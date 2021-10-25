https://ria.ru/20211025/ukraina-1756114638.html

Украина закачала в хранилища газа на треть меньше, чем год назад

Украина закачала в хранилища газа на треть меньше, чем год назад - РИА Новости, 25.10.2021

Украина закачала в хранилища газа на треть меньше, чем год назад

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 24 октября составляют около 18,5 миллиардов кубометров, что более чем на треть меньше... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T12:53

2021-10-25T12:53

2021-10-25T12:53

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укртрансгаз

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КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 24 октября составляют около 18,5 миллиардов кубометров, что более чем на треть меньше прошлогодних показателей, свидетельствуют данные на сайте оператора газохранилищ Украины "Укртрансгаза".При этом, согласно данным "Укртрансгаза", закачка в хранилища прекращена с 4 октября, и на данный момент осуществляется отбор газа из хранилищ в объеме примерно 24 миллионов кубометров в сутки.В начале октября глава " Укртрансгаза" Сергей Перелома заявлял, что Украина накопила в хранилищах 18,7 миллиарда кубометров газа, чего уже достаточно для прохождения отопительного сезона при отсутствии форс-мажоров. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль позже заверил, что страна обеспечена газом. Тем не менее в минувшую пятницу СНБО поручил правительству принять меры для бесперебойного обеспечения газом населения и бюджетных организаций.

https://ria.ru/20211023/timoshenko-1755901799.html

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в мире, украина, укртрансгаз