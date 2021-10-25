Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211025/tarify-1756169173.html
Украинцы не могут угнаться за растущими тарифами, заявили в Раде
Украинцы не могут угнаться за растущими тарифами, заявили в Раде - РИА Новости, 25.10.2021
Украинцы не могут угнаться за растущими тарифами, заявили в Раде
Украинцы платят за коммунальные услуги больше, чем год назад, задолженность за их оказание увеличивается, люди не в состоянии угнаться за растущими тарифами,... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:50
2021-10-25T16:50
в мире
украина
верховная рада украины
юрий бойко
жкх
оппозиционная платформа - за жизнь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155204/04/1552040400_0:398:2048:1550_1920x0_80_0_0_446736bc06bd4cf035031572567df5ca.jpg
КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Украинцы платят за коммунальные услуги больше, чем год назад, задолженность за их оказание увеличивается, люди не в состоянии угнаться за растущими тарифами, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.Политик обратил внимание на то, что сумма начисленной населению оплаты за коммунальные услуги в августе была на 27% больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 134% больше, чем за август 2019-го. В целом же с начала года было начислено на 38% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 62% больше, чем за восемь месяцев 2019-го. При этом задолженность по оплате коммунальных услуг, накопленная населением к концу августа текущего года, за год выросла на 13,4% или на 282,6 миллиона долларов."Эти цифры говорят сами за себя. Люди стараются изо всех сил, чтобы погасить имеющиеся долги, но они не в состоянии угнаться за растущими тарифами", – цитирует Бойко пресс-служба политсилы.По его словам, проект бюджета консервирует "энергетическую бедность" населения, которая будет сохраняться не только из-за запланированного властью снижения объемов субсидий на фоне рекордных цен на газ, но и роста тарифов на коммунальные услуги и крайне низкой энергоэффективности."На фоне роста мировых цен на углеводороды, падения газа внутренней добычи, роста энергетической бедности, власть демонстрирует непонимание проблем в этой сфере. Сейчас крайне важно наращивать внутреннюю добычу газа для обеспечения потребностей населения и бюджетников государством, тем более, что добыча углеводорода из-за истощения скважин сократилась. Однако власть упорно продолжает выделять на развитие минерально-сырьевой базы 100 миллионов гривен (3,8 миллиона долларов - ред.), которые по факту даже не финансируются полностью", - пояснил Бойко.Депутат обратил внимание, что его фракция предлагает конкретные шаги, которые помогут спасти от катастрофы жилищно-коммунальную сферу и выбраться людям из долговой ямы. Фракция внесла поправки в проект закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год", которые, в частности, предусматривают увеличение расходов для предоставления льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.Кабинет министров ранее одобрил и направил на рассмотрение в Верховную раду Украины проект госбюджета на 2022 год с дефицитом 3,5% и ростом ВВП 3,8%, на сектор безопасности и обороны будет предусмотрено 5,95% ВВП.
https://ria.ru/20211020/katastrofa-1755314771.html
https://ria.ru/20211014/ukraina-1754430880.html
https://ria.ru/20211002/ukraina-1752817501.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155204/04/1552040400_0:206:2048:1742_1920x0_80_0_0_b7100b91aa77356592c114facc880086.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, верховная рада украины, юрий бойко, жкх, оппозиционная платформа - за жизнь
16:50 25.10.2021
 
Украинцы не могут угнаться за растущими тарифами, заявили в Раде

Депутат Рады Бойко: украинцы не в состоянии угнаться за растущими тарифами

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Украинцы платят за коммунальные услуги больше, чем год назад, задолженность за их оказание увеличивается, люди не в состоянии угнаться за растущими тарифами, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.
Политик обратил внимание на то, что сумма начисленной населению оплаты за коммунальные услуги в августе была на 27% больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 134% больше, чем за август 2019-го. В целом же с начала года было начислено на 38% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 62% больше, чем за восемь месяцев 2019-го. При этом задолженность по оплате коммунальных услуг, накопленная населением к концу августа текущего года, за год выросла на 13,4% или на 282,6 миллиона долларов.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 06:22
На Украине заявили об энергетической катастрофе
"Эти цифры говорят сами за себя. Люди стараются изо всех сил, чтобы погасить имеющиеся долги, но они не в состоянии угнаться за растущими тарифами", – цитирует Бойко пресс-служба политсилы.
По его словам, проект бюджета консервирует "энергетическую бедность" населения, которая будет сохраняться не только из-за запланированного властью снижения объемов субсидий на фоне рекордных цен на газ, но и роста тарифов на коммунальные услуги и крайне низкой энергоэффективности.
"На фоне роста мировых цен на углеводороды, падения газа внутренней добычи, роста энергетической бедности, власть демонстрирует непонимание проблем в этой сфере. Сейчас крайне важно наращивать внутреннюю добычу газа для обеспечения потребностей населения и бюджетников государством, тем более, что добыча углеводорода из-за истощения скважин сократилась. Однако власть упорно продолжает выделять на развитие минерально-сырьевой базы 100 миллионов гривен (3,8 миллиона долларов - ред.), которые по факту даже не финансируются полностью", - пояснил Бойко.
Работник газовой компании Нафтогаз - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 08:00
Украина развязала "холодную войну": кому стоит бояться
Депутат обратил внимание, что его фракция предлагает конкретные шаги, которые помогут спасти от катастрофы жилищно-коммунальную сферу и выбраться людям из долговой ямы. Фракция внесла поправки в проект закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год", которые, в частности, предусматривают увеличение расходов для предоставления льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Кабинет министров ранее одобрил и направил на рассмотрение в Верховную раду Украины проект госбюджета на 2022 год с дефицитом 3,5% и ростом ВВП 3,8%, на сектор безопасности и обороны будет предусмотрено 5,95% ВВП.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 19:08
Украинцев предупредили о коллапсе и банкротстве
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныЮрий БойкоЖКХОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39На рынке во Владивостоке произошел крупный пожар
04:19В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к России
04:15Мошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?
04:14Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде Оксфорда
04:08Эксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19
03:46Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться
03:31У северных Курил произошло землетрясение
03:26Биолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользы
03:16Эксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2
03:15Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля
03:07"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с Британией
03:00Ученые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходов
03:00Юрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканами
02:38Bloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"
02:16В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатов
02:15Специалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ
02:15Иммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболеть
01:54При стрельбе в Айдахо погибли два человека
01:46Международная "тройка" по Судану объявила ультиматум военным
01:36Возле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы
Лента новостейМолния
На рынке во Владивостоке произошел крупный пожарВ Раде пословицей описали, как втереться в доверие к РоссииМошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде ОксфордаЭксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироватьсяУ северных Курил произошло землетрясениеБиолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользыЭксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с БританиейУченые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходовЮрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканамиBloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатовСпециалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХИммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболетьПри стрельбе в Айдахо погибли два человекаМеждународная "тройка" по Судану объявила ультиматум военнымВозле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы