https://ria.ru/20211025/sudan-1756155802.html

Генсек ООН призвал немедленно освободить премьера Судана

Генсек ООН призвал немедленно освободить премьера Судана - РИА Новости, 25.10.2021

Генсек ООН призвал немедленно освободить премьера Судана

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил переворот в Судане и призвал освободить премьер-министра Абдаллу Хамдука и всех других официальных лиц. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T16:00

2021-10-25T16:00

2021-10-25T16:44

в мире

оон

судан

антониу гутерреш

абдалла хамдук

ситуация в судане

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ООН, 25 окт - РИА Новости. ООН, 25 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил переворот в Судане и призвал освободить премьер-министра Абдаллу Хамдука и всех других официальных лиц.Ранее СМИ сообщили о помещении премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука под домашний арест. По их данным, задержаны также четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета страны Мухаммед Феки. В ряде районов Хартума отключен интернет, военные перекрыли мосты в городе. Оппозиционное военным властям Судана "Объединение профсоюзов" выпустило заявление, в котором призвало жителей страны выйти на улицы для противостояния "военному перевороту"."Я осуждаю продолжающийся военный переворот в Судане. Премьер-министр Хамдук и все другие официальные лица должны быть немедленно освобождены", - сообщил Гутерреш в своем Twitter.По его словам, необходимо полностью соблюдать конституционный устав, чтобы защитить с трудом достигнутый политический переходный период. ООН будет продолжать поддерживать народ Судана, отметил генсек организации.По его словам, необходимо полностью соблюдать конституционный устав, чтобы защитить с трудом достигнутый политический переходный период. ООН будет продолжать поддерживать народ Судана, отметил генсек организации.На минувшей неделе в Хартуме и других городах состоялись акции протеста с требованием передачи власти от военных. В ноябре истекает срок полномочий переходного Суверенного совета Судана, который должен передать власть гражданскому правительству.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.

https://ria.ru/20211025/sudan-1756112659.html

судан

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Военный протест в Судане: заблокированы дороги в столице Провоенные протестующие ненадолго заблокировали основные дороги и мосты в столице Судана в воскресенье на фоне растущей напряженности между генералом и продемократическим движением, которое подпитывало восстание против автократического бывшего президента Омара аль-Башира. 2021-10-25T16:00 true PT1M00S

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в мире, оон, судан, антониу гутерреш, абдалла хамдук, ситуация в судане