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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Умер один из популярнейших героев сериала "Друзья"
Умер актер из сериала "Друзья" - РИА Новости, 25.10.2021
Умер один из популярнейших героев сериала "Друзья"
Американский актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший роль Гантера в сериале "Друзья", скончался в США в возрасте 59 лет, сообщает портал TMZ. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T01:48
2021-10-25T10:55
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Американский актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший роль Гантера в сериале "Друзья", скончался в США в возрасте 59 лет, сообщает портал TMZ.Как заявил представитель актера изданию, мужчина скончался утром в воскресенье у себя дома в Лос-Анджелесе. Джеймс Майкл Тайлер с 2018 года боролся с раком простаты четвертой стадии.Как отмечает портал, Тайлер снялся более чем в 150 сериях "Друзей", его очень любят фанаты. Кроме "Друзей" и нового выпуска ситкома "Друзья: Воссоединение", актер играл эпизодические роли в сериалах "Клиника", "Сабрина — маленькая ведьма" и ряде других.
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в мире, сша, лос-анджелес, новости культуры
01:48 25.10.2021 (обновлено: 10:55 25.10.2021)
 
Умер актер из сериала "Друзья"

TMZ: в возрасте 59 лет умер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший Гантера в сериале "Друзья"

© AFP 2021 / Getty Images North America/Paul Zimmermann Американский актер Джеймс Майкл Тайлер
 Американский актер Джеймс Майкл Тайлер - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© AFP 2021 / Getty Images North America/Paul Zimmermann
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Американский актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший роль Гантера в сериале "Друзья", скончался в США в возрасте 59 лет, сообщает портал TMZ.
Как заявил представитель актера изданию, мужчина скончался утром в воскресенье у себя дома в Лос-Анджелесе. Джеймс Майкл Тайлер с 2018 года боролся с раком простаты четвертой стадии.

"Миру он был известен как Гантер (седьмой из "Друзей") из популярного сериала "Друзья", но близкие Майкла знали его как актера, музыканта, сторонника распространения осведомленности о раке и любящего мужа", — приводит издание заявление семьи актера.

Как отмечает портал, Тайлер снялся более чем в 150 сериях "Друзей", его очень любят фанаты. Кроме "Друзей" и нового выпуска ситкома "Друзья: Воссоединение", актер играл эпизодические роли в сериалах "Клиника", "Сабрина — маленькая ведьма" и ряде других.
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