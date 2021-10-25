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Немцам стало стыдно за угрозы главы Минобороны в адрес России

В ФРГ обвинили главу Минобороны в безответственности из-за угроз России - РИА Новости, 25.10.2021

Немцам стало стыдно за угрозы главы Минобороны в адрес России

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с DPA обвинил министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T03:24

2021-10-25T03:24

2021-10-25T09:27

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россия

рольф мютцених

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с DPA обвинил министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в безответственности из-за ее слов о необходимости продемонстрировать России готовность применить оружие.Ранее немецкой чиновнице задали вопрос о сценариях НАТО по сдерживанию России в балтийском и черноморском регионах, в том числе c применением ядерного оружия. Отвечая на него, Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости "очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и такие средства".По его мнению, такими заявлениями глава Минобороны Германии внесла лепту в раскручивание "спирали эскалации"."Увы, но госпожа Крамп-Карренбауэр (своим высказыванием. — Прим. ред.) ничем не отличается от в той же степени необоснованных угроз с российской стороны", — заключил депутат.Российские власти неоднократно подчеркивали, что страна не несет угрозы для других государств. При этом в Москве выражали обеспокоенность из-за беспрецедентной активности НАТО близ российских границ, где альянс регулярно проводит учения.

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