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Росгосцирк: Анастасия Дементьева-Корнилова стала "Принцессой цирка"
Росгосцирк: Анастасия Дементьева-Корнилова стала "Принцессой цирка" - РИА Новости, 25.10.2021
Росгосцирк: Анастасия Дементьева-Корнилова стала "Принцессой цирка"
Объявлены победители международного фестиваля "Принцесса цирка 2021" в Саратове; обладательницей Гран-при фестиваля – золотой короны и звания "Принцессы цирка"... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:12
2021-10-25T17:12
росгосцирк
цирки
россия
культура
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Объявлены победители международного фестиваля "Принцесса цирка 2021" в Саратове; обладательницей Гран-при фестиваля – золотой короны и звания "Принцессы цирка" – стала дрессировщица слонов Росгосцирка Анастасия Дементьева-Корнилова, сообщили в пресс-службе Росгосцирка.Анастасия Дементьева-Корнилова - дрессировщица аттракциона "На слонах вокруг света", представительница известной цирковой династии Корниловых выполняет уникальные трюки со слонами, которые до нее выполняли лишь мужчины этой семьи дрессировщиков.Лауреатами фестиваля и обладательницами золотых корон также стали воздушная гимнастка в петле с хула-хупами Александра Левицкая-Спиридонова (Большой Московский цирк, Россия) и воздушные гимнастки на волосах О"Салливан Шарлотта Джорджия и Шейдлер Пенелопа-Елена (Австрия, Ирландия).Серебряная корона досталась гимнастке на ремнях Елене Мизениной за номер "Анна" (Росгосцирк, "Королевский цирк Гии Эрадзе"), эквилибристке на свободной проволоке Амели Билык (Украина) и акробатам на подкидных досках под руководством Алексея Зарипова (Росгосцирк).Бронзовые короны получили – эквилибристка на свободной проволоке Тху Хиен Нгуен (Вьетнам), эквилибристка Уранбилег Ангараг (Монголия), гимнастка на ремнях Анастасия Демидова (Казахстан) и гимнастка на мачте Виктория Ардиссон (Италия).Фестиваль "Принцесса цирка" – единственный на сегодняшний день в мире конкурс, который подчеркивает роль женщин в цирковом искусстве. Он проводится Росгосцирком с 2005 года. Основной площадкой конкурса стал Саратовский цирк. В 2016 году фестиваль приобрел статус международного.
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росгосцирк, цирки, россия, культура
17:12 25.10.2021
 

Росгосцирк: Анастасия Дементьева-Корнилова стала "Принцессой цирка"

© Фото : ФКП "Росгосцирк"Артистка Росгосцирка Анастасия Дементьева-Корнилова стала "Принцессой цирка"
Артистка Росгосцирка Анастасия Дементьева-Корнилова стала Принцессой цирка - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Фото : ФКП "Росгосцирк"
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Объявлены победители международного фестиваля "Принцесса цирка 2021" в Саратове; обладательницей Гран-при фестиваля – золотой короны и звания "Принцессы цирка" – стала дрессировщица слонов Росгосцирка Анастасия Дементьева-Корнилова, сообщили в пресс-службе Росгосцирка.
Анастасия Дементьева-Корнилова - дрессировщица аттракциона "На слонах вокруг света", представительница известной цирковой династии Корниловых выполняет уникальные трюки со слонами, которые до нее выполняли лишь мужчины этой семьи дрессировщиков.
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
Вчера, 14:18Культура
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Лауреатами фестиваля и обладательницами золотых корон также стали воздушная гимнастка в петле с хула-хупами Александра Левицкая-Спиридонова (Большой Московский цирк, Россия) и воздушные гимнастки на волосах О"Салливан Шарлотта Джорджия и Шейдлер Пенелопа-Елена (Австрия, Ирландия).
Серебряная корона досталась гимнастке на ремнях Елене Мизениной за номер "Анна" (Росгосцирк, "Королевский цирк Гии Эрадзе"), эквилибристке на свободной проволоке Амели Билык (Украина) и акробатам на подкидных досках под руководством Алексея Зарипова (Росгосцирк).
Бронзовые короны получили – эквилибристка на свободной проволоке Тху Хиен Нгуен (Вьетнам), эквилибристка Уранбилег Ангараг (Монголия), гимнастка на ремнях Анастасия Демидова (Казахстан) и гимнастка на мачте Виктория Ардиссон (Италия).
Фестиваль "Принцесса цирка" – единственный на сегодняшний день в мире конкурс, который подчеркивает роль женщин в цирковом искусстве. Он проводится Росгосцирком с 2005 года. Основной площадкой конкурса стал Саратовский цирк. В 2016 году фестиваль приобрел статус международного.
 
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