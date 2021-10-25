Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211025/tsena-1755649512.html
Цена на основной российский товар резко изменится
Цена на основной российский товар резко изменится - РИА Новости, 25.10.2021
Цена на основной российский товар резко изменится
Нефть дорожает вслед за газом, на бирже — больше 85 долларов за баррель. Финансовые институты судорожно обновляют прогнозы. В Европе и Азии энергетический... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T08:00
2021-10-25T08:14
экономика
александр новак
мэа
цены на нефть
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755656405_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_1829ae3e149b581145c1e141f1c388fe.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Нефть дорожает вслед за газом, на бирже — больше 85 долларов за баррель. Финансовые институты судорожно обновляют прогнозы. В Европе и Азии энергетический кризис, а зиму обещают холодную. Однако уже сейчас экспортерам следует готовиться к падению котировок. В предсказаниях самых авторитетных аналитиков по рынку разбиралось РИА Новости.Нефтяные сценарииМир отказывается от традиционных углеводородов. В ЕС планируют к 2030-му вдвое сократить выбросы CO2, к 2050-му — полностью. Декарбонизация охватит все отрасли, но прежде всего те, которые оставляют большой "углеродный след": металлургия, цементное и текстильное производство. Особое внимание к реновации зданий — около 40 процентов энергопотребления в ЕС приходится на котельные в жилых домах.В Брюсселе настроены серьезно. Под запретом финансирование строительства угольных электростанций. Все субсидии на углеводородное топливо отменят. Инвестиции в добычу нефти и газа ограничат. Программу экономических реформ изложили в проекте "Европейский зеленый курс".Но к радикальным переменам оказались готовы не все. Чехия и Венгрия подписались под документом только после того, как в него включили пункт об атомной энергетике.Причем Германия, лидер зеленых технологий, от собственных АЭС отказалась. Франция, напротив, делает ставку на мирный атом.Сложнее всего придется Польше, где около 80 процентов генерации — на угле.За чистый воздух в ЕС готовы выложить триллион евро. Деньги потратят не сразу — растянут на десятилетия.Уходят от углеводородов и китайцы. По масштабности их план превосходит европейский: они намерены увеличить производство энергии из возобновляемых источников в 11 раз. Но, в отличие от ЕС, делают ставку на атом. Декарбонизация обойдется Пекину в пять триллионов долларов, подсчитали аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie."Зеленый переход" неизбежно затронет все страны, в том числе Россию. Для нас ЕС и КНР — основные торговые партнеры, а энергоресурсы — главная экспортная статья.Пока мир в начале этого пути, Международное энергетическое агентство рассмотрело четыре возможных сценария развития событий.Самый жесткий — Net Zero Emissions. Выбросы сократят до нуля. Новые месторождения будут не нужны. Спрос на черное золото достигнет пика в 2025-м, но спустя пять лет нефть будет стоить 36 долларов за баррель. Еще через двадцать подешевеет до 24-х.Более умеренный Announced Pledges Scenario сулит снижение котировок до 67 долларов к 2030-му, к 2050-му — до 64. "Сценарий учитывает все климатические обязательства, взятые на себя правительствами. Предполагается, что их выполнят полностью и своевременно", — говорится в докладе МЭА. По Stated Policies Scenario не всех целей удастся достичь, и мировой спрос на черное золото в 2023-м вернется к допандемийному уровню. Максимум — 104 миллиона баррелей в сутки. Затем — спад. К 2030-му средняя цена составит 77 долларов, к 2050-му — 88. В МЭА также представили дополнительный Sustainable Development Scenario. Выбросы полностью обнулят, однако в разное время. Развитые страны — к 2050-му, Китай — на десять лет позже. Потом подтянутся остальные. Котировки при таком раскладе — 56 долларов в 2030-м, 50 — в 2050-м.Отказ ударит по кошелькуДекарбонизация — тренд будущих десятилетий. И это не просто слова. Государства и частный бизнес вкладывают огромные средства в замену двигателей внутреннего сгорания на электрические и водородные. Инвестируют в производство энергии из солнца, ветра. Однако возобновляемые источники — недешевое удовольствие, учитывая объем нужного сырья."Зеленый переход" может увеличить спрос на привычные энергоресурсы: изготовление солнечных батарей, автомобильных аккумуляторов требует больше нефти, газа, угля. К тому же истощаются месторождения необходимых металлов — меди, лития, серебра. Их просто не хватит, чтобы хотя бы в ЕС добились нулевых выбросов в срок. Не говоря уже о других странах", — отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.Кроме того, спрос на энергоресурсы растет вместе с мировой экономикой. "Поэтому наиболее реалистичен дополнительный сценарий МЭА — Sustainable Development", — считает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Одно очевидно: нефть по сто долларов возможна только в случае сильнейшего дисбаланса на рынке. "Например, если резко сократится производство. Такое было во время аварии в Мексиканском заливе в 2010-м. Поэтому наверняка котировки снизятся. Нынешние окажутся максимальными на долгие годы вперед", — полагает Артем Деев.Между тем традиционные энергоресурсы дорожают. Нефть за месяц выросла почти на 19 процентов. В краткосрочной перспективе спрос повысится на пятьсот тысяч баррелей в сутки. Соответственно, поднимутся и цены."Добыча увеличивается слабо. В мире, несмотря на коронавирус, потихоньку восстанавливается производство. Нужно все больше углеводородного сырья. Сейчас баррель пробил отметку в 85 долларов. Скорее всего, доберется и до 90. Это вероятнее, чем снижение", — говорит Михаил Митрофанов, основатель компании CreativePRO.Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко не исключает и ста долларов — если усугубится дефицит газа и будет холодная зима. Об этом же говорят и аналитики Bank of America Merrill Lynch.Краткосрочное подорожание до ста долларов допускает вице-премьер, бывший министр энергетики Александр Новак. По его словам, год назад никто и подумать не мог, что газ взлетит до двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Нефть тоже способна удивить.Но, как отмечают игроки рынка, фундаментальных причин для того, чтобы на долгосрочном горизонте цены оставались высокими, нет.Нынешние рекорды вызваны сокращением и последовавшим за этим восстановлением производства энергоресурсов в пандемию. Подлили масло в огонь природные катаклизмы, а также спекулянты. Однако ситуация рано или поздно нормализуется.
https://ria.ru/20210929/tseny-1752196227.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755656405_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9095760684d70ff1a55a16b2216bc3c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, александр новак, мэа, цены на нефть, россия
08:00 25.10.2021 (обновлено: 08:14 25.10.2021)
 

Цена на основной российский товар резко изменится

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Нефть дорожает вслед за газом, на бирже — больше 85 долларов за баррель. Финансовые институты судорожно обновляют прогнозы. В Европе и Азии энергетический кризис, а зиму обещают холодную. Однако уже сейчас экспортерам следует готовиться к падению котировок. В предсказаниях самых авторитетных аналитиков по рынку разбиралось РИА Новости.

Нефтяные сценарии

Мир отказывается от традиционных углеводородов. В ЕС планируют к 2030-му вдвое сократить выбросы CO2, к 2050-му — полностью. Декарбонизация охватит все отрасли, но прежде всего те, которые оставляют большой "углеродный след": металлургия, цементное и текстильное производство. Особое внимание к реновации зданий — около 40 процентов энергопотребления в ЕС приходится на котельные в жилых домах.
В Брюсселе настроены серьезно. Под запретом финансирование строительства угольных электростанций. Все субсидии на углеводородное топливо отменят. Инвестиции в добычу нефти и газа ограничат. Программу экономических реформ изложили в проекте "Европейский зеленый курс".
Но к радикальным переменам оказались готовы не все. Чехия и Венгрия подписались под документом только после того, как в него включили пункт об атомной энергетике.
Причем Германия, лидер зеленых технологий, от собственных АЭС отказалась. Франция, напротив, делает ставку на мирный атом.
Сложнее всего придется Польше, где около 80 процентов генерации — на угле.
За чистый воздух в ЕС готовы выложить триллион евро. Деньги потратят не сразу — растянут на десятилетия.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВетрогенераторы в Португалии
Ветрогенераторы в Португалии - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Ветрогенераторы в Португалии
Уходят от углеводородов и китайцы. По масштабности их план превосходит европейский: они намерены увеличить производство энергии из возобновляемых источников в 11 раз. Но, в отличие от ЕС, делают ставку на атом. Декарбонизация обойдется Пекину в пять триллионов долларов, подсчитали аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie.
"Зеленый переход" неизбежно затронет все страны, в том числе Россию. Для нас ЕС и КНР — основные торговые партнеры, а энергоресурсы — главная экспортная статья.
Пока мир в начале этого пути, Международное энергетическое агентство рассмотрело четыре возможных сценария развития событий.
Самый жесткий — Net Zero Emissions. Выбросы сократят до нуля. Новые месторождения будут не нужны. Спрос на черное золото достигнет пика в 2025-м, но спустя пять лет нефть будет стоить 36 долларов за баррель. Еще через двадцать подешевеет до 24-х.
Более умеренный Announced Pledges Scenario сулит снижение котировок до 67 долларов к 2030-му, к 2050-му — до 64. "Сценарий учитывает все климатические обязательства, взятые на себя правительствами. Предполагается, что их выполнят полностью и своевременно", — говорится в докладе МЭА.

По Stated Policies Scenario не всех целей удастся достичь, и мировой спрос на черное золото в 2023-м вернется к допандемийному уровню. Максимум — 104 миллиона баррелей в сутки. Затем — спад. К 2030-му средняя цена составит 77 долларов, к 2050-му — 88.

В МЭА также представили дополнительный Sustainable Development Scenario. Выбросы полностью обнулят, однако в разное время. Развитые страны — к 2050-му, Китай — на десять лет позже. Потом подтянутся остальные. Котировки при таком раскладе — 56 долларов в 2030-м, 50 — в 2050-м.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Добыча нефти

Отказ ударит по кошельку

Декарбонизация — тренд будущих десятилетий. И это не просто слова. Государства и частный бизнес вкладывают огромные средства в замену двигателей внутреннего сгорания на электрические и водородные. Инвестируют в производство энергии из солнца, ветра. Однако возобновляемые источники — недешевое удовольствие, учитывая объем нужного сырья.
"Зеленый переход" может увеличить спрос на привычные энергоресурсы: изготовление солнечных батарей, автомобильных аккумуляторов требует больше нефти, газа, угля. К тому же истощаются месторождения необходимых металлов — меди, лития, серебра. Их просто не хватит, чтобы хотя бы в ЕС добились нулевых выбросов в срок. Не говоря уже о других странах", — отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.
Кроме того, спрос на энергоресурсы растет вместе с мировой экономикой. "Поэтому наиболее реалистичен дополнительный сценарий МЭА — Sustainable Development", — считает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.
Одно очевидно: нефть по сто долларов возможна только в случае сильнейшего дисбаланса на рынке. "Например, если резко сократится производство. Такое было во время аварии в Мексиканском заливе в 2010-м. Поэтому наверняка котировки снизятся. Нынешние окажутся максимальными на долгие годы вперед", — полагает Артем Деев.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива в Краснодарском крае
Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива Краснодарского края в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива в Краснодарском крае
Между тем традиционные энергоресурсы дорожают. Нефть за месяц выросла почти на 19 процентов. В краткосрочной перспективе спрос повысится на пятьсот тысяч баррелей в сутки. Соответственно, поднимутся и цены.
"Добыча увеличивается слабо. В мире, несмотря на коронавирус, потихоньку восстанавливается производство. Нужно все больше углеводородного сырья. Сейчас баррель пробил отметку в 85 долларов. Скорее всего, доберется и до 90. Это вероятнее, чем снижение", — говорит Михаил Митрофанов, основатель компании CreativePRO.
Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко не исключает и ста долларов — если усугубится дефицит газа и будет холодная зима. Об этом же говорят и аналитики Bank of America Merrill Lynch.
Краткосрочное подорожание до ста долларов допускает вице-премьер, бывший министр энергетики Александр Новак. По его словам, год назад никто и подумать не мог, что газ взлетит до двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Нефть тоже способна удивить.
Но, как отмечают игроки рынка, фундаментальных причин для того, чтобы на долгосрочном горизонте цены оставались высокими, нет.
Нынешние рекорды вызваны сокращением и последовавшим за этим восстановлением производства энергоресурсов в пандемию. Подлили масло в огонь природные катаклизмы, а также спекулянты. Однако ситуация рано или поздно нормализуется.
Терминал компании Rubis, специализирующейся на хранении промышленных жидких продуктов, в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 08:00
Что выиграет Россия от рекордных цен на газ и нефть
 
ЭкономикаАлександр НовакМЭАЦены на нефтьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:44Минтранс предложил повысить цену за проезд по платным дорогам
12:44Глава МИД Испании прокомментировал спор Польши и Евросоюза
12:44Канцелярия возложила ответственность за жизнь премьера Судана на военных
12:43Наблюдатели от ОБСЕ заявили о нарушениях на выборах президента Узбекистана
12:37В "Руспродсоюзе" объяснили причины подорожания гречки
12:35Правительство подготовило проект постановления о выплатах малому бизнесу
12:32Сын Светличной опроверг сообщения об обращении в полицию из-за ее "пропажи"
12:30В Москве за три дня до локдауна выстроились очереди в пункты вакцинации
12:29В Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашиш
12:29В Южной Корее стартовали ежегодные военные учения
12:27В Судане 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантам
12:27В Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета Приднестровья
12:22Власти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноября
12:21В Коми задержали бывшего руководителя администрации главы республики
12:19"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к России
12:18Верховный суд разъяснил правила вынесения приговоров в особом порядке
12:17Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности
12:16В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денге
12:14В Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей
12:11В Кремле ответили на вопрос о кураторстве вице-премьеров
Лента новостейМолния
Минтранс предложил повысить цену за проезд по платным дорогамГлава МИД Испании прокомментировал спор Польши и Евросоюза Канцелярия возложила ответственность за жизнь премьера Судана на военныхНаблюдатели от ОБСЕ заявили о нарушениях на выборах президента УзбекистанаВ "Руспродсоюзе" объяснили причины подорожания гречкиПравительство подготовило проект постановления о выплатах малому бизнесуСын Светличной опроверг сообщения об обращении в полицию из-за ее "пропажи"В Москве за три дня до локдауна выстроились очереди в пункты вакцинацииВ Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашишВ Южной Корее стартовали ежегодные военные ученияВ Судане 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантамВ Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета ПриднестровьяВласти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноябряВ Коми задержали бывшего руководителя администрации главы республики"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к РоссииВерховный суд разъяснил правила вынесения приговоров в особом порядке Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денгеВ Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детейВ Кремле ответили на вопрос о кураторстве вице-премьеров