11:57 25.10.2021 (обновлено: 12:20 25.10.2021)
В США обеспокоены сообщениями о захвате переходного правительства в Судане
Госдеп: США обеспокоены сообщениями о военном захвате переходного правительства Судана
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. США обеспокоены сообщениями о захвате военными переходного правительства Судана, говорится в заявлении Бюро по делам африканских стран госдепартамента в Twitter.
"США глубоко встревожены сообщениями о военном захвате переходного правительства. Это противоречило бы конституционной декларации и демократическим чаяниям суданского народа и является совершенно неприемлемым", - приводит Бюро слова специального посланника США по делам стран Африканского рога Джеффри Фелтмана.
Special Envoy Feltman: The US is deeply alarmed at reports of a military take-over of the transitional government. This would contravene the Constitutional Declaration and the democratic aspirations of the Sudanese people and is utterly unacceptable. (1/2)— Bureau of African Affairs (@AsstSecStateAF) October 25, 2021
Согласно заявлению, насильственные изменения в суданском переходном правительстве ставят под угрозу помощь со стороны США.
СМИ ранее сообщили о помещении премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока под домашний арест. По их данным, задержаны также четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета страны Мухаммед Феки. Министерство культуры и информации Судана подтвердило сообщения о задержании ряда министров военными, их местоположение неизвестно.
В ряде районов Хартума отключен интернет, военные перекрыли мосты в городе. В то же время протестующие перекрыли несколько улиц столицы и жгут покрышки.
Ранее в Хартуме и других городах состоялись акции протеста с требованием передачи власти от военных. В ноябре истекает срок полномочий переходного Суверенного совета Судана, который должен передать власть гражданскому правительству.