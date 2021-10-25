https://ria.ru/20211025/sudan-1756188897.html
В Судане арестовали не менее 15 высокопоставленных чиновников и политиков
В Судане арестовали не менее 15 высокопоставленных чиновников и политиков - РИА Новости, 25.10.2021
В Судане арестовали не менее 15 высокопоставленных чиновников и политиков
Суданские военные в понедельник арестовали не менее 15 высокопоставленных чиновников и политиков, заявил РИА Новости информированный источник в переходном... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:10
2021-10-25T18:10
2021-10-25T18:17
переворот
судан
в мире
хартум (город)
омар аль-башир
абдель фаттах аль-бурхан
абдалла хамдок
ситуация в судане
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КАИР, 25 окт – РИА Новости. Суданские военные в понедельник арестовали не менее 15 высокопоставленных чиновников и политиков, заявил РИА Новости информированный источник в переходном Суверенном совете страны.Суданские военные в понедельник утром задержали премьер-министра страны Абдаллу Хамдока, а также еще нескольких членов правительства. Выступивший по государственному телевидению председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о введении в стране чрезвычайного положения, роспуске совета и правительства страны.По словам собеседника агентства, помимо премьера, наиболее известными и влиятельными среди задержанных являются министр промышленности Ибрагим аш-Шейх, министр по делам правительства Халед Амру, министр информации Ахмед Фейсал Салех и член Высшего суверенного совета Мухаммед Феки.Вслед за известием об аресте премьер-министра оппозиционное военным властям Судана "Объединение профсоюзов" призвала жителей страны выйти на улицы для противостояния "военному перевороту". В ряде районов Хартума отключен интернет, военные перекрыли мосты в городе. Вышедшие на улицы демонстранты перекрыли несколько улиц столицы и жгут покрышки. По данным оппозиционного военным комитета суданских врачей в результате стрельбы по протестующим со стороны силовиков ранения получили 12 человек.На минувшей неделе в Хартуме и других городах состоялись акции протеста с требованием передачи власти от военных гражданским политикам. В ноябре истекает срок полномочий переходного Суверенного совета Судана, который должен передать власть гражданскому правительству.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
https://ria.ru/20211025/sudan-1756155802.html
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переворот, судан, в мире, хартум (город), омар аль-башир, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок, ситуация в судане
18:10 25.10.2021 (обновлено: 18:17 25.10.2021)
В Судане арестовали не менее 15 высокопоставленных чиновников и политиков
Источник: суданские военные арестовали не менее 15 высокопоставленных чиновников
КАИР, 25 окт – РИА Новости. Суданские военные в понедельник арестовали не менее 15 высокопоставленных чиновников и политиков, заявил РИА Новости информированный источник в переходном Суверенном совете страны.
Суданские военные в понедельник утром задержали премьер-министра страны Абдаллу Хамдока
, а также еще нескольких членов правительства. Выступивший по государственному телевидению председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан
объявил о введении в стране чрезвычайного положения, роспуске совета и правительства страны.
"Власти арестовали не менее 15 высокопоставленных чиновников и политиков", - сказал источник.
По словам собеседника агентства, помимо премьера, наиболее известными и влиятельными среди задержанных являются министр промышленности Ибрагим аш-Шейх, министр по делам правительства Халед Амру, министр информации Ахмед Фейсал Салех и член Высшего суверенного совета Мухаммед Феки.
Вслед за известием об аресте премьер-министра оппозиционное военным властям Судана
"Объединение профсоюзов" призвала жителей страны выйти на улицы для противостояния "военному перевороту". В ряде районов Хартума
отключен интернет, военные перекрыли мосты в городе. Вышедшие на улицы демонстранты перекрыли несколько улиц столицы и жгут покрышки. По данным оппозиционного военным комитета суданских врачей в результате стрельбы по протестующим со стороны силовиков ранения получили 12 человек.
На минувшей неделе в Хартуме и других городах состоялись акции протеста с требованием передачи власти от военных гражданским политикам. В ноябре истекает срок полномочий переходного Суверенного совета Судана, который должен передать власть гражданскому правительству.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир
был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.