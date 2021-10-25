https://ria.ru/20211025/uchet-1756084739.html

В России утвердили перечень подлежащих учету парниковых газов

В России утвердили перечень подлежащих учету парниковых газов - РИА Новости, 25.10.2021

В России утвердили перечень подлежащих учету парниковых газов

Правительство России утвердило перечень подлежащих учету парниковых газов, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T10:47

2021-10-25T10:47

2021-10-25T10:47

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Правительство России утвердило перечень подлежащих учету парниковых газов, сообщает пресс-служба кабмина."В России со следующего года начнет действовать система государственного учета выбросов парниковых газов. Распоряжение, необходимое для ее запуска, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что документ определяет перечень веществ, подлежащих учету. Это диоксид углерода, метан, закись азота, гексафторид серы, гидрофторуглероды и перфторуглероды, а также трифторид азота. Список сформирован на основе Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а также Концепции формирования системы мониторинга выбросов парниковых газов, утвержденной правительством в 2015 году."Также предполагается установить целевые показатели по ограничению выбросов. При этом основной ориентир – поручение президента (РФ Владимира Путина - ред.) по сокращению накопленного с 2021 по 2050 год объема эмиссии парниковых газов до более низких значений, чем в Европейском союзе", - добавляется в сообщении.В июле Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов. Закон направлен на урегулирование на территории России деятельности, приводящей к выбросам в атмосферу парниковых газов.Мишустин пояснял, что документ подготовлен в рамках международных обязательств России и ее новой климатической политики. По его словам, появится система государственного учета и реализации проектов сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения, при этом все предприятия, работа которых сопровождается значительными объёмами выбросов парниковых газов, будут обязаны отчитываться об этом.

https://ria.ru/20211013/putin-1754392109.html

https://ria.ru/20210605/vybrosy-1735774126.html

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общество, оон, владимир путин, правительство рф, михаил мишустин, россия