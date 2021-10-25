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В МИД прокомментировали ситуацию в Судане
В МИД прокомментировали ситуацию в Судане - РИА Новости, 25.10.2021
В МИД прокомментировали ситуацию в Судане
События в Судане являются свидетельством острого системного кризиса в стране и результатом провальной политики последних двух лет, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:43
2021-10-25T16:59
судан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
ситуация в судане
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. События в Судане являются свидетельством острого системного кризиса в стране и результатом провальной политики последних двух лет, заявили в МИД РФ.В ведомстве добавили, что отчаяние и бедственное положение подавляющего большинства населения фактически игнорировались переходными властями и их зарубежными покровителями и консультантами.Жители Судана сами должны решать внутренние проблемы и определять вектор развития страны, Москва и впредь будет уважать выбор суданского народа и оказывать необходимое содействие, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.Как отметили в МИД РФ, масштабное иностранное вмешательство во внутренние дела республики на практике привело к потере гражданами Судана доверия к переходным властям, что неоднократно выливалось в многочисленные акции протеста и провоцировало общую нестабильность в стране, включая фактическое обособление ряда её регионов.Министерство информации Судана ранее сообщило, что военные увезли в неизвестном направлении премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока, отказавшегося поддержать переворот. Хамдок призвал граждан защитить революцию, выйдя на улицы. Также задержаны несколько министров правительства Хамдока, губернатор Хартума и другие чиновники. По данным оппозиционного военным комитета суданских врачей, 12 человек пострадали в суданской столице Хартуме в результате стрельбы по демонстрантам.Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан в ходе телеобращения объявил о введении чрезвычайного положения по всей стране, роспуске кабинета министров и возглавляемого им совета и прекращении некоторых пунктов действующей с 2019 года конституционной декларации. Он заявил, что вооруженные силы продолжат демократический переход до передачи власти гражданскому правительству, и пообещал обеспечить проведение выборов в июле 2023 года.
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судан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, ситуация в судане
16:43 25.10.2021 (обновлено: 16:59 25.10.2021)
 
В МИД прокомментировали ситуацию в Судане

МИД: события в Судане стали результатом острого системного кризиса и провальной политики

© AFP 2021Горящие шины на улице в Хартуме, Судан
Горящие шины на улице в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© AFP 2021
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. События в Судане являются свидетельством острого системного кризиса в стране и результатом провальной политики последних двух лет, заявили в МИД РФ.
"Исходим из того, что такое развитие событий в Судане стало свидетельством острого системного кризиса, охватившего все области политической и экономической жизни страны. Это закономерный результат провальной политики, которая проводилась на протяжении последних двух лет", - говорится в комментарии МИД РФ.
В ведомстве добавили, что отчаяние и бедственное положение подавляющего большинства населения фактически игнорировались переходными властями и их зарубежными покровителями и консультантами.
Жители Судана сами должны решать внутренние проблемы и определять вектор развития страны, Москва и впредь будет уважать выбор суданского народа и оказывать необходимое содействие, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Как отметили в МИД РФ, масштабное иностранное вмешательство во внутренние дела республики на практике привело к потере гражданами Судана доверия к переходным властям, что неоднократно выливалось в многочисленные акции протеста и провоцировало общую нестабильность в стране, включая фактическое обособление ряда её регионов.

"Убеждены, что суданцы могут и должны самостоятельно решать внутренние проблемы и определять вектор суверенного развития своей страны, исходя из национальных интересов. Российская Федерация будет и впредь уважать выбор дружественного суданского народа и оказывать ему все необходимое содействие", - говорится в комментарии МИД РФ.

Министерство информации Судана ранее сообщило, что военные увезли в неизвестном направлении премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока, отказавшегося поддержать переворот. Хамдок призвал граждан защитить революцию, выйдя на улицы. Также задержаны несколько министров правительства Хамдока, губернатор Хартума и другие чиновники. По данным оппозиционного военным комитета суданских врачей, 12 человек пострадали в суданской столице Хартуме в результате стрельбы по демонстрантам.
Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан в ходе телеобращения объявил о введении чрезвычайного положения по всей стране, роспуске кабинета министров и возглавляемого им совета и прекращении некоторых пунктов действующей с 2019 года конституционной декларации. Он заявил, что вооруженные силы продолжат демократический переход до передачи власти гражданскому правительству, и пообещал обеспечить проведение выборов в июле 2023 года.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
Вчера, 16:00
Генсек ООН призвал немедленно освободить премьера Судана
 
СуданМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСитуация в Судане
 
 
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