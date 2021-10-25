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Гаврилов оценил сообщения о поставках Британией ракет Украине
Гаврилов оценил сообщения о поставках Британией ракет Украине - РИА Новости, 25.10.2021
Гаврилов оценил сообщения о поставках Британией ракет Украине
Россия воспринимает всерьез сообщения о возможных поставках Киеву Британией ракет, должны быть красные линии, заявил глава российской делегации на переговорах в РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:16
2021-10-25T14:31
в мире
украина
вена
великобритания
министерство обороны великобритании
россия
константин гаврилов
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Россия воспринимает всерьез сообщения о возможных поставках Киеву Британией ракет, должны быть красные линии, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Он подчеркнул, что "надо к этой теме серьезно относиться и контролировать ситуацию".Ранее газета Times со ссылкой на украинский источник сообщила, что Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже вооружения, в частности, впервые о продаже в эту страну ракет. В рамках обсуждаемых договоренностей Британия может поставить Украине ракеты класса "земля-земля" и ракеты для военных самолетов. По информации газеты, также обсуждается продажа Киеву ракет Brimstone, разрабатываемых консорциумом MDBA, для установки на кораблях украинских ВМС. Стороны, кроме того, рассматривают поставки ракет Brimstone стоимостью около 138 тысяч долларов для применения с воздуха. Издание подчеркивает, что Brimstone - высокотехнологичная самонаводящаяся ракета, которая может поражать множество целей сразу.Министерство обороны Великобритании в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать сообщения газеты Times о том, что правительство ведет переговоры о продаже Украине ракет Brimstone, заявило, что речь идет о сделке, которая была обнародована еще в июне этого года, однако в июньском сообщении названия ракет не указывались. На уточняющий вопрос, идет ли в материале Times речь именно об этой сделке и никаких новых сделок не обсуждается, в британском минобороны ответили утвердительно и выразили недоумение, почему об этом решили написать спустя четыре месяца.
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украина
вена
великобритания
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в мире, украина, вена, великобритания, министерство обороны великобритании, россия, константин гаврилов
14:16 25.10.2021 (обновлено: 14:31 25.10.2021)
 
Гаврилов оценил сообщения о поставках Британией ракет Украине

Глава делегации России в Вене: нельзя исключать поставок Великобританией ракет Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Россия воспринимает всерьез сообщения о возможных поставках Киеву Британией ракет, должны быть красные линии, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Вполне возможно. Мы читаем эту информацию. В конкретных условиях, когда хотели бы поднасолить - особенно англичане - нашей стране, этого исключать нельзя. Но должны быть красные линии", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что "надо к этой теме серьезно относиться и контролировать ситуацию".
Ранее газета Times со ссылкой на украинский источник сообщила, что Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже вооружения, в частности, впервые о продаже в эту страну ракет. В рамках обсуждаемых договоренностей Британия может поставить Украине ракеты класса "земля-земля" и ракеты для военных самолетов. По информации газеты, также обсуждается продажа Киеву ракет Brimstone, разрабатываемых консорциумом MDBA, для установки на кораблях украинских ВМС. Стороны, кроме того, рассматривают поставки ракет Brimstone стоимостью около 138 тысяч долларов для применения с воздуха. Издание подчеркивает, что Brimstone - высокотехнологичная самонаводящаяся ракета, которая может поражать множество целей сразу.
Министерство обороны Великобритании в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать сообщения газеты Times о том, что правительство ведет переговоры о продаже Украине ракет Brimstone, заявило, что речь идет о сделке, которая была обнародована еще в июне этого года, однако в июньском сообщении названия ракет не указывались. На уточняющий вопрос, идет ли в материале Times речь именно об этой сделке и никаких новых сделок не обсуждается, в британском минобороны ответили утвердительно и выразили недоумение, почему об этом решили написать спустя четыре месяца.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
Вчера, 11:23
Политолог назвал угрозы Киева Москве ракетами безответственными
 
В миреУкраинаВенаВеликобританияМинистерство обороны ВеликобританииРоссияКонстантин Гаврилов
 
 
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