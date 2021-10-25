https://ria.ru/20211025/tigrenok-1756061294.html

В Приморье из капкана спасли амурского тигренка

В Приморье из капкана спасли амурского тигренка - РИА Новости, 25.10.2021

В Приморье из капкана спасли амурского тигренка

В Приморском крае спасли амурского тигренка, угодившего лапой в капкан, сообщает центр "Амурский тигр". РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T03:47

2021-10-25T03:47

2021-10-25T10:48

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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт — РИА Новости. В Приморском крае спасли амурского тигренка, угодившего лапой в капкан, сообщает центр "Амурский тигр".О тигренке, оказавшемся в ловушке в лесном массиве, рассказал местный житель.Спасатели осмотрели тигренка и обработали небольшие раны, которые он, скорее всего, получил, пытаясь освободиться. Оказалось, что это самка, ей три-четыре месяца, вес — 20-25 килограммов. Серьезных травм у нее не обнаружили, поэтому решили оставить ее в естественной среде обитания.По словам заместителя министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексея Сурового, маленькая тигрица попала в капкан на барсука — в месте, где ее нашли, расположен "барсучий городок" — многоуровневая система нор и тоннелей. "Это так называемый капкан № 3, использование которых запрещено Правилами охоты <…>. Капканами были перекрыты почти все норы — в общей сложности изъяты 11 аналогичных приспособлений", — сказал Суровый.Влажная земля рядом оказалась покрыта свежими следами взрослого тигра. Судя по всему, мать-тигрица до последнего пыталась помочь тигренку сама и находилась неподалеку, когда прибыли специалисты, отмечают в центре."Скорее всего, у тигренка сработало присущее всем детям любопытство, и, следуя за матерью, он стал изучать запах барсука из норы и попался в находящийся рядом капкан. Зная, что взрослая тигрица находится где-то рядом и точно не понимает, что ее малышу хотят помочь, специалисты действовали максимально осторожно, чтобы не спровоцировать хищницу на нападение", — рассказал генеральный директор центра Сергей Арамилев.Через четыре часа специалисты вернулись на место: тигренок благополучно пережил наркоз и ушел в ту сторону, где, как предполагается, находилась его мать. Инспекторы охотнадзора установили там фотоловушки.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. По последним данным экспертов, общая численность этих хищников в России превышает 600 особей.

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