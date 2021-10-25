https://ria.ru/20211025/tyurmy-1756162131.html

МИД обеспокоен положением россиян в американских тюрьмах

МИД обеспокоен положением россиян в американских тюрьмах - РИА Новости, 25.10.2021

МИД обеспокоен положением россиян в американских тюрьмах

Ситуация с российскими гражданами в местах лишения свободы в США вызывает обеспокоенность, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T16:30

2021-10-25T16:30

2021-10-25T16:30

в мире

сша

виктор бут

константин ярошенко

роман селезнев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189734_0:128:2700:1647_1920x0_80_0_0_4f3dce5320458969c0cd88c3ee3379a2.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ситуация с российскими гражданами в местах лишения свободы в США вызывает обеспокоенность, заявили в МИД РФ."Вызывает обеспокоенность ситуация с российскими гражданами в местах лишения свободы в США. В настоящее время в американских тюрьмах и следственных изоляторах содержится около 100 россиян", - говорится в докладе МИД России "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".В министерстве добавили, что большинство россиян в тюрьмах США отбывают наказание за совершение преступлений ненасильственного характера (нарушение иммиграционного законодательства, мошенничество, кражи и т.п.), а отсутствие точных данных о количестве заключенных соотечественников объясняется тем, что американская сторона далеко не всегда уведомляет российские представительства об освобождении их из-под стражи.В МИД РФ подчеркнули, что квалифицированная медицинская помощь россиянам в американских пенитенциарных учреждениях регулярно не предоставляется, а их тяжелое положение усугубило распространение COVID-19.Как отметили в МИД России, кроме этого, по-прежнему продолжается неприемлемая практика ареста российских граждан в третьих странах по запросам правоохранительных органов США, когда против них по сути происходит неправомерное экстерриториальное применение американского законодательства. В министерстве пояснили, что с 2008 года имели место более 50 таких случаев.В докладе также сказано, что особую тревогу российской стороны вызывает ситуация с российскими гражданами Константином Ярошенко, Виктором Бутом, Романом Селезневым и Олегом Никитиным, отбывающими сроки в американских тюрьмах, при этом их условия содержания не соответствуют никаким нормам."Невзирая на имеющиеся у них хронические заболевания, должная медицинская помощь им не оказывается или оказывается со значительной задержкой. Обеспокоенность их состоянием здоровья только усиливает распространение в американских тюрьмах COVID-19", - отмечается в докладе.

https://ria.ru/20210925/aresty-1751812453.html

https://ria.ru/20210918/vybory-1750706619.html

https://ria.ru/20210902/tyurma-1748301183.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, виктор бут, константин ярошенко, роман селезнев, россия