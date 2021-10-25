https://ria.ru/20211025/sudan-1756166661.html

В МИД прокомментировали ситуацию в Судане

В МИД прокомментировали ситуацию в Судане - РИА Новости, 25.10.2021

В МИД прокомментировали ситуацию в Судане

События в Судане являются свидетельством острого системного кризиса в стране и результатом провальной политики последних двух лет, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T16:43

2021-10-25T16:43

2021-10-25T16:59

судан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

ситуация в судане

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. События в Судане являются свидетельством острого системного кризиса в стране и результатом провальной политики последних двух лет, заявили в МИД РФ.В ведомстве добавили, что отчаяние и бедственное положение подавляющего большинства населения фактически игнорировались переходными властями и их зарубежными покровителями и консультантами.Жители Судана сами должны решать внутренние проблемы и определять вектор развития страны, Москва и впредь будет уважать выбор суданского народа и оказывать необходимое содействие, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.Как отметили в МИД РФ, масштабное иностранное вмешательство во внутренние дела республики на практике привело к потере гражданами Судана доверия к переходным властям, что неоднократно выливалось в многочисленные акции протеста и провоцировало общую нестабильность в стране, включая фактическое обособление ряда её регионов.Министерство информации Судана ранее сообщило, что военные увезли в неизвестном направлении премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока, отказавшегося поддержать переворот. Хамдок призвал граждан защитить революцию, выйдя на улицы. Также задержаны несколько министров правительства Хамдока, губернатор Хартума и другие чиновники. По данным оппозиционного военным комитета суданских врачей, 12 человек пострадали в суданской столице Хартуме в результате стрельбы по демонстрантам.Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан в ходе телеобращения объявил о введении чрезвычайного положения по всей стране, роспуске кабинета министров и возглавляемого им совета и прекращении некоторых пунктов действующей с 2019 года конституционной декларации. Он заявил, что вооруженные силы продолжат демократический переход до передачи власти гражданскому правительству, и пообещал обеспечить проведение выборов в июле 2023 года.

https://ria.ru/20211025/sudan-1756155802.html

судан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, ситуация в судане