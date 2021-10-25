Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211025/taliby-1756056293.html
Талибы оценили слова Путина о возможном исключении их из списка террористов
Талибы оценили слова Путина о возможном исключении их из списка террористов - РИА Новости, 25.10.2021
Талибы оценили слова Путина о возможном исключении их из списка террористов
Министерство иностранных дел Афганистана приветствует заявление президента России Владимира Путина о возможности исключения движения "Талибан"* из списка... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T00:27
2021-10-25T00:45
в мире
кабул (город)
оон
афганистан
владимир путин
россия
мохаммад хасан ахунд
кахар балхи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755370307_0:357:3006:2048_1920x0_80_0_0_fa676ef1156e0919c691cacfa45dc21c.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Афганистана приветствует заявление президента России Владимира Путина о возможности исключения движения "Талибан"* из списка террористических организаций, заявил представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхи.Ранее российский лидер, выступая на Валдайском форуме, заявил, что соответствующее решение должно приниматься на уровне ООН, а Москва будет двигаться в этом направлении.По его словам, талибы рассчитывают на позитивные отношения с международным сообществом на основе принципа взаимности.В начале сентября стало известно о составе временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
кабул (город)
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755370307_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_a1dd7ccbbcffecaf1117957539cf493f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, кабул (город), оон, афганистан, владимир путин, россия, мохаммад хасан ахунд, кахар балхи
00:27 25.10.2021 (обновлено: 00:45 25.10.2021)
 
Талибы оценили слова Путина о возможном исключении их из списка террористов

Талибы поприветствовали слова Путина о возможности исключить их из списка террористов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредставители политического совета движения Талибан*
Представители политического совета движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Афганистана приветствует заявление президента России Владимира Путина о возможности исключения движения "Талибан"* из списка террористических организаций, заявил представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхи.
Ранее российский лидер, выступая на Валдайском форуме, заявил, что соответствующее решение должно приниматься на уровне ООН, а Москва будет двигаться в этом направлении.

"МИД Исламского Эмирата Афганистана (самоназвание политической системы талибов. — Прим. ред.) приветствует высказывания президента Российской Федерации Владимира Путина по поводу исключения имен лидеров Эмирата из черного списка. Поскольку война подошла к концу, страны мира также должны внести позитивные изменения в свои отношения и подход к Афганистану", — написал пресс-секретарь афганского МИД в Twitter.

По его словам, талибы рассчитывают на позитивные отношения с международным сообществом на основе принципа взаимности.
В начале сентября стало известно о составе временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
 
В миреКабул (город)ООНАфганистанВладимир ПутинРоссияМохаммад Хасан АхундКахар Балхи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:44Минтранс предложил повысить цену за проезд по платным дорогам
12:44Глава МИД Испании прокомментировал спор Польши и Евросоюза
12:44Канцелярия возложила ответственность за жизнь премьера Судана на военных
12:43Наблюдатели от ОБСЕ заявили о нарушениях на выборах президента Узбекистана
12:37В "Руспродсоюзе" объяснили причины подорожания гречки
12:35Правительство подготовило проект постановления о выплатах малому бизнесу
12:32Сын Светличной опроверг сообщения об обращении в полицию из-за ее "пропажи"
12:30В Москве за три дня до локдауна выстроились очереди в пункты вакцинации
12:29В Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашиш
12:29В Южной Корее стартовали ежегодные военные учения
12:27В Судане 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантам
12:27В Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета Приднестровья
12:22Власти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноября
12:21В Коми задержали бывшего руководителя администрации главы республики
12:19"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к России
12:18Верховный суд разъяснил правила вынесения приговоров в особом порядке
12:17Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности
12:16В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денге
12:14В Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей
12:11В Кремле ответили на вопрос о кураторстве вице-премьеров
Лента новостейМолния
Минтранс предложил повысить цену за проезд по платным дорогамГлава МИД Испании прокомментировал спор Польши и Евросоюза Канцелярия возложила ответственность за жизнь премьера Судана на военныхНаблюдатели от ОБСЕ заявили о нарушениях на выборах президента УзбекистанаВ "Руспродсоюзе" объяснили причины подорожания гречкиПравительство подготовило проект постановления о выплатах малому бизнесуСын Светличной опроверг сообщения об обращении в полицию из-за ее "пропажи"В Москве за три дня до локдауна выстроились очереди в пункты вакцинацииВ Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашишВ Южной Корее стартовали ежегодные военные ученияВ Судане 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантамВ Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета ПриднестровьяВласти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноябряВ Коми задержали бывшего руководителя администрации главы республики"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к РоссииВерховный суд разъяснил правила вынесения приговоров в особом порядке Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денгеВ Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детейВ Кремле ответили на вопрос о кураторстве вице-премьеров