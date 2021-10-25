https://ria.ru/20211025/sudan-1756077373.html
В ЕС призвали стороны конфликта в Судане вернуться к переходному процессу
В ЕС призвали стороны конфликта в Судане вернуться к переходному процессу - РИА Новости, 25.10.2021
В ЕС призвали стороны конфликта в Судане вернуться к переходному процессу
Евросоюз призывает все стороны в Судане вернуться к переходному процессу, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T10:01
2021-10-25T10:01
2021-10-25T12:20
в мире
судан
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хартум (город)
жозеп боррель
абдалла хамдук
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Евросоюз призывает все стороны в Судане вернуться к переходному процессу, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Мы с огромной обеспокоенностью следим за развитием событий в Судане. ЕС призывает все стороны и региональных партнеров вернуться к переходному процессу", - написал Боррель в Twitter.СМИ ранее сообщили о помещении премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука под домашний арест. По их данным, задержаны также четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета страны Мухаммед Феки. Министерство культуры и информации Судана подтвердило сообщения о задержании ряда министров военными, их местоположение неизвестно.В ряде районов Хартума отключен интернет, военные перекрыли мосты в городе. В то же время протестующие перекрыли несколько улиц столицы и жгут покрышки.Ранее в Хартуме и других городах состоялись акции протеста с требованием передачи власти от военных. В ноябре истекает срок полномочий переходного Суверенного совета Судана, который должен передать власть гражданскому правительству.
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Военный протест в Судане: заблокированы дороги в столице
Провоенные протестующие ненадолго заблокировали основные дороги и мосты в столице Судана в воскресенье на фоне растущей напряженности между генералом и продемократическим движением, которое подпитывало восстание против автократического бывшего президента Омара аль-Башира.
2021-10-25T10:01
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в мире, судан, евросоюз, хартум (город), жозеп боррель, абдалла хамдук
10:01 25.10.2021 (обновлено: 12:20 25.10.2021)
В ЕС призвали стороны конфликта в Судане вернуться к переходному процессу
Боррель призвал стороны конфликта в Судане вернуться к переходному процессу