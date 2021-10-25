https://ria.ru/20211025/taliby-1756056293.html

Талибы оценили слова Путина о возможном исключении их из списка террористов

Талибы оценили слова Путина о возможном исключении их из списка террористов - РИА Новости, 25.10.2021

Талибы оценили слова Путина о возможном исключении их из списка террористов

Министерство иностранных дел Афганистана приветствует заявление президента России Владимира Путина о возможности исключения движения "Талибан"* из списка... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T00:27

2021-10-25T00:27

2021-10-25T00:45

в мире

кабул (город)

оон

афганистан

владимир путин

россия

мохаммад хасан ахунд

кахар балхи

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Афганистана приветствует заявление президента России Владимира Путина о возможности исключения движения "Талибан"* из списка террористических организаций, заявил представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхи.Ранее российский лидер, выступая на Валдайском форуме, заявил, что соответствующее решение должно приниматься на уровне ООН, а Москва будет двигаться в этом направлении.По его словам, талибы рассчитывают на позитивные отношения с международным сообществом на основе принципа взаимности.В начале сентября стало известно о составе временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

кабул (город)

афганистан

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), оон, афганистан, владимир путин, россия, мохаммад хасан ахунд, кахар балхи