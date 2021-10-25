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В Судане заявили, что военные увезли премьера в неизвестном направлении
В Судане заявили, что военные увезли премьера в неизвестном направлении - РИА Новости, 25.10.2021
В Судане заявили, что военные увезли премьера в неизвестном направлении
Премьера Судана Абдаллу Хамдука увезли в неизвестном направлении, заявили в Министерстве информации страны. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T09:37
2021-10-25T10:21
в мире
судан
хартум (город)
абдалла хамдук
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КАИР, 25 окт — РИА Новости. Премьера Судана Абдаллу Хамдука увезли в неизвестном направлении, заявили в Министерстве информации страны.Недавно Хамдук призвал граждан защитить революцию, выйдя на улицы. Ведомство утверждало, что военные требуют, чтобы он выпустил поддерживающее переворот заявление.СМИ написали, что, помимо Хамдука, задержаны четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета Мухаммед Феки: за всеми пришли люди в форме без опознавательных знаков. Министерство культуры и информации Судана подтвердило эти данные. Кроме того, в некоторых районах Хартума отключили интернет. Ранее в нескольких городах Судана состоялись акции протеста, участники которых требовали, чтобы военные передали власть гражданскому правительству.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правившего 30 лет президента Омара аль-Башира отстранили от власти, а позднее поместили в тюрьму.В конце августа того же года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа 2019-го. Военные и гражданские договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.Срок полномочий переходного Суверенного совета истекает в ноябре.
https://ria.ru/20211018/sudan-1755040151.html
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в мире, судан, хартум (город), абдалла хамдук
09:37 25.10.2021 (обновлено: 10:21 25.10.2021)
 
В Судане заявили, что военные увезли премьера в неизвестном направлении

Министерство информации Судана: военные увезли премьера Хамдука в неизвестном направлении

© REUTERS / El Tayeb SiddigВоеннослужащие Судана во время акции протеста в Хартуме
Военнослужащие Судана во время акции протеста в Хартуме - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© REUTERS / El Tayeb Siddig
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КАИР, 25 окт — РИА Новости. Премьера Судана Абдаллу Хамдука увезли в неизвестном направлении, заявили в Министерстве информации страны.
Недавно Хамдук призвал граждан защитить революцию, выйдя на улицы. Ведомство утверждало, что военные требуют, чтобы он выпустил поддерживающее переворот заявление.

"Военные увезли премьера в неизвестное место после того, как он отказался поддержать переворот", — сообщило министерство в фейсбуке.

СМИ написали, что, помимо Хамдука, задержаны четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета Мухаммед Феки: за всеми пришли люди в форме без опознавательных знаков. Министерство культуры и информации Судана подтвердило эти данные. Кроме того, в некоторых районах Хартума отключили интернет.
Ранее в нескольких городах Судана состоялись акции протеста, участники которых требовали, чтобы военные передали власть гражданскому правительству.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
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В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правившего 30 лет президента Омара аль-Башира отстранили от власти, а позднее поместили в тюрьму.
В конце августа того же года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа 2019-го. Военные и гражданские договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.
Срок полномочий переходного Суверенного совета истекает в ноябре.
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