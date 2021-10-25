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Украинцы не могут угнаться за растущими тарифами, заявили в Раде

Украинцы не могут угнаться за растущими тарифами, заявили в Раде - РИА Новости, 25.10.2021

Украинцы не могут угнаться за растущими тарифами, заявили в Раде

Украинцы платят за коммунальные услуги больше, чем год назад, задолженность за их оказание увеличивается, люди не в состоянии угнаться за растущими тарифами,... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T16:50

2021-10-25T16:50

2021-10-25T16:50

в мире

украина

верховная рада украины

юрий бойко

жкх

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Украинцы платят за коммунальные услуги больше, чем год назад, задолженность за их оказание увеличивается, люди не в состоянии угнаться за растущими тарифами, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.Политик обратил внимание на то, что сумма начисленной населению оплаты за коммунальные услуги в августе была на 27% больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 134% больше, чем за август 2019-го. В целом же с начала года было начислено на 38% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 62% больше, чем за восемь месяцев 2019-го. При этом задолженность по оплате коммунальных услуг, накопленная населением к концу августа текущего года, за год выросла на 13,4% или на 282,6 миллиона долларов."Эти цифры говорят сами за себя. Люди стараются изо всех сил, чтобы погасить имеющиеся долги, но они не в состоянии угнаться за растущими тарифами", – цитирует Бойко пресс-служба политсилы.По его словам, проект бюджета консервирует "энергетическую бедность" населения, которая будет сохраняться не только из-за запланированного властью снижения объемов субсидий на фоне рекордных цен на газ, но и роста тарифов на коммунальные услуги и крайне низкой энергоэффективности."На фоне роста мировых цен на углеводороды, падения газа внутренней добычи, роста энергетической бедности, власть демонстрирует непонимание проблем в этой сфере. Сейчас крайне важно наращивать внутреннюю добычу газа для обеспечения потребностей населения и бюджетников государством, тем более, что добыча углеводорода из-за истощения скважин сократилась. Однако власть упорно продолжает выделять на развитие минерально-сырьевой базы 100 миллионов гривен (3,8 миллиона долларов - ред.), которые по факту даже не финансируются полностью", - пояснил Бойко.Депутат обратил внимание, что его фракция предлагает конкретные шаги, которые помогут спасти от катастрофы жилищно-коммунальную сферу и выбраться людям из долговой ямы. Фракция внесла поправки в проект закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год", которые, в частности, предусматривают увеличение расходов для предоставления льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.Кабинет министров ранее одобрил и направил на рассмотрение в Верховную раду Украины проект госбюджета на 2022 год с дефицитом 3,5% и ростом ВВП 3,8%, на сектор безопасности и обороны будет предусмотрено 5,95% ВВП.

https://ria.ru/20211020/katastrofa-1755314771.html

https://ria.ru/20211014/ukraina-1754430880.html

https://ria.ru/20211002/ukraina-1752817501.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, юрий бойко, жкх, оппозиционная платформа - за жизнь