https://ria.ru/20211025/sudan-1756100841.html

В США обеспокоены сообщениями о захвате переходного правительства в Судане

В США обеспокоены сообщениями о захвате переходного правительства в Судане - РИА Новости, 25.10.2021

В США обеспокоены сообщениями о захвате переходного правительства в Судане

США обеспокоены сообщениями о захвате военными переходного правительства Судана, говорится в заявлении Бюро по делам африканских стран госдепартамента в... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:57

2021-10-25T11:57

2021-10-25T12:20

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абдалла хамдок

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. США обеспокоены сообщениями о захвате военными переходного правительства Судана, говорится в заявлении Бюро по делам африканских стран госдепартамента в Twitter."США глубоко встревожены сообщениями о военном захвате переходного правительства. Это противоречило бы конституционной декларации и демократическим чаяниям суданского народа и является совершенно неприемлемым", - приводит Бюро слова специального посланника США по делам стран Африканского рога Джеффри Фелтмана.Согласно заявлению, насильственные изменения в суданском переходном правительстве ставят под угрозу помощь со стороны США.СМИ ранее сообщили о помещении премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока под домашний арест. По их данным, задержаны также четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета страны Мухаммед Феки. Министерство культуры и информации Судана подтвердило сообщения о задержании ряда министров военными, их местоположение неизвестно.В ряде районов Хартума отключен интернет, военные перекрыли мосты в городе. В то же время протестующие перекрыли несколько улиц столицы и жгут покрышки.Ранее в Хартуме и других городах состоялись акции протеста с требованием передачи власти от военных. В ноябре истекает срок полномочий переходного Суверенного совета Судана, который должен передать власть гражданскому правительству.

https://radiosputnik.ria.ru/20211025/sudan-1756079471.html

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хартум (город)

судан

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Военный протест в Судане: заблокированы дороги в столице Провоенные протестующие ненадолго заблокировали основные дороги и мосты в столице Судана в воскресенье на фоне растущей напряженности между генералом и продемократическим движением, которое подпитывало восстание против автократического бывшего президента Омара аль-Башира. 2021-10-25T11:57 true PT1M00S

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в мире, сша, хартум (город), судан, абдалла хамдок