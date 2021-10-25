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Школьников не планируют переводить на удаленку после каникул
Школьников не планируют переводить на удаленку после каникул - РИА Новости, 25.10.2021
Школьников не планируют переводить на удаленку после каникул
Перевод школьников на дистанционное обучение после каникул не планируется, сообщил журналистам глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Ранее Минпросвещения... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T13:29
2021-10-25T13:29
2021-10-25T13:39
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Перевод школьников на дистанционное обучение после каникул не планируется, сообщил журналистам глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Ранее Минпросвещения разрешило школам вводить каникулы до 30 октября из-за эпидемиологической обстановки."Министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение. В соответствии с указом президента, с 30 октября по 7 ноября устанавливаются нерабочие дни. Этот период как раз для многих школ совпадает с каникулами", - сказал Кравцов.Он отметил, что из-за того, что срок каникул для школьников не увеличивается, Минпросвещения не видит необходимости в изменении учебных планов.
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13:29 25.10.2021 (обновлено: 13:39 25.10.2021)
Школьников не планируют переводить на удаленку после каникул
Глава Минпросвещения Кравцов: переводить школьников на удаленку после каникул не планируем