16:43 25.10.2021 (обновлено: 16:59 25.10.2021)
В МИД прокомментировали ситуацию в Судане
МИД: события в Судане стали результатом острого системного кризиса и провальной политики
"Исходим из того, что такое развитие событий в Судане стало свидетельством острого системного кризиса, охватившего все области политической и экономической жизни страны. Это закономерный результат провальной политики, которая проводилась на протяжении последних двух лет", - говорится в комментарии МИД РФ.
В ведомстве добавили, что отчаяние и бедственное положение подавляющего большинства населения фактически игнорировались переходными властями и их зарубежными покровителями и консультантами.
Жители Судана сами должны решать внутренние проблемы и определять вектор развития страны, Москва и впредь будет уважать выбор суданского народа и оказывать необходимое содействие, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Как отметили в МИД РФ, масштабное иностранное вмешательство во внутренние дела республики на практике привело к потере гражданами Судана доверия к переходным властям, что неоднократно выливалось в многочисленные акции протеста и провоцировало общую нестабильность в стране, включая фактическое обособление ряда её регионов.
"Убеждены, что суданцы могут и должны самостоятельно решать внутренние проблемы и определять вектор суверенного развития своей страны, исходя из национальных интересов. Российская Федерация будет и впредь уважать выбор дружественного суданского народа и оказывать ему все необходимое содействие", - говорится в комментарии МИД РФ.
Министерство информации Судана ранее сообщило, что военные увезли в неизвестном направлении премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока, отказавшегося поддержать переворот. Хамдок призвал граждан защитить революцию, выйдя на улицы. Также задержаны несколько министров правительства Хамдока, губернатор Хартума и другие чиновники. По данным оппозиционного военным комитета суданских врачей, 12 человек пострадали в суданской столице Хартуме в результате стрельбы по демонстрантам.
Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан в ходе телеобращения объявил о введении чрезвычайного положения по всей стране, роспуске кабинета министров и возглавляемого им совета и прекращении некоторых пунктов действующей с 2019 года конституционной декларации. Он заявил, что вооруженные силы продолжат демократический переход до передачи власти гражданскому правительству, и пообещал обеспечить проведение выборов в июле 2023 года.