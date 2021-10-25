https://ria.ru/20211025/sudan-1756112659.html

Канцелярия возложила ответственность за жизнь премьера Судана на военных

Канцелярия возложила ответственность за жизнь премьера Судана на военных - РИА Новости, 25.10.2021

Канцелярия возложила ответственность за жизнь премьера Судана на военных

Военное руководство Судана несет ответственность за жизнь и здоровье премьер-министра Абдаллы Хамдука и его жены, похищенных в понедельник, заявила канцелярия... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T12:44

2021-10-25T12:44

2021-10-25T13:45

в мире

хартум (город)

судан

омар аль-башир

абдалла хамдук

абдель фаттах аль-бурхан

ситуация в судане

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КАИР, 25 окт – РИА Новости. Военное руководство Судана несет ответственность за жизнь и здоровье премьер-министра Абдаллы Хамдука и его жены, похищенных в понедельник, заявила канцелярия премьера."Премьер-министр Абдалла Хамдук и его жена были похищены утром в понедельник из их резиденции в Хартуме, военные увезли их в неизвестное место. Также органы безопасности задержали нескольких членов Суверенного совета, министров, политических лидеров", - говорится в полученном РИА Новости заявлении канцелярии.Ведомство назвало происходящее искажением конституционной декларации страны и полномасштабным переворотом."Военное руководство Судана несет полную ответственность за жизнь и здоровье Хамдука и его семьи, а также за односторонние уголовные, юридические и политические решения", - говорится в заявлении.Канцелярия призвала жителей страны выйти на демонстрации и мирным путем выразить негодование, чтобы "вернуть похищенную революцию".В ноябре истекает срок полномочий переходного Суверенного совета Судана, который должен передать власть гражданскому правительству.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.

https://ria.ru/20211025/sudan-1756104306.html

https://ria.ru/20211025/sudan-1756064084.html

хартум (город)

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в мире, хартум (город), судан, омар аль-башир, абдалла хамдук, абдель фаттах аль-бурхан, ситуация в судане