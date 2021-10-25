Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211025/tyumgu-1755554103.html
В России нашли способ добывать больше нефти из любых месторождений
В России нашли способ добывать больше нефти из любых месторождений - РИА Новости, 25.10.2021
В России нашли способ добывать больше нефти из любых месторождений
Добывать больше нефти из уже работающих месторождений поможет новая технология очистки газов, предложенная учеными Тюменского государственного университета... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T03:00
2021-10-25T12:13
наука
технологии
нефть
тюменский государственный университет
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289388_0:31:3030:1735_1920x0_80_0_0_6fe6410baaed93ad06f1b936e64ea3b0.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Добывать больше нефти из уже работающих месторождений поможет новая технология очистки газов, предложенная учеными Тюменского государственного университета (ТюмГУ). По словам авторов, созданная ими физико-математическая модель процесса очистки также поможет улучшить ряд процессов в химической промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Один из вариантов повышения нефтеотдачи, то есть доли извлекаемой нефти относительно ее запасов в месторождении, это закачивание газа в нефтеносный пласт, объяснили специалисты ТюмГУ. В основном подобные методы используют метан или азот, причем, по словам ученых, для этого требуются газы высокой степени очистки.Чистые газы получают с помощью особых устройств, селективных мембран: проходя через них, газовая смесь разделяется на целевой компонент и остаток. Наиболее востребованный в современной промышленности тип мембран — трубчатые, состоящие из сотен трубок из пористого материала. Однако, по словам ученых, не все параметры таких мембран рассчитаны строго, так как отсутствуют, например, модели оптимального распределения концентрации газов и даже расположения некоторых элементов.Специалисты ТюмГУ первыми в мире построили модель процессов в трубчатой селективной мембране, которая позволяет делать точные количественные расчеты и значительно повысить качество очистки газа. По их словам, этого удалось достичь благодаря учету явлений, происходящих не только внутри отдельных трубок, но и снаружи, между ними.Преимущества новой модели, по словам создателей, определяются в том числе тем, что она основана на системе уравнений механики многофазных сред, а не на молекулярно-кинетическом подходе.Научный коллектив продолжает работу в этом направлении, разрабатывая оптимальные конфигурации других видов мембран.
https://na.ria.ru/20161205/1483011157.html
https://ria.ru/20201218/yagtu-1589712007.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289388_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_d31ce40d1e15d9ee6c5a7f90dcccd6b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, нефть, тюменский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия
03:00 25.10.2021 (обновлено: 12:13 25.10.2021)
 

В России нашли способ добывать больше нефти из любых месторождений

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Татарстане
Нефтяные качалки в Татарстане - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Добывать больше нефти из уже работающих месторождений поможет новая технология очистки газов, предложенная учеными Тюменского государственного университета (ТюмГУ). По словам авторов, созданная ими физико-математическая модель процесса очистки также поможет улучшить ряд процессов в химической промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Один из вариантов повышения нефтеотдачи, то есть доли извлекаемой нефти относительно ее запасов в месторождении, это закачивание газа в нефтеносный пласт, объяснили специалисты ТюмГУ. В основном подобные методы используют метан или азот, причем, по словам ученых, для этого требуются газы высокой степени очистки.
Углеводороды: от разведки до потребителя
5 декабря 2016, 12:35
Нефть и газ: что это и как используетсяКак добывают углеводороды, что из них делают и где готовят специалистов в этой области, смотрите в инфографике МИА "Россия сегодня"
Чистые газы получают с помощью особых устройств, селективных мембран: проходя через них, газовая смесь разделяется на целевой компонент и остаток. Наиболее востребованный в современной промышленности тип мембран — трубчатые, состоящие из сотен трубок из пористого материала. Однако, по словам ученых, не все параметры таких мембран рассчитаны строго, так как отсутствуют, например, модели оптимального распределения концентрации газов и даже расположения некоторых элементов.
Специалисты ТюмГУ первыми в мире построили модель процессов в трубчатой селективной мембране, которая позволяет делать точные количественные расчеты и значительно повысить качество очистки газа. По их словам, этого удалось достичь благодаря учету явлений, происходящих не только внутри отдельных трубок, но и снаружи, между ними.

"Наши данные позволяют проектировать более эффективные мембранные установки для получения газов как для улучшения нефтеотдачи, так и для совершенствования процессов в других отраслях химической промышленности. При использовании нашего метода концентрация газа на выходе будет свыше 90%, что на 10-20% больше, чем в существующих сегодня подходах. Кроме того, полученные так газы будут существенно дешевле", — рассказал инженер кафедры моделирования физических процессов и систем ТюмГУ Александр Гильманов.

Преимущества новой модели, по словам создателей, определяются в том числе тем, что она основана на системе уравнений механики многофазных сред, а не на молекулярно-кинетическом подходе.
Научный коллектив продолжает работу в этом направлении, разрабатывая оптимальные конфигурации других видов мембран.
Нефтеперерабатывающий завод Нафтан в Новополоцке - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 09:00Наука
Ученые предложили, как снизить потери энергии при разделении нефти
 
НаукаТехнологииНефтьТюменский государственный университетНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:44Минтранс предложил повысить цену за проезд по платным дорогам
12:44Глава МИД Испании прокомментировал спор Польши и Евросоюза
12:44Канцелярия возложила ответственность за жизнь премьера Судана на военных
12:43Наблюдатели от ОБСЕ заявили о нарушениях на выборах президента Узбекистана
12:37В "Руспродсоюзе" объяснили причины подорожания гречки
12:35Правительство подготовило проект постановления о выплатах малому бизнесу
12:32Сын Светличной опроверг сообщения об обращении в полицию из-за ее "пропажи"
12:30В Москве за три дня до локдауна выстроились очереди в пункты вакцинации
12:29В Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашиш
12:29В Южной Корее стартовали ежегодные военные учения
12:27В Судане 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантам
12:27В Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета Приднестровья
12:22Власти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноября
12:21В Коми задержали бывшего руководителя администрации главы республики
12:19"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к России
12:18Верховный суд разъяснил правила вынесения приговоров в особом порядке
12:17Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности
12:16В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денге
12:14В Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей
12:11В Кремле ответили на вопрос о кураторстве вице-премьеров
Лента новостейМолния
Минтранс предложил повысить цену за проезд по платным дорогамГлава МИД Испании прокомментировал спор Польши и Евросоюза Канцелярия возложила ответственность за жизнь премьера Судана на военныхНаблюдатели от ОБСЕ заявили о нарушениях на выборах президента УзбекистанаВ "Руспродсоюзе" объяснили причины подорожания гречкиПравительство подготовило проект постановления о выплатах малому бизнесуСын Светличной опроверг сообщения об обращении в полицию из-за ее "пропажи"В Москве за три дня до локдауна выстроились очереди в пункты вакцинацииВ Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашишВ Южной Корее стартовали ежегодные военные ученияВ Судане 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантамВ Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета ПриднестровьяВласти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноябряВ Коми задержали бывшего руководителя администрации главы республики"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к РоссииВерховный суд разъяснил правила вынесения приговоров в особом порядке Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денгеВ Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детейВ Кремле ответили на вопрос о кураторстве вице-премьеров