Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211025/ukraina-1756129312.html
В ДНР заявили, что Украина начинает действовать как террористы
В ДНР заявили, что Украина начинает действовать как террористы - РИА Новости, 25.10.2021
В ДНР заявили, что Украина начинает действовать как террористы
Обстрелы со стороны украинских силовиков, пленение представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:04
2021-10-25T16:33
в мире
украина
донецкая народная республика
сцкк
смм обсе
ситуация в днр и лнр
владислав московский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755587235_0:0:3134:1763_1920x0_80_0_0_9a1b33ba8c293641fc9fb470affe2971.jpg
ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Обстрелы со стороны украинских силовиков, пленение представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорят о том, что Киев не приемлет путь мирного урегулирования в Донбассе и скатывается к методам террористических организаций, считает пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский."Продолжая обстреливать территории республик, Киев дважды сорвал внеочередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности. Такое поведение украинского руководства в совокупности с его нелепыми оправданиями захвата наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК демонстрирует только одно: Киев категорически не приемлет достижения мира в Донбассе дипломатическими средствами, скатываясь к методам террористических организаций", - написал Московский в Telegram-канале.В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.
https://ria.ru/20211013/lnr-1754434848.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755587235_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_3915301ee582cee79e8159da0db46e93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика, сцкк, смм обсе, ситуация в днр и лнр, владислав московский
14:04 25.10.2021 (обновлено: 16:33 25.10.2021)
 
В ДНР заявили, что Украина начинает действовать как террористы

Представитель ДНР Московский: Украина скатывается к методам террористических организаций

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом на улице Дружбы в Донецке, в крышу которого попал снаряд
Жилой дом на улице Дружбы в Донецке, в крышу которого попал снаряд - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Обстрелы со стороны украинских силовиков, пленение представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорят о том, что Киев не приемлет путь мирного урегулирования в Донбассе и скатывается к методам террористических организаций, считает пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский.
"Продолжая обстреливать территории республик, Киев дважды сорвал внеочередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности. Такое поведение украинского руководства в совокупности с его нелепыми оправданиями захвата наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК демонстрирует только одно: Киев категорически не приемлет достижения мира в Донбассе дипломатическими средствами, скатываясь к методам террористических организаций", - написал Московский в Telegram-канале.
В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 18:18
В Луганске не будут вести диалог с Киевом до возвращения офицера СЦКК
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦККСММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНРВладислав Московский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39На рынке во Владивостоке произошел крупный пожар
04:19В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к России
04:15Мошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?
04:14Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде Оксфорда
04:08Эксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19
03:46Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться
03:31У северных Курил произошло землетрясение
03:26Биолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользы
03:16Эксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2
03:15Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля
03:07"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с Британией
03:00Ученые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходов
03:00Юрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканами
02:38Bloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"
02:16В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатов
02:15Специалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ
02:15Иммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболеть
01:54При стрельбе в Айдахо погибли два человека
01:46Международная "тройка" по Судану объявила ультиматум военным
01:36Возле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы
Лента новостейМолния
На рынке во Владивостоке произошел крупный пожарВ Раде пословицей описали, как втереться в доверие к РоссииМошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде ОксфордаЭксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироватьсяУ северных Курил произошло землетрясениеБиолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользыЭксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с БританиейУченые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходовЮрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканамиBloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатовСпециалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХИммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболетьПри стрельбе в Айдахо погибли два человекаМеждународная "тройка" по Судану объявила ультиматум военнымВозле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы