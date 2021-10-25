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Хорошие новости
https://ria.ru/20211025/tigrenok-1756061294.html
В Приморье из капкана спасли амурского тигренка
В Приморье из капкана спасли амурского тигренка - РИА Новости, 25.10.2021
В Приморье из капкана спасли амурского тигренка
В Приморском крае спасли амурского тигренка, угодившего лапой в капкан, сообщает центр "Амурский тигр". РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T03:47
2021-10-25T10:48
хорошие новости
общество
приморский край
владивосток
амурские тигры
сергей арамилев
центр "амурский тигр"
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт — РИА Новости. В Приморском крае спасли амурского тигренка, угодившего лапой в капкан, сообщает центр "Амурский тигр".О тигренке, оказавшемся в ловушке в лесном массиве, рассказал местный житель.Спасатели осмотрели тигренка и обработали небольшие раны, которые он, скорее всего, получил, пытаясь освободиться. Оказалось, что это самка, ей три-четыре месяца, вес — 20-25 килограммов. Серьезных травм у нее не обнаружили, поэтому решили оставить ее в естественной среде обитания.По словам заместителя министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексея Сурового, маленькая тигрица попала в капкан на барсука — в месте, где ее нашли, расположен "барсучий городок" — многоуровневая система нор и тоннелей. "Это так называемый капкан № 3, использование которых запрещено Правилами охоты &lt;…&gt;. Капканами были перекрыты почти все норы — в общей сложности изъяты 11 аналогичных приспособлений", — сказал Суровый.Влажная земля рядом оказалась покрыта свежими следами взрослого тигра. Судя по всему, мать-тигрица до последнего пыталась помочь тигренку сама и находилась неподалеку, когда прибыли специалисты, отмечают в центре."Скорее всего, у тигренка сработало присущее всем детям любопытство, и, следуя за матерью, он стал изучать запах барсука из норы и попался в находящийся рядом капкан. Зная, что взрослая тигрица находится где-то рядом и точно не понимает, что ее малышу хотят помочь, специалисты действовали максимально осторожно, чтобы не спровоцировать хищницу на нападение", — рассказал генеральный директор центра Сергей Арамилев.Через четыре часа специалисты вернулись на место: тигренок благополучно пережил наркоз и ушел в ту сторону, где, как предполагается, находилась его мать. Инспекторы охотнадзора установили там фотоловушки.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. По последним данным экспертов, общая численность этих хищников в России превышает 600 особей.
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общество, приморский край, владивосток, амурские тигры, сергей арамилев, центр "амурский тигр", россия, новости - туризм
03:47 25.10.2021 (обновлено: 10:48 25.10.2021)
 
В Приморье из капкана спасли амурского тигренка

В Приморском крае спасли амурского тигренка, угодившего лапой в капкан

© Фото : Центр "Амурский тигр"Спасенный в Приморье амурский тигренок
Спасенный в Приморье амурский тигренок - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Фото : Центр "Амурский тигр"
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 окт — РИА Новости. В Приморском крае спасли амурского тигренка, угодившего лапой в капкан, сообщает центр "Амурский тигр".
О тигренке, оказавшемся в ловушке в лесном массиве, рассказал местный житель.

"Прибывшие на место происшествия специалисты обездвижили юного хищника и освободили его из ловушки — в капкан он попал когтем передней правой лапы", — говорится в сообщении.

Спасатели осмотрели тигренка и обработали небольшие раны, которые он, скорее всего, получил, пытаясь освободиться. Оказалось, что это самка, ей три-четыре месяца, вес — 20-25 килограммов. Серьезных травм у нее не обнаружили, поэтому решили оставить ее в естественной среде обитания.
По словам заместителя министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексея Сурового, маленькая тигрица попала в капкан на барсука — в месте, где ее нашли, расположен "барсучий городок" — многоуровневая система нор и тоннелей.
"Это так называемый капкан № 3, использование которых запрещено Правилами охоты <…>. Капканами были перекрыты почти все норы — в общей сложности изъяты 11 аналогичных приспособлений", — сказал Суровый.
© Фото : Центр "Амурский тигр"Капкан, в который угодил амурский тигренок в Приморье
Капкан, в который угодил амурский тигренок в Приморье - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Фото : Центр "Амурский тигр"
Капкан, в который угодил амурский тигренок в Приморье
Влажная земля рядом оказалась покрыта свежими следами взрослого тигра. Судя по всему, мать-тигрица до последнего пыталась помочь тигренку сама и находилась неподалеку, когда прибыли специалисты, отмечают в центре.
"Скорее всего, у тигренка сработало присущее всем детям любопытство, и, следуя за матерью, он стал изучать запах барсука из норы и попался в находящийся рядом капкан. Зная, что взрослая тигрица находится где-то рядом и точно не понимает, что ее малышу хотят помочь, специалисты действовали максимально осторожно, чтобы не спровоцировать хищницу на нападение", — рассказал генеральный директор центра Сергей Арамилев.
© Фото : Центр "Амурский тигр"Специалисты обрабатывают раны спасенного амурского тигренка
Специалисты обрабатывают раны спасенного амурского тигренка - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Фото : Центр "Амурский тигр"
Специалисты обрабатывают раны спасенного амурского тигренка
Через четыре часа специалисты вернулись на место: тигренок благополучно пережил наркоз и ушел в ту сторону, где, как предполагается, находилась его мать. Инспекторы охотнадзора установили там фотоловушки.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. По последним данным экспертов, общая численность этих хищников в России превышает 600 особей.
Дети Амура: тигрята в Приморском сафари-парке
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Двое тигрят родились у тигрицы Уссури и знаменитого тигра Амура в конце мая.

Четырехмесячный тигрёнок с амурской тигрицей Уссури в вольере Приморского сафари-парка
1 из 10

Двое тигрят родились у тигрицы Уссури и знаменитого тигра Амура в конце мая.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Тигрятам 29 сентября исполнилось четыре месяца.

Четырехмесячные амурские тигрята осваиваются в вольере Приморского сафари-парка
2 из 10

Тигрятам 29 сентября исполнилось четыре месяца.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Малыши осваиваются в огромном сафари-парке.

Четырехмесячный амурский тигрёнок на прогулке в вольере Приморского сафари-парка
3 из 10

Малыши осваиваются в огромном сафари-парке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Уссури, родившуюся в 2014 году в питомнике Московского зоопарка, привезли в Приморье как невесту для Амура.

Амурская тигрица Уссури с четырехмесячным тигрёнком в вольере Приморского сафари-парка
4 из 10

Уссури, родившуюся в 2014 году в питомнике Московского зоопарка, привезли в Приморье как невесту для Амура.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Тигр Амур прославился в 2015 году дружбой с козлом Тимуром. Приятели стали любимцами интернета.

Четырехмесячные амурские тигрята осваиваются в вольере Приморского сафари-парка
5 из 10

Тигр Амур прославился в 2015 году дружбой с козлом Тимуром. Приятели стали любимцами интернета.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Уссури с четырехмесячным тигренком в вольере Приморского сафари-парка.

Амурская тигрица Уссури с четырехмесячным тигренком в вольере Приморского сафари-парка
6 из 10

Уссури с четырехмесячным тигренком в вольере Приморского сафари-парка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Амурский тигр — символ Дальнего Востока.

Четырехмесячные амурские тигрята осваиваются в вольере Приморского сафари-парка
7 из 10

Амурский тигр — символ Дальнего Востока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В России обитают около 600 таких животных.

Амурская тигрица Уссури в вольере Приморского сафари-парка
8 из 10

В России обитают около 600 таких животных.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В Приморском сафари-парке живут пять тигров: Амур, Уссури с двумя тигрятами и Тайга.

Амурская тигрица Уссури с четырехмесячными тигрятами, которые осваиваются в вольере Приморского сафари-парка
9 из 10

В Приморском сафари-парке живут пять тигров: Амур, Уссури с двумя тигрятами и Тайга.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Амурская тигрица Уссури на прогулке в Приморском сафари-парке.

Амурская тигрица Уссури на прогулке в вольере Приморского сафари-парка
10 из 10

Амурская тигрица Уссури на прогулке в Приморском сафари-парке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
1 из 10

Двое тигрят родились у тигрицы Уссури и знаменитого тигра Амура в конце мая.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 10

Тигрятам 29 сентября исполнилось четыре месяца.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 10

Малыши осваиваются в огромном сафари-парке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 10

Уссури, родившуюся в 2014 году в питомнике Московского зоопарка, привезли в Приморье как невесту для Амура.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 10

Тигр Амур прославился в 2015 году дружбой с козлом Тимуром. Приятели стали любимцами интернета.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
6 из 10

Уссури с четырехмесячным тигренком в вольере Приморского сафари-парка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Амурский тигр — символ Дальнего Востока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 10

В России обитают около 600 таких животных.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
9 из 10

В Приморском сафари-парке живут пять тигров: Амур, Уссури с двумя тигрятами и Тайга.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
10 из 10

Амурская тигрица Уссури на прогулке в Приморском сафари-парке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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Хорошие новостиОбществоПриморский крайВладивостокАмурские тигрыСергей АрамилевЦентр "Амурский тигр"РоссияНовости - Туризм
 
 
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