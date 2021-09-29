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Дети Амура: тигрята в Приморском сафари-парке
Дети Амура: тигрята в Приморском сафари-парке - РИА Новости, 29.09.2021
Дети Амура: тигрята в Приморском сафари-парке
Приморский сафари-парк отметил день рождения двух амурских тигрят фотосессией. Полосатое семейство — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 29.09.2021
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фото
амурские тигры
приморский сафари-парк
дикие животные
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Приморский сафари-парк отметил день рождения двух амурских тигрят фотосессией. Полосатое семейство — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, амурские тигры, приморский сафари-парк, дикие животные
15:58 29.09.2021 (обновлено: 18:27 29.09.2021)
 

Дети Амура: тигрята в Приморском сафари-парке

Читать ria.ru в
Приморский сафари-парк отметил день рождения двух амурских тигрят фотосессией. Полосатое семейство — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Двое тигрят родились у тигрицы Уссури и знаменитого тигра Амура в конце мая.

Четырехмесячный тигрёнок с амурской тигрицей Уссури в вольере Приморского сафари-парка
1 из 10

Двое тигрят родились у тигрицы Уссури и знаменитого тигра Амура в конце мая.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Тигрятам 29 сентября исполнилось четыре месяца.

Четырехмесячные амурские тигрята осваиваются в вольере Приморского сафари-парка
2 из 10

Тигрятам 29 сентября исполнилось четыре месяца.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Малыши осваиваются в огромном сафари-парке.

Четырехмесячный амурский тигрёнок на прогулке в вольере Приморского сафари-парка
3 из 10

Малыши осваиваются в огромном сафари-парке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Уссури, родившуюся в 2014 году в питомнике Московского зоопарка, привезли в Приморье как невесту для Амура.

Амурская тигрица Уссури с четырехмесячным тигрёнком в вольере Приморского сафари-парка
4 из 10

Уссури, родившуюся в 2014 году в питомнике Московского зоопарка, привезли в Приморье как невесту для Амура.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Тигр Амур прославился в 2015 году дружбой с козлом Тимуром. Приятели стали любимцами интернета.

Четырехмесячные амурские тигрята осваиваются в вольере Приморского сафари-парка
5 из 10

Тигр Амур прославился в 2015 году дружбой с козлом Тимуром. Приятели стали любимцами интернета.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Уссури с четырехмесячным тигренком в вольере Приморского сафари-парка.

Амурская тигрица Уссури с четырехмесячным тигренком в вольере Приморского сафари-парка
6 из 10

Уссури с четырехмесячным тигренком в вольере Приморского сафари-парка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Амурский тигр — символ Дальнего Востока.

Четырехмесячные амурские тигрята осваиваются в вольере Приморского сафари-парка
7 из 10

Амурский тигр — символ Дальнего Востока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В России обитают около 600 таких животных.

Амурская тигрица Уссури в вольере Приморского сафари-парка
8 из 10

В России обитают около 600 таких животных.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В Приморском сафари-парке живут пять тигров: Амур, Уссури с двумя тигрятами и Тайга.

Амурская тигрица Уссури с четырехмесячными тигрятами, которые осваиваются в вольере Приморского сафари-парка
9 из 10

В Приморском сафари-парке живут пять тигров: Амур, Уссури с двумя тигрятами и Тайга.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Амурская тигрица Уссури на прогулке в Приморском сафари-парке.

Амурская тигрица Уссури на прогулке в вольере Приморского сафари-парка
10 из 10

Амурская тигрица Уссури на прогулке в Приморском сафари-парке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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ФотоАмурские тигрыПриморский сафари-паркДикие животные
 
 
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