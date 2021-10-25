https://ria.ru/20211025/sudan-1756074209.html

В Судане заявили, что военные увезли премьера в неизвестном направлении

В Судане заявили, что военные увезли премьера в неизвестном направлении - РИА Новости, 25.10.2021

В Судане заявили, что военные увезли премьера в неизвестном направлении

Премьера Судана Абдаллу Хамдука увезли в неизвестном направлении, заявили в Министерстве информации страны. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T09:37

2021-10-25T09:37

2021-10-25T10:21

в мире

судан

хартум (город)

абдалла хамдук

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КАИР, 25 окт — РИА Новости. Премьера Судана Абдаллу Хамдука увезли в неизвестном направлении, заявили в Министерстве информации страны.Недавно Хамдук призвал граждан защитить революцию, выйдя на улицы. Ведомство утверждало, что военные требуют, чтобы он выпустил поддерживающее переворот заявление.СМИ написали, что, помимо Хамдука, задержаны четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета Мухаммед Феки: за всеми пришли люди в форме без опознавательных знаков. Министерство культуры и информации Судана подтвердило эти данные. Кроме того, в некоторых районах Хартума отключили интернет. Ранее в нескольких городах Судана состоялись акции протеста, участники которых требовали, чтобы военные передали власть гражданскому правительству.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правившего 30 лет президента Омара аль-Башира отстранили от власти, а позднее поместили в тюрьму.В конце августа того же года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа 2019-го. Военные и гражданские договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.Срок полномочий переходного Суверенного совета истекает в ноябре.

https://ria.ru/20211018/sudan-1755040151.html

https://ria.ru/20210715/sudan-1741338518.html

судан

хартум (город)

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в мире, судан, хартум (город), абдалла хамдук