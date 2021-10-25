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Министерство информации Судана оценило заявление главы Суверенного совета
Министерство информации Судана оценило заявление главы Суверенного совета - РИА Новости, 25.10.2021
Министерство информации Судана оценило заявление главы Суверенного совета
Министерство информации Судана назвало военным переворотом заявление главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана о роспуске правительства. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T13:35
2021-10-25T13:50
в мире
судан
абдель фаттах аль-бурхан
ситуация в судане
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ХАРТУМ, 25 окт – РИА Новости. Министерство информации Судана назвало военным переворотом заявление главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана о роспуске правительства.Суданские военные в понедельник утром задержали премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также еще нескольких членов правительства.Выступивший по государственному телевидению председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о введении в стране чрезвычайного положения, роспуске совета и правительства страны.Вслед за известием об аресте оппозиционное военным властям Судана “Объединение профсоюзов” призвало жителей страны выйти на улицы для противостояния “военному перевороту”. В ряде районов Хартума отключен интернет, военные перекрыли мосты в городе. Вышедшие на улицы демонстранты перекрыли несколько улиц столицы и жгут покрышки. По данным оппозиционного военным комитета суданских врачей в результате стрельбы по протестующим со стороны силовиков ранения получили 12 человек.На минувшей неделе в Хартуме и других городах состоялись акции протеста с требованием передачи власти от военных. В ноябре истекает срок полномочий переходного Суверенного совета Судана, который должен передать власть гражданскому правительству.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
https://ria.ru/20210905/perevorot-1748776530.html
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Военный протест в Судане: заблокированы дороги в столице
Провоенные протестующие ненадолго заблокировали основные дороги и мосты в столице Судана в воскресенье на фоне растущей напряженности между генералом и продемократическим движением, которое подпитывало восстание против автократического бывшего президента Омара аль-Башира.
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в мире, судан, абдель фаттах аль-бурхан, ситуация в судане
13:35 25.10.2021 (обновлено: 13:50 25.10.2021)
 
Министерство информации Судана оценило заявление главы Суверенного совета

Мининформации Судана сочло заявление главы Суверенного совета Бурхана военным переворотом

© AP Photo / Christophe EnaГлава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан
Глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Christophe Ena
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ХАРТУМ, 25 окт – РИА Новости. Министерство информации Судана назвало военным переворотом заявление главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана о роспуске правительства.
Суданские военные в понедельник утром задержали премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также еще нескольких членов правительства.
Выступивший по государственному телевидению председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о введении в стране чрезвычайного положения, роспуске совета и правительства страны.
“Генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о захвате власти в результате военного переворота”, - прокомментировало министерство выступление аль-Бурхана.
Вслед за известием об аресте оппозиционное военным властям Судана “Объединение профсоюзов” призвало жителей страны выйти на улицы для противостояния “военному перевороту”. В ряде районов Хартума отключен интернет, военные перекрыли мосты в городе. Вышедшие на улицы демонстранты перекрыли несколько улиц столицы и жгут покрышки. По данным оппозиционного военным комитета суданских врачей в результате стрельбы по протестующим со стороны силовиков ранения получили 12 человек.
На минувшей неделе в Хартуме и других городах состоялись акции протеста с требованием передачи власти от военных. В ноябре истекает срок полномочий переходного Суверенного совета Судана, который должен передать власть гражданскому правительству.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
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5 сентября, 17:53
Военные перевороты в мире в 2012 — 2021 годах
 
В миреСуданАбдель Фаттах аль-БурханСитуация в Судане
 
 
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