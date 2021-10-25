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В Саратовской области проверят информацию о перепутанных телах в морге

В Саратовской области проверят информацию о перепутанных телах в морге - РИА Новости, 25.10.2021

В Саратовской области проверят информацию о перепутанных телах в морге

Полиция в городе Ртищево Саратовской области проводит проверку по заявлению местной жительницы, что родственникам вместо тела бабушки в морге выдали тело... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T20:40

2021-10-25T20:40

2021-10-25T20:40

происшествия

саратовская область

ртищево

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САРАТОВ, 25 окт – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в городе Ртищево Саратовской области проводит проверку по заявлению местной жительницы, что родственникам вместо тела бабушки в морге выдали тело посторонней женщины, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД."Заявление поступило от гражданки 1978 года рождения 24 октября в отдел полиции города Ртищево. По данному факту проводится проверка", - сказала собеседница агентства.Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах, заявительница указала, что вместо тела бабушки родственникам в морге выдали тело посторонней женщины, они узнали об этом только во время похорон.

https://ria.ru/20210625/morg-1738560888.html

саратовская область

ртищево

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происшествия, саратовская область, ртищево