Пролонгация закона об особом статусе нужна Киеву исключительно для имитации исполнения "Минска-2" и к реальному урегулированию отношения не имеет", - сказал Мирошник.
По словам Мирошника, Киев намеревается уже в пятый раз номинально продлить действие закона, хотя об этом просить никто не собирается.
"В ответ на полностью обоснованную претензию о невыполнении Киевом Минских соглашений им нужно что-то отвечать. А вот ни к чему не ведущей пролонгацией закона они и намерены демонстрировать псевдоприверженность Украины Минским соглашениям", - подчеркнул представитель республики.
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В сентябре 2014 года Рада еще домайданного состава приняла закон Об особом статусе Донбасса. В марте 2015-го, уже после подписания Комплекса мер по урегулированию конфликта, новая "патриотическая Рада" в одностороннем порядке изменила содержание закона, введя туда неприемлемые и несогласованные с республиками нормы и заблокировала его до выборов в местные советы в "особых районах".
На саммите стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина), прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике. В нем указано, что в украинское законодательство нужно интегрировать "формулу Штайнмайера" - договоренности, определяющие порядок предоставления Донбассу особого статуса, а сам особый статус региона должен действовать на постоянной основе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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