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Посольство Бразилии в Судане закрыто, говорится на сайте дипмиссии
Посольство Бразилии в Судане закрыто, говорится на сайте дипмиссии - РИА Новости, 25.10.2021
Посольство Бразилии в Судане закрыто, говорится на сайте дипмиссии
Посольство Бразилии в Судане останется закрытым в связи с "недавними событиями". РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T13:26
2021-10-25T13:45
в мире
бразилия
хартум (город)
судан
омар аль-башир
абдалла хамдок
ситуация в судане
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Посольство Бразилии в Судане останется закрытым в связи с "недавними событиями".Министерство информации Судана ранее сообщило, что военные увезли в неизвестном направлении премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока, отказавшегося поддержать переворот. Хамдок призвал граждан защитить революцию, выйдя на улицы. Также задержаны несколько министров правительства Хамдока, губернатор Хартума и другие чиновники. По данным оппозиционного военным комитета суданских врачей, 12 человек пострадали в суданской столице Хартуме в результате стрельбы по демонстрантам."В связи с недавними событиями в Судане посольство Бразилии, включая консульский отдел, останется закрытым до дальнейшего уведомления", - говорится на сайте дипмиссии.В ряде районов Хартума отключен интернет, военные перекрыли мосты в городе. В то же время протестующие перекрыли несколько улиц столицы и жгут покрышки.На минувшей неделе в Хартуме и других городах состоялись акции протеста с требованием передачи власти от военных. В ноябре истекает срок полномочий переходного Суверенного совета Судана, который должен передать власть гражданскому правительству.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
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бразилия
хартум (город)
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в мире, бразилия, хартум (город), судан, омар аль-башир, абдалла хамдок, ситуация в судане
13:26 25.10.2021 (обновлено: 13:45 25.10.2021)
 
Посольство Бразилии в Судане закрыто, говорится на сайте дипмиссии

Посольство Бразилии в Судане: в связи с недавними событиями дипмиссия остается закрытой

© AP Photo / Hussein MallaГлава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан
Глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Hussein Malla
Глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Посольство Бразилии в Судане останется закрытым в связи с "недавними событиями".
Министерство информации Судана ранее сообщило, что военные увезли в неизвестном направлении премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока, отказавшегося поддержать переворот. Хамдок призвал граждан защитить революцию, выйдя на улицы. Также задержаны несколько министров правительства Хамдока, губернатор Хартума и другие чиновники. По данным оппозиционного военным комитета суданских врачей, 12 человек пострадали в суданской столице Хартуме в результате стрельбы по демонстрантам.
"В связи с недавними событиями в Судане посольство Бразилии, включая консульский отдел, останется закрытым до дальнейшего уведомления", - говорится на сайте дипмиссии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 14:32
Россия призвала прекратить вмешательство в дела Судана
В ряде районов Хартума отключен интернет, военные перекрыли мосты в городе. В то же время протестующие перекрыли несколько улиц столицы и жгут покрышки.
На минувшей неделе в Хартуме и других городах состоялись акции протеста с требованием передачи власти от военных. В ноябре истекает срок полномочий переходного Суверенного совета Судана, который должен передать власть гражданскому правительству.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
 
В миреБразилияХартум (город)СуданОмар аль-БаширАбдалла ХамдокСитуация в Судане
 
 
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