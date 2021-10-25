https://ria.ru/20211025/tyler-1756059156.html

Умер один из популярнейших героев сериала "Друзья"

Умер актер из сериала "Друзья" - РИА Новости, 25.10.2021

Умер один из популярнейших героев сериала "Друзья"

Американский актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший роль Гантера в сериале "Друзья", скончался в США в возрасте 59 лет, сообщает портал TMZ. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T01:48

2021-10-25T01:48

2021-10-25T10:55

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Американский актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший роль Гантера в сериале "Друзья", скончался в США в возрасте 59 лет, сообщает портал TMZ.Как заявил представитель актера изданию, мужчина скончался утром в воскресенье у себя дома в Лос-Анджелесе. Джеймс Майкл Тайлер с 2018 года боролся с раком простаты четвертой стадии.Как отмечает портал, Тайлер снялся более чем в 150 сериях "Друзей", его очень любят фанаты. Кроме "Друзей" и нового выпуска ситкома "Друзья: Воссоединение", актер играл эпизодические роли в сериалах "Клиника", "Сабрина — маленькая ведьма" и ряде других.

https://ria.ru/20210922/akter-1751235529.html

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