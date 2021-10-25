12:44 25.10.2021 (обновлено: 13:45 25.10.2021)
Канцелярия возложила ответственность за жизнь премьера Судана на военных
Канцелярия премьера Судана возложила ответственность за жизнь Хамдука на военных
КАИР, 25 окт – РИА Новости. Военное руководство Судана несет ответственность за жизнь и здоровье премьер-министра Абдаллы Хамдука и его жены, похищенных в понедельник, заявила канцелярия премьера.
"Премьер-министр Абдалла Хамдук и его жена были похищены утром в понедельник из их резиденции в Хартуме, военные увезли их в неизвестное место. Также органы безопасности задержали нескольких членов Суверенного совета, министров, политических лидеров", - говорится в полученном РИА Новости заявлении канцелярии.
Ведомство назвало происходящее искажением конституционной декларации страны и полномасштабным переворотом.
"Военное руководство Судана несет полную ответственность за жизнь и здоровье Хамдука и его семьи, а также за односторонние уголовные, юридические и политические решения", - говорится в заявлении.
Канцелярия призвала жителей страны выйти на демонстрации и мирным путем выразить негодование, чтобы "вернуть похищенную революцию".
В ноябре истекает срок полномочий переходного Суверенного совета Судана, который должен передать власть гражданскому правительству.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.
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