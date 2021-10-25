https://ria.ru/20211025/tyumgu-1755554103.html

В России нашли способ добывать больше нефти из любых месторождений

В России нашли способ добывать больше нефти из любых месторождений - РИА Новости, 25.10.2021

В России нашли способ добывать больше нефти из любых месторождений

Добывать больше нефти из уже работающих месторождений поможет новая технология очистки газов, предложенная учеными Тюменского государственного университета... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T03:00

2021-10-25T03:00

2021-10-25T12:13

наука

технологии

нефть

тюменский государственный университет

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Добывать больше нефти из уже работающих месторождений поможет новая технология очистки газов, предложенная учеными Тюменского государственного университета (ТюмГУ). По словам авторов, созданная ими физико-математическая модель процесса очистки также поможет улучшить ряд процессов в химической промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Один из вариантов повышения нефтеотдачи, то есть доли извлекаемой нефти относительно ее запасов в месторождении, это закачивание газа в нефтеносный пласт, объяснили специалисты ТюмГУ. В основном подобные методы используют метан или азот, причем, по словам ученых, для этого требуются газы высокой степени очистки.Чистые газы получают с помощью особых устройств, селективных мембран: проходя через них, газовая смесь разделяется на целевой компонент и остаток. Наиболее востребованный в современной промышленности тип мембран — трубчатые, состоящие из сотен трубок из пористого материала. Однако, по словам ученых, не все параметры таких мембран рассчитаны строго, так как отсутствуют, например, модели оптимального распределения концентрации газов и даже расположения некоторых элементов.Специалисты ТюмГУ первыми в мире построили модель процессов в трубчатой селективной мембране, которая позволяет делать точные количественные расчеты и значительно повысить качество очистки газа. По их словам, этого удалось достичь благодаря учету явлений, происходящих не только внутри отдельных трубок, но и снаружи, между ними.Преимущества новой модели, по словам создателей, определяются в том числе тем, что она основана на системе уравнений механики многофазных сред, а не на молекулярно-кинетическом подходе.Научный коллектив продолжает работу в этом направлении, разрабатывая оптимальные конфигурации других видов мембран.

https://na.ria.ru/20161205/1483011157.html

https://ria.ru/20201218/yagtu-1589712007.html

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технологии, нефть, тюменский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия