https://ria.ru/20211025/tyumgu-1755554103.html
В России нашли способ добывать больше нефти из любых месторождений
В России нашли способ добывать больше нефти из любых месторождений - РИА Новости, 25.10.2021
В России нашли способ добывать больше нефти из любых месторождений
Добывать больше нефти из уже работающих месторождений поможет новая технология очистки газов, предложенная учеными Тюменского государственного университета... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T03:00
2021-10-25T03:00
2021-10-25T12:13
наука
технологии
нефть
тюменский государственный университет
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Добывать больше нефти из уже работающих месторождений поможет новая технология очистки газов, предложенная учеными Тюменского государственного университета (ТюмГУ). По словам авторов, созданная ими физико-математическая модель процесса очистки также поможет улучшить ряд процессов в химической промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Один из вариантов повышения нефтеотдачи, то есть доли извлекаемой нефти относительно ее запасов в месторождении, это закачивание газа в нефтеносный пласт, объяснили специалисты ТюмГУ. В основном подобные методы используют метан или азот, причем, по словам ученых, для этого требуются газы высокой степени очистки.Чистые газы получают с помощью особых устройств, селективных мембран: проходя через них, газовая смесь разделяется на целевой компонент и остаток. Наиболее востребованный в современной промышленности тип мембран — трубчатые, состоящие из сотен трубок из пористого материала. Однако, по словам ученых, не все параметры таких мембран рассчитаны строго, так как отсутствуют, например, модели оптимального распределения концентрации газов и даже расположения некоторых элементов.Специалисты ТюмГУ первыми в мире построили модель процессов в трубчатой селективной мембране, которая позволяет делать точные количественные расчеты и значительно повысить качество очистки газа. По их словам, этого удалось достичь благодаря учету явлений, происходящих не только внутри отдельных трубок, но и снаружи, между ними.Преимущества новой модели, по словам создателей, определяются в том числе тем, что она основана на системе уравнений механики многофазных сред, а не на молекулярно-кинетическом подходе.Научный коллектив продолжает работу в этом направлении, разрабатывая оптимальные конфигурации других видов мембран.
https://na.ria.ru/20161205/1483011157.html
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РИА Новости
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технологии, нефть, тюменский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.
Добывать больше нефти из уже работающих месторождений поможет новая технология очистки газов, предложенная учеными Тюменского государственного университета (ТюмГУ
). По словам авторов, созданная ими физико-математическая модель процесса очистки также поможет улучшить ряд процессов в химической промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Один из вариантов повышения нефтеотдачи, то есть доли извлекаемой нефти относительно ее запасов в месторождении, это закачивание газа в нефтеносный пласт, объяснили специалисты ТюмГУ. В основном подобные методы используют метан или азот, причем, по словам ученых, для этого требуются газы высокой степени очистки.
Чистые газы получают с помощью особых устройств, селективных мембран: проходя через них, газовая смесь разделяется на целевой компонент и остаток. Наиболее востребованный в современной промышленности тип мембран — трубчатые, состоящие из сотен трубок из пористого материала. Однако, по словам ученых, не все параметры таких мембран рассчитаны строго, так как отсутствуют, например, модели оптимального распределения концентрации газов и даже расположения некоторых элементов.
Специалисты ТюмГУ первыми в мире построили модель процессов в трубчатой селективной мембране, которая позволяет делать точные количественные расчеты и значительно повысить качество очистки газа. По их словам, этого удалось достичь благодаря учету явлений, происходящих не только внутри отдельных трубок, но и снаружи, между ними.
"Наши данные позволяют проектировать более эффективные мембранные установки для получения газов как для улучшения нефтеотдачи, так и для совершенствования процессов в других отраслях химической промышленности. При использовании нашего метода концентрация газа на выходе будет свыше 90%, что на 10-20% больше, чем в существующих сегодня подходах. Кроме того, полученные так газы будут существенно дешевле", — рассказал инженер кафедры моделирования физических процессов и систем ТюмГУ Александр Гильманов.
Преимущества новой модели, по словам создателей, определяются в том числе тем, что она основана на системе уравнений механики многофазных сред, а не на молекулярно-кинетическом подходе.
Научный коллектив продолжает работу в этом направлении, разрабатывая оптимальные конфигурации других видов мембран.