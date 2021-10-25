https://ria.ru/20211025/sudan-1756181311.html
США потребовали немедленно освободить арестованных в Судане
США потребовали немедленно освободить арестованных в Судане - РИА Новости, 25.10.2021
США потребовали немедленно освободить арестованных в Судане
Вашингтон озабочен ситуацией в Судане и требует от военных немедленно освободить арестованных, заявила представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:41
2021-10-25T17:41
2021-10-25T17:41
в мире
сша
судан
абдалла хамдок
ситуация в судане
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Вашингтон озабочен ситуацией в Судане и требует от военных немедленно освободить арестованных, заявила представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер.По ее словам, США "глубоко озабочены" захватом военными членов переходного правительства и заверяют в "поддержке народа Судана". "Мы продолжим оценивать, как лучше помочь народу Судана", - добавила Жан-Пьер.Суданские военные в понедельник утром задержали премьера страны Абдаллу Хамдока и несколько членов правительства. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан в телеобращении объявил о введении чрезвычайного положения по всей стране, роспуске кабинета министров и возглавляемого им совета и прекращении некоторых пунктов действующей с 2019 года конституционной декларации. Он заявил, что вооруженные силы продолжат демократический переход до передачи власти гражданскому правительству, и пообещал обеспечить проведение выборов в июле 2023 года.Министерство информации Судана сообщило, что военные увезли в неизвестном направлении Хамдока, отказавшегося поддержать переворот. По данным оппозиционного военным комитета суданских врачей, 12 человек пострадали в суданской столице Хартуме в результате стрельбы по демонстрантам.
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в мире, сша, судан, абдалла хамдок, ситуация в судане
США потребовали немедленно освободить арестованных в Судане
В Белом доме потребовали немедленно освободить членов переходного правительства