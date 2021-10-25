В России утвердили перечень подлежащих учету парниковых газов
Правительство утвердило перечень подлежащих учету парниковых газов
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Правительство России утвердило перечень подлежащих учету парниковых газов, сообщает пресс-служба кабмина.
"В России со следующего года начнет действовать система государственного учета выбросов парниковых газов. Распоряжение, необходимое для ее запуска, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что документ определяет перечень веществ, подлежащих учету. Это диоксид углерода, метан, закись азота, гексафторид серы, гидрофторуглероды и перфторуглероды, а также трифторид азота. Список сформирован на основе Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а также Концепции формирования системы мониторинга выбросов парниковых газов, утвержденной правительством в 2015 году.
"Также предполагается установить целевые показатели по ограничению выбросов. При этом основной ориентир – поручение президента (РФ Владимира Путина - ред.) по сокращению накопленного с 2021 по 2050 год объема эмиссии парниковых газов до более низких значений, чем в Европейском союзе", - добавляется в сообщении.
В июле Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов. Закон направлен на урегулирование на территории России деятельности, приводящей к выбросам в атмосферу парниковых газов.
Мишустин пояснял, что документ подготовлен в рамках международных обязательств России и ее новой климатической политики. По его словам, появится система государственного учета и реализации проектов сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения, при этом все предприятия, работа которых сопровождается значительными объёмами выбросов парниковых газов, будут обязаны отчитываться об этом.