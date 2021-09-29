https://ria.ru/20210929/tigryata-1752330300.html

Дети Амура: тигрята в Приморском сафари-парке

Дети Амура: тигрята в Приморском сафари-парке - РИА Новости, 29.09.2021

Дети Амура: тигрята в Приморском сафари-парке

Приморский сафари-парк отметил день рождения двух амурских тигрят фотосессией. Полосатое семейство — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T15:58

2021-09-29T15:58

2021-09-29T18:27

фото

амурские тигры

приморский сафари-парк

дикие животные

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Приморский сафари-парк отметил день рождения двух амурских тигрят фотосессией. Полосатое семейство — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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