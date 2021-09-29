Дети Амура: тигрята в Приморском сафари-парке
Двое тигрят родились у тигрицы Уссури и знаменитого тигра Амура в конце мая.
Двое тигрят родились у тигрицы Уссури и знаменитого тигра Амура в конце мая.
Тигрятам 29 сентября исполнилось четыре месяца.
Малыши осваиваются в огромном сафари-парке.
Уссури, родившуюся в 2014 году в питомнике Московского зоопарка, привезли в Приморье как невесту для Амура.
Уссури, родившуюся в 2014 году в питомнике Московского зоопарка, привезли в Приморье как невесту для Амура.
Тигр Амур прославился в 2015 году дружбой с козлом Тимуром. Приятели стали любимцами интернета.
Тигр Амур прославился в 2015 году дружбой с козлом Тимуром. Приятели стали любимцами интернета.
Уссури с четырехмесячным тигренком в вольере Приморского сафари-парка.
Уссури с четырехмесячным тигренком в вольере Приморского сафари-парка.
Амурский тигр — символ Дальнего Востока.
В России обитают около 600 таких животных.
В Приморском сафари-парке живут пять тигров: Амур, Уссури с двумя тигрятами и Тайга.
В Приморском сафари-парке живут пять тигров: Амур, Уссури с двумя тигрятами и Тайга.
Амурская тигрица Уссури на прогулке в Приморском сафари-парке.
Амурская тигрица Уссури на прогулке в Приморском сафари-парке.