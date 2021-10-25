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Немцам стало стыдно за угрозы главы Минобороны в адрес России
В ФРГ обвинили главу Минобороны в безответственности из-за угроз России - РИА Новости, 25.10.2021
Немцам стало стыдно за угрозы главы Минобороны в адрес России
Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с DPA обвинил министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T03:24
2021-10-25T09:27
в мире
германия
москва
нато
минобороны германии
аннегрет крамп-карренбауэр
россия
рольф мютцених
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с DPA обвинил министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в безответственности из-за ее слов о необходимости продемонстрировать России готовность применить оружие.Ранее немецкой чиновнице задали вопрос о сценариях НАТО по сдерживанию России в балтийском и черноморском регионах, в том числе c применением ядерного оружия. Отвечая на него, Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости "очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и такие средства".По его мнению, такими заявлениями глава Минобороны Германии внесла лепту в раскручивание "спирали эскалации"."Увы, но госпожа Крамп-Карренбауэр (своим высказыванием. — Прим. ред.) ничем не отличается от в той же степени необоснованных угроз с российской стороны", — заключил депутат.Российские власти неоднократно подчеркивали, что страна не несет угрозы для других государств. При этом в Москве выражали обеспокоенность из-за беспрецедентной активности НАТО близ российских границ, где альянс регулярно проводит учения.
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в мире, германия, москва, нато, минобороны германии, аннегрет крамп-карренбауэр, россия, рольф мютцених
03:24 25.10.2021 (обновлено: 09:27 25.10.2021)
 
В ФРГ обвинили главу Минобороны в безответственности из-за угроз России

Депутат Мютцених обвинил главу Минобороны Германии в безответственности из-за угроз России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с DPA обвинил министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в безответственности из-за ее слов о необходимости продемонстрировать России готовность применить оружие.
Ранее немецкой чиновнице задали вопрос о сценариях НАТО по сдерживанию России в балтийском и черноморском регионах, в том числе c применением ядерного оружия. Отвечая на него, Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости "очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и такие средства".
"Недавние умозаключения министра обороны насчет использования ядерного оружия в случае конфликта с Россией безответственны", — считает Мютцених.
По его мнению, такими заявлениями глава Минобороны Германии внесла лепту в раскручивание "спирали эскалации".
"Увы, но госпожа Крамп-Карренбауэр (своим высказыванием. — Прим. ред.) ничем не отличается от в той же степени необоснованных угроз с российской стороны", — заключил депутат.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что страна не несет угрозы для других государств. При этом в Москве выражали обеспокоенность из-за беспрецедентной активности НАТО близ российских границ, где альянс регулярно проводит учения.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время церемонии фотографирования на совместном заседании министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 14:37
Шойгу ответил на заявления министра обороны Германии о сдерживании России
 
В миреГерманияМоскваНАТОМинобороны ГерманииАннегрет Крамп-КарренбауэрРоссияРольф Мютцених
 
 
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