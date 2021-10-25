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МИД обеспокоен положением россиян в американских тюрьмах
МИД обеспокоен положением россиян в американских тюрьмах - РИА Новости, 25.10.2021
МИД обеспокоен положением россиян в американских тюрьмах
Ситуация с российскими гражданами в местах лишения свободы в США вызывает обеспокоенность, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:30
2021-10-25T16:30
в мире
сша
виктор бут
константин ярошенко
роман селезнев
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ситуация с российскими гражданами в местах лишения свободы в США вызывает обеспокоенность, заявили в МИД РФ."Вызывает обеспокоенность ситуация с российскими гражданами в местах лишения свободы в США. В настоящее время в американских тюрьмах и следственных изоляторах содержится около 100 россиян", - говорится в докладе МИД России "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".В министерстве добавили, что большинство россиян в тюрьмах США отбывают наказание за совершение преступлений ненасильственного характера (нарушение иммиграционного законодательства, мошенничество, кражи и т.п.), а отсутствие точных данных о количестве заключенных соотечественников объясняется тем, что американская сторона далеко не всегда уведомляет российские представительства об освобождении их из-под стражи.В МИД РФ подчеркнули, что квалифицированная медицинская помощь россиянам в американских пенитенциарных учреждениях регулярно не предоставляется, а их тяжелое положение усугубило распространение COVID-19.Как отметили в МИД России, кроме этого, по-прежнему продолжается неприемлемая практика ареста российских граждан в третьих странах по запросам правоохранительных органов США, когда против них по сути происходит неправомерное экстерриториальное применение американского законодательства. В министерстве пояснили, что с 2008 года имели место более 50 таких случаев.В докладе также сказано, что особую тревогу российской стороны вызывает ситуация с российскими гражданами Константином Ярошенко, Виктором Бутом, Романом Селезневым и Олегом Никитиным, отбывающими сроки в американских тюрьмах, при этом их условия содержания не соответствуют никаким нормам."Невзирая на имеющиеся у них хронические заболевания, должная медицинская помощь им не оказывается или оказывается со значительной задержкой. Обеспокоенность их состоянием здоровья только усиливает распространение в американских тюрьмах COVID-19", - отмечается в докладе.
https://ria.ru/20210925/aresty-1751812453.html
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в мире, сша, виктор бут, константин ярошенко, роман селезнев, россия
16:30 25.10.2021
 
МИД обеспокоен положением россиян в американских тюрьмах

МИД: ситуация с россиянами в тюрьмах США вызывает обеспокоенность

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ситуация с российскими гражданами в местах лишения свободы в США вызывает обеспокоенность, заявили в МИД РФ.
"Вызывает обеспокоенность ситуация с российскими гражданами в местах лишения свободы в США. В настоящее время в американских тюрьмах и следственных изоляторах содержится около 100 россиян", - говорится в докладе МИД России "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".
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В министерстве добавили, что большинство россиян в тюрьмах США отбывают наказание за совершение преступлений ненасильственного характера (нарушение иммиграционного законодательства, мошенничество, кражи и т.п.), а отсутствие точных данных о количестве заключенных соотечественников объясняется тем, что американская сторона далеко не всегда уведомляет российские представительства об освобождении их из-под стражи.
"Оказавшись в руках американской юстиции, российские граждане, как правило, сталкиваются с предвзятым отношением со стороны следственных органов и судов. К ним применяют меры психологического воздействия. Различными методами, включая прямые угрозы, их пытаются склонить к признанию вины и сделке со следствием, несмотря на надуманность обвинений, а в случае отказа приговаривают к значительным тюремным срокам", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД РФ подчеркнули, что квалифицированная медицинская помощь россиянам в американских пенитенциарных учреждениях регулярно не предоставляется, а их тяжелое положение усугубило распространение COVID-19.
Как отметили в МИД России, кроме этого, по-прежнему продолжается неприемлемая практика ареста российских граждан в третьих странах по запросам правоохранительных органов США, когда против них по сути происходит неправомерное экстерриториальное применение американского законодательства. В министерстве пояснили, что с 2008 года имели место более 50 таких случаев.
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В докладе также сказано, что особую тревогу российской стороны вызывает ситуация с российскими гражданами Константином Ярошенко, Виктором Бутом, Романом Селезневым и Олегом Никитиным, отбывающими сроки в американских тюрьмах, при этом их условия содержания не соответствуют никаким нормам.
"Невзирая на имеющиеся у них хронические заболевания, должная медицинская помощь им не оказывается или оказывается со значительной задержкой. Обеспокоенность их состоянием здоровья только усиливает распространение в американских тюрьмах COVID-19", - отмечается в докладе.
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В миреСШАВиктор БутКонстантин ЯрошенкоРоман СелезневРоссия
 
 
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