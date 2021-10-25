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Путин поручил обеспечить перевод на удаленку работников старше 60 лет
Путин поручил обеспечить перевод на удаленку работников старше 60 лет - РИА Новости, 25.10.2021
Путин поручил обеспечить перевод на удаленку работников старше 60 лет
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить перевод на дистанционный режим работников старше 60 лет в течение 4 недель для вакцинации и формирования... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:01
2021-10-25T11:01
2021-10-25T11:28
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить перевод на дистанционный режим работников старше 60 лет в течение 4 недель для вакцинации и формирования иммунитета, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ... совместно с руководителями организаций и предприятий: обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета", - говорится в сообщении.
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общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:01 25.10.2021 (обновлено: 11:28 25.10.2021)
Путин поручил обеспечить перевод на удаленку работников старше 60 лет
Путин поручил обеспечить перевод на удаленку работников старше 60 лет в течение месяца