https://ria.ru/20211025/ukraina-1756129312.html

В ДНР заявили, что Украина начинает действовать как террористы

В ДНР заявили, что Украина начинает действовать как террористы - РИА Новости, 25.10.2021

В ДНР заявили, что Украина начинает действовать как террористы

Обстрелы со стороны украинских силовиков, пленение представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:04

2021-10-25T14:04

2021-10-25T16:33

в мире

украина

донецкая народная республика

сцкк

смм обсе

ситуация в днр и лнр

владислав московский

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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Обстрелы со стороны украинских силовиков, пленение представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорят о том, что Киев не приемлет путь мирного урегулирования в Донбассе и скатывается к методам террористических организаций, считает пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский."Продолжая обстреливать территории республик, Киев дважды сорвал внеочередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности. Такое поведение украинского руководства в совокупности с его нелепыми оправданиями захвата наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК демонстрирует только одно: Киев категорически не приемлет достижения мира в Донбассе дипломатическими средствами, скатываясь к методам террористических организаций", - написал Московский в Telegram-канале.В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.

https://ria.ru/20211013/lnr-1754434848.html

украина

донецкая народная республика

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в мире, украина, донецкая народная республика, сцкк, смм обсе, ситуация в днр и лнр, владислав московский