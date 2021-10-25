00:27 25.10.2021 (обновлено: 00:45 25.10.2021)
Талибы оценили слова Путина о возможном исключении их из списка террористов
Талибы поприветствовали слова Путина о возможности исключить их из списка террористов
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредставители политического совета движения Талибан*
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Афганистана приветствует заявление президента России Владимира Путина о возможности исключения движения "Талибан"* из списка террористических организаций, заявил представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхи.
Ранее российский лидер, выступая на Валдайском форуме, заявил, что соответствующее решение должно приниматься на уровне ООН, а Москва будет двигаться в этом направлении.
"МИД Исламского Эмирата Афганистана (самоназвание политической системы талибов. — Прим. ред.) приветствует высказывания президента Российской Федерации Владимира Путина по поводу исключения имен лидеров Эмирата из черного списка. Поскольку война подошла к концу, страны мира также должны внести позитивные изменения в свои отношения и подход к Афганистану", — написал пресс-секретарь афганского МИД в Twitter.
По его словам, талибы рассчитывают на позитивные отношения с международным сообществом на основе принципа взаимности.
В начале сентября стало известно о составе временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.