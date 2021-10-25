https://ria.ru/20211025/sudan-1756073621.html

Премьер Хамдук призвал суданцев выйти на улицу для защиты революции

Премьер Хамдук призвал суданцев выйти на улицу для защиты революции - РИА Новости, 25.10.2021

Премьер Хамдук призвал суданцев выйти на улицу для защиты революции

Помещенный под домашний арест премьер-министр Судана Абдалла Хамдук призвал граждан защитить революцию, выйдя на улицы. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T09:34

2021-10-25T09:34

2021-10-25T12:19

в мире

хартум (город)

судан

абдалла хамдук

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КАИР, 25 окт – РИА Новости. Помещенный под домашний арест премьер-министр Судана Абдалла Хамдук призвал граждан защитить революцию, выйдя на улицы.Министерство культуры и информации Судана ранее подтвердило сообщения о задержании ряда министров военными, их местоположение неизвестно.Ведомство утверждает, что военные оказывают давление на премьера, чтобы он выпустил поддерживающее переворот заявление.СМИ ранее сообщили о помещении премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука под домашний арест. По их данным, задержаны также четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета страны Мухаммед Феки. В ряде районов Хартума отключен интернет, военные перекрыли мосты в городе. В то же время протестующие перекрыли несколько улиц столицы и жгут покрышки.Ранее в Хартуме и других городах состоялись акции протеста с требованием передачи власти от военных. В ноябре истекает срок полномочий переходного Суверенного совета Судана, который должен передать власть гражданскому правительству.

https://ria.ru/20211018/sudan-1755038005.html

хартум (город)

судан

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Военный протест в Судане: заблокированы дороги в столице Провоенные протестующие ненадолго заблокировали основные дороги и мосты в столице Судана в воскресенье на фоне растущей напряженности между генералом и продемократическим движением, которое подпитывало восстание против автократического бывшего президента Омара аль-Башира. 2021-10-25T09:34 true PT1M00S

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в мире, хартум (город), судан, абдалла хамдук