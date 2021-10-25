16:00 25.10.2021 (обновлено: 16:44 25.10.2021)
Генсек ООН призвал немедленно освободить премьера Судана
Генсек ООН Гутерреш призвал немедленно освободить премьера Судана Хамдука
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
ООН, 25 окт - РИА Новости. ООН, 25 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил переворот в Судане и призвал освободить премьер-министра Абдаллу Хамдука и всех других официальных лиц.
Ранее СМИ сообщили о помещении премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука под домашний арест. По их данным, задержаны также четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета страны Мухаммед Феки. В ряде районов Хартума отключен интернет, военные перекрыли мосты в городе. Оппозиционное военным властям Судана "Объединение профсоюзов" выпустило заявление, в котором призвало жителей страны выйти на улицы для противостояния "военному перевороту".
"Я осуждаю продолжающийся военный переворот в Судане. Премьер-министр Хамдук и все другие официальные лица должны быть немедленно освобождены", - сообщил Гутерреш в своем Twitter.
По его словам, необходимо полностью соблюдать конституционный устав, чтобы защитить с трудом достигнутый политический переходный период. ООН будет продолжать поддерживать народ Судана, отметил генсек организации.
По его словам, необходимо полностью соблюдать конституционный устав, чтобы защитить с трудом достигнутый политический переходный период. ООН будет продолжать поддерживать народ Судана, отметил генсек организации.
На минувшей неделе в Хартуме и других городах состоялись акции протеста с требованием передачи власти от военных. В ноябре истекает срок полномочий переходного Суверенного совета Судана, который должен передать власть гражданскому правительству.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.