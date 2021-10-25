https://ria.ru/20211025/udalenka-1756088873.html

Путин поручил обеспечить перевод на удаленку работников старше 60 лет

Путин поручил обеспечить перевод на удаленку работников старше 60 лет - РИА Новости, 25.10.2021

Путин поручил обеспечить перевод на удаленку работников старше 60 лет

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить перевод на дистанционный режим работников старше 60 лет в течение 4 недель для вакцинации и формирования... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:01

2021-10-25T11:01

2021-10-25T11:28

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить перевод на дистанционный режим работников старше 60 лет в течение 4 недель для вакцинации и формирования иммунитета, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ... совместно с руководителями организаций и предприятий: обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211021/proezd-1755555197.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии