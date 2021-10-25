09:37 25.10.2021 (обновлено: 10:21 25.10.2021)
В Судане заявили, что военные увезли премьера в неизвестном направлении
Министерство информации Судана: военные увезли премьера Хамдука в неизвестном направлении
КАИР, 25 окт — РИА Новости. Премьера Судана Абдаллу Хамдука увезли в неизвестном направлении, заявили в Министерстве информации страны.
Недавно Хамдук призвал граждан защитить революцию, выйдя на улицы. Ведомство утверждало, что военные требуют, чтобы он выпустил поддерживающее переворот заявление.
"Военные увезли премьера в неизвестное место после того, как он отказался поддержать переворот", — сообщило министерство в фейсбуке.
СМИ написали, что, помимо Хамдука, задержаны четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета Мухаммед Феки: за всеми пришли люди в форме без опознавательных знаков. Министерство культуры и информации Судана подтвердило эти данные. Кроме того, в некоторых районах Хартума отключили интернет.
Ранее в нескольких городах Судана состоялись акции протеста, участники которых требовали, чтобы военные передали власть гражданскому правительству.
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В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правившего 30 лет президента Омара аль-Башира отстранили от власти, а позднее поместили в тюрьму.
В конце августа того же года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа 2019-го. Военные и гражданские договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.
Срок полномочий переходного Суверенного совета истекает в ноябре.